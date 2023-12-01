22歲「御用學生妹」區明妙同陽光玩遊戲 扮日本妹影相清純感滿瀉
㗎妹風格純過蒸餾水
淡妝示人的Miumiu以穿上冷衫和戴上頸巾，拿著攝錄機的樣子甚有Y2K的懷舊feel，無辜的表情更被網民激讚超級清純，與她之前的性感造型相當有反差：「果然係清純擔當」、「仲唔係日劇女主角」、「好靚好可愛」。
男友視角擺甫士影相
Miumiu日前去沙灘「與陽光玩遊戲」，事後更在IG公開男友視角照片，穿上無肩帶Tube Top的她大展性感火辣的好身材，迷人香肩、纖腰和白滑長腿一覽無遺。即使她靠近鏡頭，臉上依然毫無瑕疵，零毛孔狀態極佳！
網民大呼頂唔順
一副天生無辜的樣子瞬間迷倒大批網民，紛紛留言讚嘆：「嫁給我吧」、「建議下次可以再近啲」、「你真係好似貓」、「可愛度無人能及」、「可以話係『扁嘴樣』嘅天花板」、「我頂唔順啦」。
區明妙刻意素顏「變醜」入戲
在《你好，我的大夫》演出吸毒者「麥寶」一角非常傳神，現年22歲的區明妙坦言刻意素顏及化黑眼圈「變醜」入戲：
「因為個角色係長期吸毒，所以我幾乎冇乜點化妝，有時仲會專登化啲黑眼圈，同埋化白個嘴唇。因為個角色比較早熟同自卑，監製有叫我唔好演得太精靈。」
近年發展漸趨多元的MiuMiu，笑言希望可作更多不同嘗試：
「類似斜槓族咁，可以有好多唔同嘅定位同身份。」並強調一直沒有停過拍劇：「可能係啲劇未有得播住，大家就覺得我少咗拍戲咁樣。（有什麼角色想嘗試？）好似小丑女嗰啲比較俏皮嘅殺手、打女，同比較型同cool嘅角色！同埋都好想試吓仙俠劇～」
區明妙謙虛自評「做得麻麻哋」
區明妙早前接受傳媒訪問時，被問到演技獲關注。她坦言因為劇集通常一年之後才播出，每次再看都覺得自己做得麻麻哋，她又指素顏演出是為了令角色更立體逼真，又表示希望每次演的角色都會有進步：
「今次角色都有研究過，因為是比平時角色不同，有時好靜，有時情緒好激動，之後（結局周）劇情仲會好慘。」
網民建議改捧區明妙取代陳嘉慧
區明妙年輕兼有演技，可說是前途無限！網民都紛紛留言：「唔計純客串個 D，每次既角色都係比較特殊，睇嚟班監製好信得過區明妙之餘，仲好細心栽培佢。」、「呢個得TVB 捧佢啦！」、「陳嘉慧結婚比MiuMiu上位吧」、「區明妙演吸毒少女演技好好」。TVB本來希望新晉親生女27歲陳嘉慧頂替近年「花旦荒」不成功，倒不如考慮更年輕更有潛力的區明妙！
「御用學生妹」區明妙公開素顏照清純感大增
Miumiu昨日（31/7）在Instagram公開多張在台灣影的街拍照，換上T恤、喱士背心和one piece等多個造型之下依然可愛感滿分，她又發文表示「熱到逐漸放棄化妝」，素顏依然一樣靚女清純感大增。
區明妙大曬魔鬼身材
她又一併上載自己穿上黑色比堅尼後自拍的照片，紮住鬢辮的她對鏡擺出調皮可愛的表情，與魔鬼般的噴血身材形成極大對比，引來網民熱烈討論！
區明妙重返校園主修商業管理
區明妙相當勤力，亦透露已重返校園繼續進修，希望事業學業兩兼顧：「最近讀返書，讀緊商業管理，可能會俾其他人吃力少少，但都會希望發展演藝事業嘅同時，都可以順利完成學業～都有同公司講咗，會盡就返學時間夾期，嚟緊11月都會開新劇啊～」
前家燕姐旗下女團成員 因學業拒赴韓發展
區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。
區明妙「御用學生妹」形象深入民心
有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，學生妹形象深入民心。
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