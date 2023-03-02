「TVB御用學生妹」區明妙22歲生日大個女 初晒4吋事業線噴血照

憑無綫劇集《愛上我的衰神》人氣爆升的區明妙(Miumiu)，過去因為多次飾演學生零違和感，所以被封「TVB御用學生妹」，出道7年的區明妙女大十八變，精緻面孔加少女外形，深得網民巴打關注，仲趁住22歲生日影了一輯性感晚裝照展現好身材，4吋事業線引來網民熱討：「禾稈冚珍珠喎！」