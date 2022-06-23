十八年後的終極告白2.0結局｜陳山聰親認解決譚凱琪 Final Boss另有其人？

《十八年後的終極告白2.0》今個星期五（6月24日）就大結局，第18集不論劇情如何發展都離不開鹽花，趙希洛身穿白色內衣通山走。不過原來最爆係陳山聰的確扮女人兼先後解決譚凱琪與趙希洛，是劇集的BigBoss！