十八年後2｜39歲趙希洛浴袍黑絲借醉嗒譚俊彥 網民睇得肉緊：點忍呀

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情繼續推進，趙希洛逐漸黑化身穿浴袍黑絲惑誘譚俊彥，更不避嫌故意俾老公陳山聰派來的私家偵探影到，走向復仇之路，不過日前已有網民覺嫌「鹽花」太多，一味只顧衝擊眼球但故事亂籠。亦有網民覺得譚俊彥借拍劇自肥，事關每逢他演出的劇集一定多女角色之餘，更例牌會有「激戰」場面；他與趙希洛其實早有前科，亦可以說是致敬上一季《十八年後的終極告白》。