十八年後的終極告白2.0｜收視暫列史上尾二 譚俊彥原來有段收視黑歷史
《十八年後的終極告白2.0》收視慘淡 41歲譚俊彥能否力挽狂瀾？
《十八年後的終極告白2.0》播出一星期收視只得14.7點，暫列TVB劇集史上收視尾二，墊底是被硬cut 5集的《雙生陌生人》只得平均13.5點，似乎未能成功救收視。41歲譚俊彥劇中飾演失意畫家姚尚謙（Angus） ，譚凱琪飾演他老婆莊銳婷，故事錯綜複雜，譚凱琪偷食陳山聰，龔嘉欣出現未知會否與譚俊彥舊情復熾，理應多發揮機會，未知能否再次吸引觀眾谷起收視。譚俊彥自近年簽約TVB做親生仔後，套套劇都孭重飛擔正，但口碑一般，在《包青天之再起風雲》飾演包青天，有人認為他演技不好，未夠實力擔正做男主角，被指靠父蔭；在《法證先鋒IV》飾演多口的高級督察King sir，連爸爸都是彈多過讚。不過他在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪視帝後，入行22年終於一吐烏氣，慢慢撇開「狄龍個仔」之名實力漸受肯定。
譚俊彥收視黑歷史
譚俊彥近年常擔正TVB劇集，不過成績一般，2018年首次擔正的《天命》收視只得22點，同年《特技人》同樣得22點收視；2019年《包青天之再起風雲》一劇，當年收視只得23點，在2019年TVB劇集中倒數排第6。值得一提是，2018年《延禧攻略》收視撼低其他自家劇，以平均31點高居當年榜首，同期8月撞正《特技人》播放，成績被徹底比下去；而今次《十八年後的終極告白2.0》又撞正《延禧》班底的《尚食》，未知會否一樣結局，暫時又係《延禧》班底成績較優。
曹永廉演出成阻力？
《十八年後的終極告白2.0》女演員亮眼，又有新視帝譚俊彥擔正，陣容唔失禮，不過收視谷唔起另一個原可能因為曹永廉。近年曹永廉在網絡上的形象並不討好，就算早前在《愛回家》中自嘲「Forever Cheap」，劇中再俾人鬧「垃圾即係垃圾」都無力挽回形象。當時有網民表示，只要有曹永廉都「唔使睇」。曹永廉於《十八年後的終極告白2.0》第6集亮相，劇中講到譚俊彥的汽車遭人惡意破壞，曹永廉見義勇為出手相助，因為結識譚俊彥與陳山聰，及後還有意跟譚俊彥學繪畫。曹永廉角色暫時未有特別演出，不過到第9集他翻找譚俊彥家中物品，到時將與譚俊彥有一場正面衝突。
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