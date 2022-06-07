十八年後的終極告白2.0｜收視暫列史上尾二 譚俊彥原來有段收視黑歷史

TVB為救收視硬cut《雙生陌生人》5集推新劇《十八年後的終極告白2.0》，劇中40歲譚凱琪狂灑鹽花都未見奏效，首周收視僅比《雙生陌生人》高0.8點，僅錄得平均14.7點。譚俊彥今次封視帝後首套推出的正劇，未知及後能否一洗頹風救收視呢？