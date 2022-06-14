十八年後的終極告白2

十八年後的終極告白2.0｜曹永廉靠打老婆搶鏡 黃子桐車廂激戰網民狂Loop

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TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情逐漸白熱化，譚凱琪被神秘人殺死，而譚俊彥被神秘人襲擊致重傷，曹永廉由「愛妻號」黑化變到動粗打老婆，趙希洛打算想向出軌的陳山聰報復，伏線越鋪越多。雖然劇本係咁扭橋，不過之前收視麻麻，首周播放只得14.7點，比《雙生陌生人》好少少；剛過去的一星期收視終於升返少少，上升至15.6點。之前有譚凱琪落足鹽花收視先叫有啲交代，依家「鹽花擔當」已變回憶，原來後繼有人！

十八年後的終極告白2.0 有網民覺得譚凱琪呢一幕仲正過共浴場口。
都知道大家睇過呢張相好多次，但係譚凱琪真係好落力嘛，話晒都係「鹽花擔當」！（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

為谷收視鹽花灑不停 冇咗譚凱琪仲有佢哋！

譚凱琪貴為《十八年後的終極告白2.0》的鹽花擔當，劇集前段全靠她瞓身演出才有睇頭。不過譚凱琪第8集已被神秘人殺害，劇集失去了養眼女角會否令收視無而為繼？答案未必。為配合懸疑曲折的暗黑劇情，「枕頭」和「拳頭」這兩大要素一定陸續有來。例如第10集有29歲的李芷晴飾演15歲未成年少女勾引陳榮峻綠葉陳榮峻，她只用浴巾包裹身體難掩好身材。

十八年後的終極告白2.0 29歲的李芷晴飾演15歲未成年少女勾引陳榮峻綠葉陳榮峻。
29歲的李芷晴飾演15歲未成年少女勾引陳榮峻綠葉陳榮峻。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 李芷晴身材澎湃，於劇中表現已經算收歛。
李芷晴身材澎湃，於劇中表現已經算收歛。（圖片來源：[email protected]_bystep）
十八年後的終極告白2.0
（圖片來源：[email protected]_bystep）

黃子桐「車廂運動」勁吸睛 撞「硬物」搞到周身傷

26歲的黃子桐在劇中飾演林雙雙（Daisy），第11集講到被陳山聰覺得趙希洛有異樣，所以派手下董敬文埋黃子桐身套料，點知套料套到「車廂運動」，呢一幕黃子桐博到盡，澎湃身材震懾觀眾眼球，再加多個露背鏡頭，引人無限遐想。未知是否太投入，黃子桐早前接受訪問時表示，自己拍呢一幕時拍到周身傷，可能是肉搏時撞到車箱入面的硬物造成。原來黃子桐大學畢業時曾做過1年醫療工作，當時老闆還打算送她到哈佛進修，但她卻因為入行而放棄機會。她回想起覺得是一個遺憾，加上當藝人收入不太穩定，惟有慳啲使再覓出路。

十八年後的終極告白2 26歲黃子桐劇中「車廂運動」一幕非常吸睛。
26歲黃子桐劇中「車廂運動」一幕非常吸睛。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖））
十八年後的終極告白2 要讚一讚攝影師夠盡責。
要讚一讚攝影師夠盡責。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖））
十八年後的終極告白2 有前當然有後。
有前當然有後。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖））
十八年後的終極告白2.0 黃子桐的確真材實料，原來佢仲係港大犯罪心理學 ，及中大醫學院碩士。
黃子桐的確真材實料，原來佢仲係港大犯罪心理學 ，及中大醫學院碩士。（圖片來源：[email protected]

大肚尹詩沛被黑化曹永廉毒打

曹永廉劇中飾演勇哥，本身是「愛妻號」的他隱藏性格逐漸浮面，戲中飾演他老婆的尹詩沛身懷六甲仍遭他毒打，更被他打到疑似動胎氣。而曹永廉家中有間「神秘房」，原來內藏人質更被綑綁嚴刑逼供。當然啦，劇情有張力還有張力，網民還是被尹詩沛的「逼力」所吸引。尹詩沛唔只身材出眾，其實佢都係唱得之人，曾經擔任過《今晚睇李》Pawlerful Band的和音，而且她聲底夠厚唱Adele的作品非常到位。

十八年後的終極告白2.0 尹詩沛劇中身懷六甲，上圍的「逼力」吸引網民。
尹詩沛劇中身懷六甲，上圍的「逼力」吸引網民。（（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 雖然劇情有張力，但都不及尹詩沛的「逼力」。
雖然劇情有張力，但都不及尹詩沛的「逼力」。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 曹永廉突然爆seed狂打尹詩沛。
曹永廉突然爆seed狂打尹詩沛。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 大肚婆都打真係冇人性！
大肚婆都打真係冇人性！（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 31歲尹詩沛是劇中亮點之一。
31歲尹詩沛是劇中亮點之一。（圖片來源：[email protected]
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十八年後的終極告白2.0 睇嚟尹詩沛好鍾意著白色衫。
睇嚟尹詩沛好鍾意著白色衫。（圖片來源：[email protected]
nicolewanseepui）

撰文：東方新地圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖、[email protected]_bystep、[email protected][email protected] nicolewanseepui資料或影片來源：YouTube＠TVB

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