東張西望｜區永權終以苦主身分受訪 10年屢遭惡鄰高空擲物滋擾求助無門
區永權終於報《東張》遭惡鄰高空擲物滋擾多時求助無門
區永權在過去一年都不只一次在社交平台分享接收樓上的「天降禮物」，他表示已住在這個單位10年，間歇性都有高空擲物，輕則火鍋肥牛、玩具、螺絲帽、煙頭，重則是一支變形吸塵機棍，令到陽台邊扶手壓至凹陷，而最近的一次收到為數超過十粒的玻璃碎，更表示已報案處理。而最嚴重一次，陽台地磚被一把直傘砸碎，嚇都嚇死！他又指這是工人姐姐平日晾衫的位置，「連塊地磚都能夠插爆，你諗下把遮插中人頭會點？」
區永權感到只有無奈，因為每日清潔完，隨時都仍然會有新雜物擲下來，訪問途中他都叫主持人魏柏豪行返入屋些少，因怕隨時「中頭獎」，他表示：「我真係驚！我而家企喺呢個位置同你講嘢，都會諗，而家冇中人，今次中人點呢？太太最著緊小朋友，都同小朋友講盡量唔好出嚟，呢個位置，我小朋友都好多年冇出嚟喇！」
區永權又指樓上住戶眾多，好難去確切知道究竟是那一戶人家擲物，他當然都有不時投訴過，但業主立案法團、管理處甚至警方都未能解決到這個問題，警方都有向業主立案法團建議裝閉路電視，但又有人表示這可能會牽涉到侵犯私隱的問題，他指自己一直當擲物的住戶只是無心之失，把事件放上網都是純粹希望對方睇到，之後會小心一點，但始終情況未能有任何改善。
區永權一家四口住貝沙灣已有10年
今次報料亦令區永權一家的豪宅曝光，原來他一家四口住在貝沙灣，看來吸金力不容睇少！他家窗外的海景一覽無遺，非常怡人，在陽台看海亦本來是一件賞心樂事，但可惜偏偏遇上惡鄰居，令到全家人多年不敢走近陽台，真是令人擔憂又替他不憤！
區永權一年遭惡鄰4度高空擲物滋擾
《東張西望》主持區永權遇惡鄰居高空擲物，已不只一次嬲到要在社交網上分享事件，對上一次他收到了的「天降禮物」是一支明顯彎曲變了形的吸塵機吸棍，更疑似導致陽台邊出現一個大凹位，他之前更收過例如：煙頭、紙巾、螺絲、垃圾等等。事件已發生超過一年，早前（05/23）他再在社交網怒斥又收到「天降禮物」，今次是為數超過十粒的玻璃碎，體積大小及數量足以致命，但區永權唯有自我安慰，幸好無任何人受傷，他亦告誡鄰居要好自為之，事件已報案處理。
樓上鄰居又高空擲物，今次估吓係乜？
開估：係玻璃碎！仲唔止一粒，係為數超過10粒嘅玻璃碎，從天而降，降落喺我屋企個露台！其實高空擲物，對於我家嚟講，都已經唔係新鮮事。但係充滿殺傷力個玻璃碎，都真係第一次！唯一能夠自我安慰嘅，係今次都無造成任何人受傷！無論你係有心？定係無意？請好自為之！我已經報咗警！
區永權：明明好嬲，但又好好笑
他早前都曾經拍片樓上擲下工業用的索帶，當時他發文表示明白裝修好拆棚需要多方面兼顧，但最重要是安全至上，更提及已經有管理員向對方溫馨提示，但對方態度囂張話：「咁拆棚係咁㗎啦！」，區永權續說：「明明好嬲，但又好好笑！結果，你拆棚，我善後！幫你執晒所有首尾囉。」他只有感到相當無奈。
前主播林小珍連同網民紛紛提議向《東張西望》投訴
在區永權分享事件後，不少網民紛紛留言提議他向自己主持的節目《東張西望》投訴，連好友前財經主播林小珍和TVB藝人林秀怡都留言支持：「報東張」、「搵東張啦」、「東張西望幫到你、叫埋一蚊Joe採訪」，更有網民提議他可以自己在節目中報導事件：「可以報東張，自己訪問返自己」。
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