區明妙喪派「彈彈吓」吸睛福利 網民竟怒轟：又怕露又要出活動

現年23歲的區明妙（Miumiu）2016年入行，除咗有「翻版周子瑜」之稱外，經常在不同劇集演出角色年輕版的區明妙仲有「御用學生妹」的稱號。雖然區明妙經常飾演學生妹，但係佢嘅身材就完全係禾稈冚珍珠！身材十分澎湃嘅區明妙不時都會喺社交平台大派福利，早前區明妙在就再派泳裝福利，不過今次竟然被網民狠批……

