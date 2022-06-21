十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥黑化推龔嘉欣細佬落山 疑兇又少一個

《十八年後的終極告白2.0》劇情進入結局篇，焦點落去劇中龔嘉欣的細佬妹——鄧卓殷與邵展鵬身上，但監製王偉仁又話不能忽視龔嘉欣所飾的沈越，又說暫時未有人估中真兇是誰。到底殺死譚凱琪的「終極Boss」能否為觀眾送上驚喜？