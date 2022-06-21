十八年後2｜鄧卓殷27歲扮14歲學生零違和 目露凶光捅譚凱琪令人不寒而慄

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中，飾演沈曉彤的鄧卓殷（Amber）在第十六集向譚俊彥剖白自己曾捅傷譚凱琪時演出亮眼！雖然現時27歲的她要演繹14歲學生妹非常高難度，但她無論外型或神情均演出到位，逆齡打扮零違和獲不少觀眾讚賞！