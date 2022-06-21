十八年後2｜鄧卓殷27歲扮14歲學生零違和 目露凶光捅譚凱琪令人不寒而慄
鄧卓殷捅傷譚凱琪
第十六集，鄧卓殷爆喊向 Angus（譚俊彥飾）「自首」是捅傷 Queenie（譚凱琪飾）真兇時，將壓抑已久的罪疚感演繹得恰到好處，而捅向 Queenie 場口亦成功演出兇狠感覺，與平日形象大相逕庭，獲網民留言讚 演得出色：「出色演出」、「做得好好，好用心去做。恭喜你！成功了」、「演得幾好，比 較自然，唔似新人」、「原來你都可以好兇狠，演得非常好」。
鄧卓殷再度演技大爆發
據知今晚 Amber 將繼續演技大爆發，劇情未來兩集更會高潮迭起，雖然曉彤捅傷Queenie，但殺害 Queenie 真兇其實另有其人。而黑化後的 Angus 將繼續大暴走，Joyce （趙希洛飾）的復仇計劃亦會出現令人意想不到的結局！
即重溫Amber在第十六集的演出：
鄧卓殷是2018年港姐亞軍 去年碩士畢業
27歲的鄧卓殷於2018年參選香港小姐，獲得亞軍及最上鏡小姐後入行，她透露自己在入行前已開始修讀香港大學建築系碩士課程，到2021年正式畢業。同時兼顧學業和事業的她曾在訪問中透露因為拍劇要捱更抵夜還要兼顧學業，感到很疲倦，但她唔希望加入娛樂圈後便與外界脫節。
學霸鄧卓殷 大學攞過設計獎
鄧卓殷就讀協恩中學，香港中學文憑試中考獲4科「5**」，其後升讀香港大學建築學院，在學期間，喺由亞洲權威雜誌Perspective舉辦的年度設計頒獎盛事「A&D TROPHY AWARDS」獲獎，17年學士畢業並任職建築見習生，18年參加港姐奪得亞軍及最上鏡小姐！鄧卓殷處女參演無綫新劇《踩過界II 》中的一個單元，飾演一名做PTGF（PartTime Girl Friend）的16歲中學生，由於一出場就跳樓昏迷，成功令觀眾留下深刻印象。
鄧卓殷舊照曝光 被網民質疑整容邵子風抽水
有人就喺討論區貼咗多張Amber中學時期的舊照，相中的她同依家似乎有啲唔同樣，皮膚唔止較黝黑，連五官都發生一點變化，以前Amber對眼睛係單眼皮，個鼻就係豬膽鼻，依家就有對雙眼皮嘅電眼，個鼻唔止變得小巧而且鼻樑高咗㖭！有網民話佢女大18變，但也有網民懷疑佢有「後天加工」之嫌。事後Amber出席公開活動講到舊照被翻炒，個樣唔同晒，當時佢回應：「睇番舊相好驚訝，但我只箍過牙，相中我冇修眉冇化妝。」
睇吓啲Amber嘅中學時期舊相，唔知大家覺得有冇唔同呢？
鄧卓殷去年被爆暗撻郭子豪
鄧卓殷早年因為拍攝綜藝節目《娛樂大家》而與郭子豪暗撻成功，雖然一度被誤會是小三，但及後已澄清感情瓜葛。二人拍拖初期非常保密大玩地下情，但直至近日公開關系，經常在社交平台放閃晒愛，更有指二人已見晒家長兼談婚論嫁，鄧卓殷隨時做豪門小奶奶！
郭子豪豪住半山獨立屋 開通父親全力支持
家境富裕的郭子豪，入行不久已可過獨立生活，搬離家人同住的康樂園獨立屋，自己租住半山龍城堡獨立屋，又揸Audi名車出入代步，好富貴。更幸運有個思想開通父親，搞製衣生意的郭父，未有要求兒子繼承衣缽，還大力支持兒子加入娛樂圈工作，給他極大自由度。
常見問題
《十八年後2》結局的走向？
據知今晚 Amber 將繼續演技大爆發，劇情未來兩集更會高潮迭起⋯⋯即睇劇情劇透
《十八年後2》趙希洛會死嗎？
《十八年後2》結局週的劇情非常緊湊，Joyce （趙希洛飾）的復仇計劃亦會出現令人意想不到的結局⋯⋯即睇劇情劇透
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