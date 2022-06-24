十八年後的終極告白2

十八年後2｜龔嘉欣大結局灑鹽花 譚俊彥黑化下場未夠慘被嫌未夠喉

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《十八年後的終極告白2.0》今晚（6月24日）播出大結局，原來18年前的秘密就是龔嘉欣為譚俊彥誕下私生女鄧卓殷。結果黑化的譚俊彥衰到貼地累埋個女，下場悲慘罪有應得！

十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣同譚俊彥喺車內講18年前的秘密。
龔嘉欣同譚俊彥喺車內講18年前的秘密，鄧卓殷原來係譚俊彥同龔嘉欣個女。（圖片來源：YouTube＠TVB）

十八年前的秘密？ 鄧卓殷係私生女

譚俊彥禁錮鄧卓殷在偏僻村屋，更威脅龔嘉欣要在一個月內畫多4幅《男孩的救贖》畫作，好讓他參與巴黎的畫展。鄧卓殷發現自己被禁錮，恰巧譚俊彥回來，她正想逃走之際被譚打暈。龔嘉欣得悉此事激動問譚俊彥：「你知唔知o靚妹係你邊個呀？」然後爆出鄧卓殷是龔嘉欣替譚俊彥誕下的私生女。

十八年後的終極告白2.0 鄧卓殷被譚俊彥禁錮。
鄧卓殷被譚俊彥禁錮。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣激動，因為秘密就是鄧卓殷是譚、龔二人的私生女。
龔嘉欣激動，因為秘密就是鄧卓殷是譚、龔二人的私生女。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 18年前一晚激情後，龔嘉欣懷有鄧卓殷。
18年前一晚激情後，龔嘉欣懷有鄧卓殷。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 大結局龔嘉欣輕灑鹽花。
大結局龔嘉欣輕灑鹽花。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

27歲鄧卓殷突然改口叫32歲龔嘉欣「阿媽」 失足墮樓亡

譚俊彥得知鄧卓殷是自己女兒後，與龔嘉欣趕至村屋，豈料鄧卓殷已幫自己鬆綁，她急忙爬到樓台邊，見龔嘉欣出現後突然改口叫「阿媽」，然後失足墮樓。鄧、龔二人在急症室演技大爆發，龔嘉欣連摑譚俊彥5巴，嚎哭希望可以喚回女兒，而鄧卓殷病床上眼角滴淚，連遺言也說不出就失救身亡。

十八年後的終極告白2.0 鄧卓殷失足墮樓。
鄧卓殷失足墮樓。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣在急症室演技大爆發，喊戲獲網民大讚。
龔嘉欣在急症室演技大爆發，喊戲獲網民大讚。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 鄧卓殷含淚失救亡。
鄧卓殷含淚失救亡。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣怒摑譚俊彥五巴。
龔嘉欣怒摑譚俊彥五巴。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

陳山聰大難臨頭照扮女人

陳山聰事敗被黑白兩道追殺，壞事做盡的他潛逃失敗，最終上酒店房再次易服，然後於浴缸自我了斷，用唇膏在鏡上寫下：「骯髒混亂的世界，已容不下一個Sophia，Ciao。」

十八年後的終極告白2.0 陳山聰走投無路，再次易服自行了斷。
陳山聰走投無路，再次易服自行了斷。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 用唇膏寫遺言。
用唇膏寫遺言。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

同《十八年後的終極告白》有咩關係？

網民睇完大結局覺得《十八年後的終極告白2.0》與上一季的關係牽強，說得上有關聯的就是譚俊彥被判囚終身！及後化老妝再次出場。而龔嘉欣同樣變老，在嘉頓山畫畫，但無端端話原諒譚俊彥，令網民費解。

十八年後的終極告白2.0 原來「2.0」與上一季的關聯就是譚俊彥要入獄。
原來「2.0」與上一季的關聯就是譚俊彥要入獄。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 譚、龔二人雙雙變老，龔嘉欣仲突然原諒對方。
譚、龔二人雙雙變老，龔嘉欣仲突然原諒對方。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 龔嘉欣的老妝被網民指似是MK妹染髮。
龔嘉欣的老妝被網民指似是MK妹染髮。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥又變老，原來這就是連結上一季的地方。
譚俊彥又變老，原來這就是連結上一季的地方。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

網民不滿結局夾硬嚟

事前監製王偉仁表示要睇到最後先知「2.0」與上季有何關係，但大結局播出後網民不滿：「完全冇解過！」亦有網民發現鄧卓殷劇中的年齡有誤，又指龔嘉欣的老妝似「MK妹染髮」，種種原因直指結局犯駁夾硬嚟。還有網民認為，龔嘉欣最後推譚俊彥落山報仇才算是好結局。

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網民盤點譚俊彥的「終極餐單」

譚俊彥以往拍攝的劇集都鹽花十足，有網民列舉他以往與不同女星床上戲的畫面。

十八年後的終極告白2.0 有網民列舉譚俊彥的「終極餐單」。
有網民列舉譚俊彥的「終極餐單」。（圖片來源：網上圖片）

譚俊彥拍劇又自肥！

作為邵氏武打巨星狄龍親生仔，譚俊彥36歲才簽約TVB，「星二代」拍劇規格與別不同，就算與主線劇情關聯性不大，都總會有性感肉搏場面。在《十八年後的終極告白2.0》的初段已經有與譚凱琪共浴戲，大結局又再有龔嘉欣床戲，中間又曾被另一女主角趙希洛色誘，真係艷福不淺！

