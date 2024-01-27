御用學生妹區明妙富士山下浸温泉 零下5度展露一個私密部位好白滑 ！
區明妙温泉之旅 零下5度冬季遊富士山浸浴睇日出
最近，區明妙在她的Instagram上分享了一組靚相。她最近去了富士山，享受温泉之旅。當然不會錯過拍攝靚相的機會。她拍了7張性感的浴照，充滿著美感。網友不僅稱讚區明妙的美貌和好身材，仲有人留言大讚「腳板好靚」！網民仲想知道是哪位攝影師有如此出色的技術，並且有幸能和區明妙一起旅行！
入住「山田屋溫泉旅館」網友暴動盛讚一個部位好靚好白滑
據知今次拍攝的露天溫泉係位於精進湖的「山田屋溫泉旅館」，距離河口湖有一段距離，不過勝在風景優美，價格便宜，一泊二食食物算是豐富。露天看富士山日出的個室溫泉景觀，加上靚女做Model，網友都紛紛讚好，仲話區明妙「不輸一線明星」！
日本之旅仲有學生妹靚相
其實今次日本之旅的相片早在上星期已陸續發布，區明妙仲有一輯「㗎妹統治世界」的中學校服圖輯，同樣值得收藏！
富士山冬季遊資訊
富士山是日本最著名的山峰之一，每年吸引著大量的遊客。冬季是遊覽富士山的絕佳時機，不僅可以欣賞到壯麗的雪景，還可以享受當地的溫泉。富士山周邊有許多溫泉度假村和温泉酒店供遊客選擇，讓人在寒冷的冬天中得到放鬆和舒適。如果你計劃冬季遊覽富士山，記得帶上合適的衣物和鞋子，以應對寒冷和可能的積雪。無論是欣賞富士山的美景還是享受溫泉的悠閒，這將是一個難忘的冬季之旅。
河口湖酒店22大推薦富士山景/私人風呂/一泊二食人均$565起
不少港人去富士山旅遊，都會入住當地的溫泉旅館，欣賞富士山的壯麗景色！新假期為大家整理河口湖溫泉酒店22大推薦，這些旅館的位置也十分優越，許多都擁有逆富士或富士山的景觀，非常適合拍照打卡，部分還設有私人風呂和無邊際泳池，可以讓你盡情享受泡湯的樂趣，即睇詳情！
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