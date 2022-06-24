十八年後2｜龔嘉欣大結局灑鹽花 譚俊彥黑化下場未夠慘被嫌未夠喉
十八年前的秘密？ 鄧卓殷係私生女
譚俊彥禁錮鄧卓殷在偏僻村屋，更威脅龔嘉欣要在一個月內畫多4幅《男孩的救贖》畫作，好讓他參與巴黎的畫展。鄧卓殷發現自己被禁錮，恰巧譚俊彥回來，她正想逃走之際被譚打暈。龔嘉欣得悉此事激動問譚俊彥：「你知唔知o靚妹係你邊個呀？」然後爆出鄧卓殷是龔嘉欣替譚俊彥誕下的私生女。
27歲鄧卓殷突然改口叫32歲龔嘉欣「阿媽」 失足墮樓亡
譚俊彥得知鄧卓殷是自己女兒後，與龔嘉欣趕至村屋，豈料鄧卓殷已幫自己鬆綁，她急忙爬到樓台邊，見龔嘉欣出現後突然改口叫「阿媽」，然後失足墮樓。鄧、龔二人在急症室演技大爆發，龔嘉欣連摑譚俊彥5巴，嚎哭希望可以喚回女兒，而鄧卓殷病床上眼角滴淚，連遺言也說不出就失救身亡。
陳山聰大難臨頭照扮女人
陳山聰事敗被黑白兩道追殺，壞事做盡的他潛逃失敗，最終上酒店房再次易服，然後於浴缸自我了斷，用唇膏在鏡上寫下：「骯髒混亂的世界，已容不下一個Sophia，Ciao。」
同《十八年後的終極告白》有咩關係？
網民睇完大結局覺得《十八年後的終極告白2.0》與上一季的關係牽強，說得上有關聯的就是譚俊彥被判囚終身！及後化老妝再次出場。而龔嘉欣同樣變老，在嘉頓山畫畫，但無端端話原諒譚俊彥，令網民費解。
網民不滿結局夾硬嚟
事前監製王偉仁表示要睇到最後先知「2.0」與上季有何關係，但大結局播出後網民不滿：「完全冇解過！」亦有網民發現鄧卓殷劇中的年齡有誤，又指龔嘉欣的老妝似「MK妹染髮」，種種原因直指結局犯駁夾硬嚟。還有網民認為，龔嘉欣最後推譚俊彥落山報仇才算是好結局。
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網民盤點譚俊彥的「終極餐單」
譚俊彥以往拍攝的劇集都鹽花十足，有網民列舉他以往與不同女星床上戲的畫面。
譚俊彥拍劇又自肥！
作為邵氏武打巨星狄龍親生仔，譚俊彥36歲才簽約TVB，「星二代」拍劇規格與別不同，就算與主線劇情關聯性不大，都總會有性感肉搏場面。在《十八年後的終極告白2.0》的初段已經有與譚凱琪共浴戲，大結局又再有龔嘉欣床戲，中間又曾被另一女主角趙希洛色誘，真係艷福不淺！
重溫：譚俊彥自肥企画之《失憶24小時》
《失憶24小時》第19集劇情：譚俊彥與湯洛雯買到訪朋友的空置單位，遇雷聲風雨，曾經受綁架引至失憶的譚俊彥「驚恐症」發作，心理醫生湯洛雯為安慰譚俊彥，赤膊將他緊抱入懷，二人情到濃時衫都唔著 ……
湯洛雯今次喺《失憶24小時》飾演心理醫生，幫助譚俊彥喺劇入面重組失憶24小時入面嘅記憶！莫非會成為懸疑劇情嘅破案關鍵？而且湯洛雯透露今次有激烈愛情動作場面
譚俊彥自肥企画之《十八年後的終極告白》一劇食兩女
在《十八年後的終極告白》初段劇情，譚俊彥先和趙希洛有家居床戲，及至後段情陷黃智雯，二人又有激情肉搏，當時劇中「前女友」趙希洛，亦都有睇到呢一幕戲，事後接受訪問事都大嘆自愧不如，對兩人的忘形演出表示「O晒嘴」：
《十八年後的終極告白》第18集劇情講到 Sam 譚俊彥為做假數搵快錢而忐忑，返屋企見到為爸爸而發嬲的黃智雯，兩個心煩嘅人都好想離開香港呢個煩惱地，劇情發展急轉彎，二人就扭作一團，連背心剝光上演一幕激情戲⋯⋯
趙希洛譚俊彥情慾戲有前科 慘被男方嘲笑
其實趙希洛同譚俊彥在《十八年後的終極告白》拍攝情慾戲時，都試過被服裝姐姐取笑！究竟係啲咩事被人笑？話說二人在劇集初期飾演情侶，兩人亦有一場戲需要連番激吻！
趙希洛指由於場戲講佢圍住一條浴巾同譚俊彥又攬又錫又抱，直言當中動作會好大，但慎防走光，所以佢親自要求服裝提供兩條浴巾遮蔽身體，以防走光！
鄧卓殷事前放風有大件事發生
適逢今晚大結局，其實鄧卓殷早在IG放風有大事發生，原來就係終極揭秘，暗示自己被生父譚俊彥禁錮再失足墮樓亡。