區明妙喪派「彈彈吓」吸睛福利 網民竟怒轟：又怕露又要出活動
區明妙派「彈彈吓」震撼福利
區明妙早前在社交平台大派到水上樂園遊玩的短片，片中佢以黑色bra top以及牛仔短褲示人，大騷一對白滑美腿，十分吸睛！而且區明妙在片中有唔少跑跑跳跳的動作，令澎湃的上圍充滿視覺效果。不過今次區明妙的打扮就略為保守，因為她在bra top之外仲加多咗一件網狀背心，將傲人的好身材收起。
網民怒轟區明妙福利冇誠意
對於區明妙突然「封胸」上陣，雖然仍然有不少網民留言大讚，但係福利縮水就引起唔少網民留言狠批：「泳衣就泳但又要著件係外面想點」、「又要怕露又要出席活動」、「唔要件網衫」、「出邊嗰件大煞風景喎」、「啲福利永遠都係留返放假先有得睇」
區明妙擺脫學生Look著三點式泳衣拍片 展示23歲素顏真面目網友睇到流鼻血
年僅23歲的區明妙是TVB童星出身，有「御用學生妹」之稱，早前拍《婚後事》表現更令人眼前一亮，近日她素顏拍片為防曬產品賣廣告，更親自下海著上三點式泳衣示人，大騷青春無敵的豐滿身形，令網民睇到流鼻血之餘，更大讚她全素顏都好高質！
區明妙御用學生妹形象深入人心
區明妙近年來在TVB劇集中多次飾演學生角色，不時以校服Look示人，因此獲得「御用學生妹」的稱號。早前她在TVB劇集《婚後事》中飾演陳自瑤和羅子溢的女兒潘悅，再次演繹中學生角色也毫無違和感，讓觀眾留下深刻印象。
區明妙著三點式化身出水芙蓉
不過在學生Look以外，區明妙亦不時向網民大派福利，日前她在IG賣防曬用品廣告時，就著上性感的三點式泳衣，親自試用產品。片中只見她身處無邊際泳池內，半浮上水面，展現出豐滿上圍，效果相當誘人。
騷完白滑長腿再落水示範防曬產品
除了在水中央玩濕身誘惑外，區明妙之後又除去外套，大方地只著三點式上陣，用防曬產品噴向身體不同部分，並側身坐在沙灘椅上，大騷白滑長腿和玲瓏浮凸的身形，之後她再次下水，並擺出不同pose，大騷可愛性感一面。
區明妙全素顏示範護膚程序
最後區明妙回到室內，換上居家小背心，以「全素顏」示範曬後護膚程序，更做出不少可愛表情，引來網民紛紛留言大讚她：「全素顏都好高質！」、「今次唔係學生look喇」、「素顏同化妝都一樣」、「白過白雪」、「超得意」、「Miu Miu 好靚」、「鼻血都流哂」、「天使面孔魔鬼身材」、「不得了」等等。
早前自拍現出高清真面目 曾被質疑平日P圖太重手
今次區明妙「全素顏」出鏡可說為之前現出「高清真面目」的照片平反，事關她早前在IG限時動態中曾曬出自拍照，與她精修後的照片似乎有所不同，引起網民熱討，有人稱讚她敢於展示真實的自己，也有人好奇她是否真的放棄了所謂的「PS裝甲」。
區明妙兩套劇都有份網友：睇到亂晒籠
區明妙早前在TVB兩線劇《再見‧枕邊人》及《婚後事》中幾乎是前後腳出場，自然引爆熱討；由於妙妙在《婚後事》中飾演的悅悅性格較反叛及反覆，相對在《再見‧枕邊人》中的青春可愛陽光少女小敏，小敏自然更加入屋，無論是超級甜美的笑容、或是一對精靈爆燈的BlingBling眼均相當impressive，獲讚女友力爆燈。
有網友開po討論：「羅天宇 區明妙都是他們，八點半和九點半都是他們哈哈哈哈」，兩套劇都有他們，睇到觀眾有啲亂！不少網友表示認同：「睇兩套戲都睇到亂晒籠」「還有枕邊人單戀他的朋友妹妹，和婚後事的約會對象也是同一個….」「最弊處係枕邊人 天宇回想多年前嘅片段 連髮型跟指後事係一樣㗎」
「御用學生妹」區明妙童星出身 越大越性感
有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，乖乖女形象深入民心。不過區明妙就越大越性感，近日經常上傳性感照大曬洶湧澎湃的上圍，令網民都紛紛留言大讚：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「sexy 睇到流鼻血」。
區明妙放棄赴韓發展留港拍劇
區明妙現時屬邵氏旗下藝人，13歲開始接觸戲劇，當年曾是家燕藝術學校旗下女團HoneyBees成員之一，至16年正式出道拍無綫劇，17年曾獲韓國娛樂公司邀請前往當地做練習生，不過當時的區明妙就覺得自己仲未完成學業，加上韓國娛樂圈競爭太激烈，她深感自己鍾意演戲多過唱歌，所以最終選擇留香港發展。
區明妙本性是乖乖女 銘記父親遺言
區明妙13歲時其父便離世，令她年紀輕輕就要學識獨立，堅強面對難關，就算當年首次去電視城拍攝，都是單拖上陣。她表示一直銘記父親遺言，指由當童星起加入演藝圈，父親在生時一直支持她追夢，同時提醒她在演藝圈生存並不容易，勉勵她「一旦決定了便要堅持，不要放棄」！