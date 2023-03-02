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「TVB御用學生妹」區明妙22歲生日大個女 初晒4吋事業線噴血照

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憑無綫劇集《愛上我的衰神》人氣爆升的區明妙(Miumiu)，過去因為多次飾演學生零違和感，所以被封「TVB御用學生妹」，出道7年的區明妙女大十八變，精緻面孔加少女外形，深得網民巴打關注，仲趁住22歲生日影了一輯性感晚裝照展現好身材，4吋事業線引來網民熱討：「禾稈冚珍珠喎！」

區明妙 因為多次飾演學生，所以區明妙就被封「TVB御用學生妹」。
因為多次飾演學生，所以區明妙就被封「TVB御用學生妹」。（圖片來源：[email protected]__au）

區明妙22歲生日晒冷

「TVB御用學生妹」區明妙喜歡在社交平台上載靚相，大晒青春本錢，一直以來都走小青新風格。2月28日踏入22歲的區明妙，今次為了慶生竟「重錘出擊」，換上Deep V性感晚裝短裙，洶湧澎湃的上圍，將4吋長事業線盡露，單單2張相就引來2萬多人畀like，網民仲紛紛留言：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「生日快樂有料miu」、「sexy 睇到流鼻血」。

區明妙 17年只有16歲的區明妙一臉稚氣，非常可愛。
17年只有16歲的區明妙一臉稚氣，非常可愛。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 區明妙日前22歲生日，在社交平台大晒4吋事業線，引來大批網民留言。
區明妙日前22歲生日，在社交平台大晒4吋事業線，引來大批網民留言。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 區明妙留言「又係下凡嘅一年」，係咪當自己係仙女？
區明妙留言「又係下凡嘅一年」，係咪當自己係仙女？（圖片來源：[email protected]__au）

網民興奮留言

區明妙 22歲生日咁大件事，區明妙突破清純框框，使出流量密碼，即時引來網民洗版留言。
22歲生日咁大件事，區明妙突破清純框框，使出流量密碼，即時引來網民洗版留言。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙
（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙
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（圖片來源：[email protected]__au）

放棄赴韓發展留港拍劇

區明妙現時屬邵氏旗下藝人，13歲開始接觸戲劇，當年曾是家燕藝術學校旗下女團HoneyBees成員之一，至16年正式出道拍無綫劇，17年曾獲韓國娛樂公司邀請前往當地做練習生，不過當時的區明妙就覺得自己仲未完成學業，加上韓國娛樂圈競爭太激烈，她深感自己鍾意演戲多過唱歌，所以最終選擇留香港發展。

區明妙 22歲壽星女區明妙秒變大個女，性感晚裝與濃妝下，完全係另一個人。
22歲壽星女區明妙秒變大個女，性感晚裝與濃妝下，完全係另一個人。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 區明妙在IG限時動態轉載朋友為她慶生的照片。
區明妙在IG限時動態轉載朋友為她慶生的照片。（圖片來源：[email protected]__au）

演學生妹零違和感

區明妙過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《她她她的少女時代》、《愛上我的衰神》及《青春不要臉》等等。其代表作可算是21年的《愛上我的衰神》及去年在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡卻反叛的問題學生Cindy，受到觀眾關注的區明妙，有望成為新一代力捧花旦。

區明妙 以往就算以三點式水著示人，區明妙都係可愛多過性感。
以往就算以三點式水著示人，區明妙都係可愛多過性感。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 觀眾真係睇住佢大，睇住佢女大十八變。
觀眾真係睇住佢大，睇住佢女大十八變。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 去年區明妙在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡反叛的蒲精壞學生，演技受到讚賞。
去年區明妙在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡反叛的蒲精壞學生，演技受到讚賞。（圖片來源：[email protected] TVB劇集截圖）
區明妙 3年前只得19歲的區明妙，在《法證先鋒IV》演被姦後跳樓的戲份，她在鏡頭前爆喊，令她成為無綫有潛力新星之一。
3年前只得19歲的區明妙，在《法證先鋒IV》演被姦後跳樓的戲份，她在鏡頭前爆喊，令她成為無綫有潛力新星之一。（圖片來源：[email protected] TVB劇集截圖）
區明妙 在《愛上我的衰神》內，區明妙同樣唔錫身演出非常入戲。
在《愛上我的衰神》內，區明妙同樣唔錫身演出非常入戲。（圖片來源：[email protected] TVB劇集截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__au、[email protected] TVB劇集截圖

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