22歲「御用學生妹」區明妙同陽光玩遊戲 扮日本妹影相清純感滿瀉

現年22歲的區明妙（Miumiu）憑「御用學生妹」形象深入民心，在IG坐擁接近15萬名粉絲的她外貌清純可人，無論是可愛還是性感風格一樣carry得到，深得網民喜愛，因此她周不時都會在IG派大禮，睇到網民嘩嘩聲！