23歲區明妙日本自拍現出高清真面目 被質疑平日P圖太重手

23歲的邵氏藝人區明妙（Miumiu），以其甜美外型和可愛表情，在TVB劇集中飾演學生妹角色而受到觀眾喜愛。在社交媒體上，她的IG帳號擁有超過16萬粉絲，可見她的高人氣。最近，區明妙前往日本旅行，並在IG上分享了她的旅程點滴，包括賞櫻和穿和服的美照，引來粉絲熱烈迴響。