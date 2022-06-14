十八年後的終極告白2.0｜曹永廉靠打老婆搶鏡 黃子桐車廂激戰網民狂Loop

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情逐漸白熱化，譚凱琪被神秘人殺死，而譚俊彥被神秘人襲擊致重傷，曹永廉由「愛妻號」黑化變到動粗打老婆，趙希洛打算想向出軌的陳山聰報復，伏線越鋪越多。雖然劇本係咁扭橋，不過之前收視麻麻，首周播放只得14.7點，比《雙生陌生人》好少少；剛過去的一星期收視終於升返少少，上升至15.6點。之前有譚凱琪落足鹽花收視先叫有啲交代，依家「鹽花擔當」已變回憶，原來後繼有人！