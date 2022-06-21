十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥黑化推龔嘉欣細佬落山 疑兇又少一個
譚俊彥黑化收賣人心
《十八年後的終極告白2.0》今集（17集），鄧卓殷向譚俊彥透露自己刺傷譚凱琪，但事後並冇跟上天台，吐露秘密釋懷後，轉到畫廊學畫畫，譚俊彥成功拉攏人心，令龔嘉欣與鄧卓殷討厭邵展鵬。譚俊彥從中作梗激嬲邵展鵬，令龔嘉欣、鄧卓殷親眼見住佢打人，然後再篤爆佢偷拍龔嘉欣換衫。
譚俊彥下毒手殺龔嘉欣細佬
東窗事發奪門而出，龔嘉欣細佬邵展鵬搵陳山聰，踢爆譚俊彥搵龔嘉欣代筆，不過陳山聰冇信十足仲趕佢走。邵展鵬及後到公公骨灰龕前承認鍾意家姐，豈料譚俊彥假扮龔嘉欣誘騙他到涼亭講數。邵展鵬鬧譚俊彥「廢柴」，令其想起譚凱琪出言侮辱，盛怒之下一手推佢落山。最後警察前來請龔嘉欣認屍，殺死譚凱琪的真兇又少一個。
陳山聰扮女人？
另一邊廂，陳山聰扮女人被網民熱烈討論，到今集終於有更多端倪。趙希洛與何啟南相約到酒吧從長計議，一個身穿桃紅色初外套的神秘人尾隨其後，及後只露出眼神及嘴唇交代，未知是否與網民所想一樣是陳山聰扮女人？
邵展鵬加入TVB四年終於擺脫路人甲
邵展鵬在《十八年後的終極告白2.0》中飾演龔嘉欣細佬，2017年畢業於TVB訓練班後就開始拍劇，是TVB新虎將「Super Tiger」成員之一。以往都是演路人甲的角色，到今次終於有多戲份的角色，而且落力心機演出，睇嚟邵展鵬有望上位。
監製爆龔嘉欣可能真兇？
《十八年後的終極告白2.0》今個星期五就會播出大結局，關到底誰是殺死譚凱琪的真兇引起網民熱議。監製王偉仁早前接受傳媒訪問時，堅持「不能講、不劇透、不穿橋」，正當網民以為冇料到之時，他卻爆出龔嘉欣的角色不能忽視，而且她代譚俊彥畫的「男孩的救贖」是關鍵。
精華重溫：
龔嘉欣成家冇個好人？
《十八年後的終極告白2.0》講到，龔嘉欣細妹鄧卓殷到藥房買安眠藥被譚俊彥斷正，繼而到公園剖白刺傷譚凱琪的秘密，令譚俊彥大驚以為找到殺死老婆的真兇。而龔嘉欣與細佬邵展鵬並無血緣關係，而細佬一直暗戀家姐，更於房外偷看家姐換衫，他又識穿畫作《男孩的救贖》是由龔嘉欣代筆，所以對譚俊彥恨之入骨。