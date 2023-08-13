22歲區明妙大賣性感推出首本寫真 玩盡多個性感造型 女僕、扮貓樣樣有！
22歲區明妙大賣性感推出首本寫真
今年22歲的區明妙去年與9位KOL女生組成MORII GIRLS，翻跳多個韓國女團舞蹈擺上網，一圓女團夢。近日為了慶祝成軍一週年，更推出了首本寫真「MORII GIRLS 1st SUMMER PHOTOBOOK」，從成員們上傳到社交平台的照片和影片中可見，一班女生穿上青春性感泳衣，喺沙灘擺曬Pose、攬嚟攬去，引死一班粉絲！
玩盡多個性感造型 女僕、扮貓樣樣有
除咗有Photobook賣之外，粉絲們仲可以逐張即影即有咁買，每張都會附送埋成員們的簽名。區明妙早前在IG Story玩你問我答的時候，率先公開了幾張即影即有照片，照片中女僕、學生造型樣樣有，區明妙仲話希望可以推出一本屬於自己的迷你寫真集。
MORII GIRLS個個靚女 《造星IV》成員唔見影
MORII GIRLS去年暑假正式成軍，由區明妙和曾經參加過《全民造星IV》的何榛綦、坂部佩莎等10位成員組成，成員中大多都為靚女KOL，最細嘅就只有16歲。MORII GIRLS過去一年時不時將翻跳韓國女團舞蹈的MV擺上網，吸引到大批宅男粉絲追捧。不過今次一週年寫真就未有見到《造星IV》成員何榛綦、坂部佩莎的身影，粉絲們都表示失望。
「御用學生妹」區明妙童星出身 越大越性感
有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，乖乖女形象深入民心。不過區明妙就越大越性感，近日經常上傳性感照大曬洶湧澎湃的上圍，令網民都紛紛留言大讚：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「sexy 睇到流鼻血」。
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