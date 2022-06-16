十八年後2｜39歲趙希洛浴袍黑絲借醉嗒譚俊彥 網民睇得肉緊：點忍呀
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TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情繼續推進，趙希洛逐漸黑化身穿浴袍黑絲惑誘譚俊彥，更不避嫌故意俾老公陳山聰派來的私家偵探影到，走向復仇之路，不過日前已有網民覺嫌「鹽花」太多，一味只顧衝擊眼球但故事亂籠。亦有網民覺得譚俊彥借拍劇自肥，事關每逢他演出的劇集一定多女角色之餘，更例牌會有「激戰」場面；他與趙希洛其實早有前科，亦可以說是致敬上一季《十八年後的終極告白》。
39歲趙希洛大尺度誘惑譚俊彥 「借醉派帽」失敗
《十八年後的終極告白2.0》劇情進入中後段，解開了部份伏線，角色亦逐漸黑化。劇情講到趙希洛早已知道老公陳山聰與譚凱琪出軌，間接導致自己小產所以一直懷恨在心。昨晚（6月15日）播出的第13集，39歲趙希洛終於黑化，踏上復仇之路，深夜邀約譚俊彥到家中作客，身穿浴袍加黑絲企圖誘惑譚俊彥，實行「以其人之道還治其人之身」俾綠帽陳山聰戴。趙希洛飲到面紅紅打算「借醉派帽」，於譚俊彥面前除黑絲寬衣解帶，正要得米之時襲嘉欣突然致電譚俊彥壞大事﹐趙希洛見派帽不遂只好躺於梳化狂笑，再次展現「御用癲婆」功架。有網民睇到好似緊：「著晒浴袍黑絲人妻點忍！」不過有網民唔明：「喺屋企都要著黑絲？」
趙希洛為激陳山聰陷害譚俊彥
趙希洛知道陳山聰與譚凱琪的姦情後，一路都存心報復，即使「借醉派帽」失敗都唔收手。趙希洛明知有私家偵探偷拍，都要身穿火紅低紅胸晚裝夜到畫室夜會譚俊彥，眼尾見到有鏡頭影緊，即刻扮跌親攬住譚俊彥，惹怒陳山聰之餘，深化陳、譚二人的誤會，不過就擺咗譚俊彥上枱。
即刻節目精華
譚俊彥「添食」趙希洛再次自肥
《十八年後的終極告白2.0》一路有個問題令網民疑惑，就是到底今季與上季到底有何關聯？主線劇情如何發展不得而知，不過譚俊彥自肥都可以算是「致敬」上一季，事關譚俊彥第一季曾與趙希洛「激戰」，同樣喺屋企，同樣係著浴袍，不過2.0就冇成功得米，只可以講畫面上「致敬」。