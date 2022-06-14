十八年後的終極告白2.0｜曹永廉靠打老婆搶鏡 黃子桐車廂激戰網民狂Loop
為谷收視鹽花灑不停 冇咗譚凱琪仲有佢哋！
譚凱琪貴為《十八年後的終極告白2.0》的鹽花擔當，劇集前段全靠她瞓身演出才有睇頭。不過譚凱琪第8集已被神秘人殺害，劇集失去了養眼女角會否令收視無而為繼？答案未必。為配合懸疑曲折的暗黑劇情，「枕頭」和「拳頭」這兩大要素一定陸續有來。例如第10集有29歲的李芷晴飾演15歲未成年少女勾引陳榮峻綠葉陳榮峻，她只用浴巾包裹身體難掩好身材。
黃子桐「車廂運動」勁吸睛 撞「硬物」搞到周身傷
26歲的黃子桐在劇中飾演林雙雙（Daisy），第11集講到被陳山聰覺得趙希洛有異樣，所以派手下董敬文埋黃子桐身套料，點知套料套到「車廂運動」，呢一幕黃子桐博到盡，澎湃身材震懾觀眾眼球，再加多個露背鏡頭，引人無限遐想。未知是否太投入，黃子桐早前接受訪問時表示，自己拍呢一幕時拍到周身傷，可能是肉搏時撞到車箱入面的硬物造成。原來黃子桐大學畢業時曾做過1年醫療工作，當時老闆還打算送她到哈佛進修，但她卻因為入行而放棄機會。她回想起覺得是一個遺憾，加上當藝人收入不太穩定，惟有慳啲使再覓出路。
大肚尹詩沛被黑化曹永廉毒打
曹永廉劇中飾演勇哥，本身是「愛妻號」的他隱藏性格逐漸浮面，戲中飾演他老婆的尹詩沛身懷六甲仍遭他毒打，更被他打到疑似動胎氣。而曹永廉家中有間「神秘房」，原來內藏人質更被綑綁嚴刑逼供。當然啦，劇情有張力還有張力，網民還是被尹詩沛的「逼力」所吸引。尹詩沛唔只身材出眾，其實佢都係唱得之人，曾經擔任過《今晚睇李》Pawlerful Band的和音，而且她聲底夠厚唱Adele的作品非常到位。
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