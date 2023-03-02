「TVB御用學生妹」區明妙22歲生日大個女 初晒4吋事業線噴血照
區明妙22歲生日晒冷
「TVB御用學生妹」區明妙喜歡在社交平台上載靚相，大晒青春本錢，一直以來都走小青新風格。2月28日踏入22歲的區明妙，今次為了慶生竟「重錘出擊」，換上Deep V性感晚裝短裙，洶湧澎湃的上圍，將4吋長事業線盡露，單單2張相就引來2萬多人畀like，網民仲紛紛留言：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「生日快樂有料miu」、「sexy 睇到流鼻血」。
網民興奮留言
放棄赴韓發展留港拍劇
區明妙現時屬邵氏旗下藝人，13歲開始接觸戲劇，當年曾是家燕藝術學校旗下女團HoneyBees成員之一，至16年正式出道拍無綫劇，17年曾獲韓國娛樂公司邀請前往當地做練習生，不過當時的區明妙就覺得自己仲未完成學業，加上韓國娛樂圈競爭太激烈，她深感自己鍾意演戲多過唱歌，所以最終選擇留香港發展。
演學生妹零違和感
區明妙過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《她她她的少女時代》、《愛上我的衰神》及《青春不要臉》等等。其代表作可算是21年的《愛上我的衰神》及去年在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡卻反叛的問題學生Cindy，受到觀眾關注的區明妙，有望成為新一代力捧花旦。
常見問題
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