十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！
兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！（圖片來源：tvb.com）
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 呢對夫妻嗌完交，在浴室和好，原來要咁⋯⋯
呢對夫妻嗌完交，在浴室和好，原來要咁⋯⋯（圖片來源：tvb.com）
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 配合身高差，譚俊彥從後進入譚凱琪的浴室，更以「拜登式」動作親吻女方後腦。
配合身高差，譚俊彥從後進入譚凱琪的浴室，更以「拜登式」動作親吻女方後腦。（圖片來源：tvb.com）
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 已為人母嘅譚凱琪，依然十分搏命。
已為人母嘅譚凱琪，依然十分搏命。（圖片來源：tvb.com）

重溫：譚俊彥自肥企画之《失憶24小時》

《失憶24小時》第19集劇情：譚俊彥與湯洛雯買到訪朋友的空置單位，遇雷聲風雨，曾經受綁架引至失憶的譚俊彥「驚恐症」發作，心理醫生湯洛雯為安慰譚俊彥，赤膊將他緊抱入懷，二人情到濃時衫都唔著 ……

十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 譚俊彥 湯洛雯 失憶24小時
失憶24小時第19集，譚俊彥失憶借勢同湯洛雯上床（下面有片睇！）⋯⋯
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 靚湯施展「欲拒還迎」嘅表情⋯⋯
靚湯施展「欲拒還迎」嘅表情⋯⋯

湯洛雯今次喺《失憶24小時》飾演心理醫生，幫助譚俊彥喺劇入面重組失憶24小時入面嘅記憶！莫非會成為懸疑劇情嘅破案關鍵？而且湯洛雯透露今次有激烈愛情動作場面

譚俊彥自肥企画之《十八年後的終極告白》一劇食兩女

在《十八年後的終極告白》初段劇情，譚俊彥先和趙希洛有家居床戲，及至後段情陷黃智雯，二人又有激情肉搏，當時劇中「前女友」趙希洛，亦都有睇到呢一幕戲，事後接受訪問事都大嘆自愧不如，對兩人的忘形演出表示「O晒嘴」：

十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 黃智雯表示劇中兩人有多場咀嘴戲，又說示自己「最重視拍攝效果」，是否激情露骨、其實無諗咁多⋯⋯
黃智雯表示劇中兩人有多場咀嘴戲，又說示自己「最重視拍攝效果」，是否激情露骨、其實無諗咁多⋯⋯
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 譚俊彥同一套劇剝兩次小背心，他表示要脫去上衣其實有少少尷尬，感覺並不好受。
譚俊彥同一套劇剝兩次小背心，他表示要脫去上衣其實有少少尷尬，感覺並不好受。

十八年後的終極告白》第18集劇情講到 Sam 譚俊彥為做假數搵快錢而忐忑，返屋企見到為爸爸而發嬲的黃智雯，兩個心煩嘅人都好想離開香港呢個煩惱地，劇情發展急轉彎，二人就扭作一團，連背心剝光上演一幕激情戲⋯⋯

十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 其實情慾戲唔太長，不過智雯都搞笑表示今晚播出時，會與男友上街食飯「避風頭」。
其實情慾戲唔太長，不過智雯都搞笑表示今晚播出時，會與男友上街食飯「避風頭」。

趙希洛譚俊彥情慾戲有前科 慘被男方嘲笑

其實趙希洛同譚俊彥在《十八年後的終極告白》拍攝情慾戲時，都試過被服裝姐姐取笑！究竟係啲咩事被人笑？話說二人在劇集初期飾演情侶，兩人亦有一場戲需要連番激吻！

十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...

趙希洛指由於場戲講佢圍住一條浴巾同譚俊彥又攬又錫又抱，直言當中動作會好大，但慎防走光，所以佢親自要求服裝提供兩條浴巾遮蔽身體，以防走光！

十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾床戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...
Candice仲話要求服裝姐姐俾多條毛巾打孖上，因為毛巾質料好薄，點知服裝姐姐話佢裡面本身已經做了打底，圍多條毛巾會變成隻糭咁。（圖片來源：《十八年後的終極告白》）
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之後，Candice表示自己最後都只用一條毛巾拍攝。雖然用兩條毛巾可能會俾大家取笑，不過擔心走光都是一件重要的事，女生都是要好好保護自己為上。（圖片來源：《十八年後的終極告白》）
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譚俊彥就笑Candice，話佢都打咗咁多底，會好安全唔使擔心，就算跌咗條毛巾，裡面都有成套衫喺度。（圖片來源：《十八年後的終極告白》截圖）
十八年後的終極告白2.0 譚俊彥 十八年後的終極告白2 趙希洛拍《十八年後的終極告白》情慾床戲慘被譚俊彥嘲笑 全因向劇組要求...
譚俊彥就笑Candice，話佢都打咗咁多底，會好安全唔使擔心，就算跌咗條毛巾，裡面都有成套衫喺度。（圖片來源：《十八年後的終極告白》截圖）

鄧卓殷事前放風有大件事發生

適逢今晚大結局，其實鄧卓殷早在IG放風有大事發生，原來就係終極揭秘，暗示自己被生父譚俊彥禁錮再失足墮樓亡。

十八年後的終極告白2.0 鄧卓殷事前放風大結局會有大事發生。
鄧卓殷事前放風大結局會有大事發生。（圖片來源：[email protected]
十八年後的終極告白2.0 Amber搞到咁，到底有咩大事發生？
Amber最後墮樓失救。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》節目截圖、網頁截圖資料或影片來源：YouTube＠TVB

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