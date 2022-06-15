十八年後的終極告白2.0｜曹永廉舌戰阮兒超重口味惹反感：編劇係咪飲醉酒？

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情已進入中後段，之前埋下的伏線慢慢開估，曹永廉的真實身份曝光，趙希洛、譚俊彥與陳山聰的恩怨亦浮晒面。劇情仍然係七國咁亂，網民最深刻印象應該都要由頭到尾頻頻出現的衝突場面，第12集鹽花發展到曹永廉vs 阮兒，衝擊觀眾眼球⋯⋯