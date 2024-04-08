23歲區明妙日本自拍現出高清真面目 被質疑平日P圖太重手
區明妙 大曬櫻花下的校服照
在日本大阪、京都一帶的街頭和櫻花樹下，區明妙身穿校服和傳統和服，拍下了一系列令人驚艷的照片。她在IG上載的這些照片，展示了她在異國的優雅與風情。粉絲們對於她那如雪般潔白的肌膚和生動的表情讚不絕口，紛紛在留言區留下讚美之詞。
區明妙解除「PS裝甲」？
然而，有眼尖的網民發現，區明妙在IG限時動態中的自拍照，與她的精修照片似乎有所不同。在限時動態中，她的膚色看起來更為自然，黑眼圈也略為可見，與精修過的照片相比，似乎更顯真實。這引起了網民的熱烈討論，有人稱讚她敢於展示真實的自己，也有人好奇她是否真的放棄了所謂的「PS裝甲」。
區明妙展示京都的美食之旅
除了賞櫻和拍照，區明妙在京都的旅程中還體驗了當地的美食。她穿著和服品嚐烏冬面，並在IG上分享了這段美好的時光。她的留言「衣達達ki馬斯🍜🍤🍡🍓」透露出她對這次美食之旅的滿足與喜悅。
區明妙兩套劇都有份網友：睇到亂晒籠
區明妙早前在TVB兩線劇《再見‧枕邊人》及《婚後事》中幾乎是前後腳出場，自然引爆熱討；由於妙妙在《婚後事》中飾演的悅悅性格較反叛及反覆，相對在《再見‧枕邊人》中的青春可愛陽光少女小敏，小敏自然更加入屋，無論是超級甜美的笑容、或是一對精靈爆燈的BlingBling眼均相當impressive，獲讚女友力爆燈。
有網友開po討論：「羅天宇 區明妙都是他們，八點半和九點半都是他們哈哈哈哈」，兩套劇都有他們，睇到觀眾有啲亂！不少網友表示認同：「睇兩套戲都睇到亂晒籠」「還有枕邊人單戀他的朋友妹妹，和婚後事的約會對象也是同一個….」「最弊處係枕邊人 天宇回想多年前嘅片段 連髮型跟指後事係一樣㗎」
「御用學生妹」區明妙童星出身 越大越性感
有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，乖乖女形象深入民心。不過區明妙就越大越性感，近日經常上傳性感照大曬洶湧澎湃的上圍，令網民都紛紛留言大讚：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「sexy 睇到流鼻血」。
區明妙放棄赴韓發展留港拍劇
區明妙現時屬邵氏旗下藝人，13歲開始接觸戲劇，當年曾是家燕藝術學校旗下女團HoneyBees成員之一，至16年正式出道拍無綫劇，17年曾獲韓國娛樂公司邀請前往當地做練習生，不過當時的區明妙就覺得自己仲未完成學業，加上韓國娛樂圈競爭太激烈，她深感自己鍾意演戲多過唱歌，所以最終選擇留香港發展。
區明妙本性是乖乖女 銘記父親遺言
區明妙13歲時其父便離世，令她年紀輕輕就要學識獨立，堅強面對難關，就算當年首次去電視城拍攝，都是單拖上陣。她表示一直銘記父親遺言，指由當童星起加入演藝圈，父親在生時一直支持她追夢，同時提醒她在演藝圈生存並不容易，勉勵她「一旦決定了便要堅持，不要放棄」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！