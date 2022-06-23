十八年後的終極告白2.0結局｜陳山聰親認解決譚凱琪 Final Boss另有其人？
趙希洛打野戰途中被殺 陳山聰扮女人下毒手
陳山聰今集（第18集）終於被揭有易服癖！早前趙希洛背陳山聰與社團大哥何啟南暗中胡混，二人及後更合謀陷害陳山聰，可惜今集他們深夜乘車到荒山野嶺鬼混，交歡途中一名疑似男扮女裝的神秘人現身（實質是陳山聰），先解決何啟南，及後在草叢追逐趙希洛，趙希洛正想致電父親李國麟求助時被發現，最後難逃陳山聰追截，雙雙遇害。
陳山聰向譚俊彥親認解決譚凱琪
陳山聰解決趙希洛與何啟南後，繼續以女裝打扮去酒吧消譴，譚俊彥突然出現揭發他扮女人，並表示得悉是他殺死譚凱琪，且威脅將畫作《男孩的救贖》賣出後要分8成收入。此舉激發陳山聰將其迷暈，開車到荒山野嶺將他活埋！陳山聰一五一十承認自己解決譚凱琪，及二人出軌之事。譚凱琪生前威脅陳山聰3千萬「掟煲費」，因而觸動他神經而動殺機。
陳山聰IG出post激咀譚俊彥
作為一個演員收到任何角色都一定會盡力去以演活佢，我係一個好crazy 嘅演員所以我一定全程投入💃🏼 首先感謝監制Simon同編審創作左呢個角色俾我，感謝視帝 @tammerz肯陪我癲😘 同埋感謝Jaco契媽 我依個女妝嘅化妝師 @tanya.tintin 幫我諗咗依個靚妝😘😘😘 希望冇嚇親大家🙏🏿🤗
譚俊彥先係Final Boss？
但其實譚俊彥在第18集亦再次露出狐狸尾巴！在上集龔嘉欣自責間接令細佬墮崖身亡，譚俊彥乘虛而入，先扮好人埋鄧卓殷身，再趁機落糖水鋪幫手執頭執尾企打動龔嘉欣，講到七情上面之際仲攞出戒指求婚，龔嘉欣連失至親六神無主就喊住答應。不過尾段黑化的譚俊彥在二人相擁一刻目露兇光，似乎奸計得逞。
雖然陳山聰自己爆晒啲衰嘢出嚟，但由於距離大結局仲有兩集，加上譚俊彥處處流露出黑化劇情，似乎冇咁快會被陳山聰埋單！莫非真係一個局請君入甕，陳山聰自爆係兇手後，譚俊彦先係真正嘅BigBoss？
趙希洛一早劇透過打野戰 玩到濕晒身都唔停
《十八年後的終極告白2.0》已經去到尾聲，之前集數由譚凱琪做「鹽花擔當」，但她墮樓身亡後此重任就交由趙希洛頂上。趙希洛在劇情中後段開始發力，得悉陳山聰出軌後試過勾引譚俊彥，及後搭上何啟南玩車震。點知仲未算激，趙希洛自爆仲會「打野戰」！而第18集的預告中見她身穿白色內衣，深夜在草叢中逃命。趙希洛憶述拍攝當日落雨，但導演都冇嗌cut照拍，玩到成身濕晒都冇有怕。
陳山聰扮女人報復
陳山聰是否扮女人被網民熱烈討論，到第17集終於有更多端倪。趙希洛與何啟南相約到酒吧從長計議，一個身穿桃紅色初外套的神秘人尾隨其後，及後只露出眼神及嘴唇交代，未知是否與網民所想一樣是陳山聰扮女人？結果今集（第18集）揭露真相，確實是陳山聰下毒手。
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