十八年後的終極告白2.0

十八年後2｜鄧卓殷27歲扮14歲學生零違和 目露凶光捅譚凱琪令人不寒而慄

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無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中，飾演沈曉彤的鄧卓殷（Amber）在第十六集向譚俊彥剖白自己曾捅傷譚凱琪時演出亮眼！雖然現時27歲的她要演繹14歲學生妹非常高難度，但她無論外型或神情均演出到位，逆齡打扮零違和獲不少觀眾讚賞！

即睇《十八年後的終極告白2.0》大結局劇情劇透
十八年後的終極告白2
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2
（圖片來源：TVB提供）

鄧卓殷捅傷譚凱琪

第十六集，鄧卓殷爆喊向 Angus（譚俊彥飾）「自首」是捅傷 Queenie（譚凱琪飾）真兇時，將壓抑已久的罪疚感演繹得恰到好處，而捅向 Queenie 場口亦成功演出兇狠感覺，與平日形象大相逕庭，獲網民留言讚 演得出色：「出色演出」、「做得好好，好用心去做。恭喜你！成功了」、「演得幾好，比 較自然，唔似新人」、「原來你都可以好兇狠，演得非常好」。

鄧卓殷再度演技大爆發

據知今晚 Amber 將繼續演技大爆發，劇情未來兩集更會高潮迭起，雖然曉彤捅傷Queenie，但殺害 Queenie 真兇其實另有其人。而黑化後的 Angus 將繼續大暴走，Joyce （趙希洛飾）的復仇計劃亦會出現令人意想不到的結局！

即重溫Amber在第十六集的演出：

十八年後的終極告白2 鄧卓殷在新劇《踩過界II》飾演中學生，現年歲的她笑言：「我為咗呢套劇要將啲頭髮染番深色，變番學生妹，中學時嘅回憶都返晒嚟！」
其實鄧卓殷的處女作，在《踩過界II》已飾演過中學生，當時她笑言：「我為咗呢套劇要將啲頭髮染番深色，變番學生妹，中學時嘅回憶都返晒嚟！」（圖片來源：新傳媒資料庫）

鄧卓殷是2018年港姐亞軍 去年碩士畢業

27歲的鄧卓殷於2018年參選香港小姐，獲得亞軍及最上鏡小姐後入行，她透露自己在入行前已開始修讀香港大學建築系碩士課程，到2021年正式畢業。同時兼顧學業和事業的她曾在訪問中透露因為拍劇要捱更抵夜還要兼顧學業，感到很疲倦，但她唔希望加入娛樂圈後便與外界脫節。

十八年後的終極告白2
（圖片來源：新傳媒資料庫）
十八年後的終極告白2 當晚泳衣問答環節，鄧卓殷憑住幫農夫改名為「播種的機」以及將Do姐命名為「香港一姐」突圍而出。
當晚泳衣問答環節，鄧卓殷憑住幫農夫改名為「播種的機」以及將Do姐命名為「香港一姐」突圍而出。（圖片來源：新傳媒資料庫）
十八年後的終極告白2
（圖片來源：新傳媒資料庫）
十八年後的終極告白2
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十八年後的終極告白2 鄧卓殷花了兩年時間，邊拍劇邊進修，終於順利畢業﹗
鄧卓殷花了兩年時間，邊拍劇邊進修，終於順利畢業﹗（圖片來源：[email protected] amber.tcy）

學霸鄧卓殷 大學攞過設計獎

鄧卓殷就讀協恩中學，香港中學文憑試中考獲4科「5**」，其後升讀香港大學建築學院，在學期間，喺由亞洲權威雜誌Perspective舉辦的年度設計頒獎盛事「A&D TROPHY AWARDS」獲獎，17年學士畢業並任職建築見習生，18年參加港姐奪得亞軍及最上鏡小姐！鄧卓殷處女參演無綫新劇《踩過界II 》中的一個單元，飾演一名做PTGF（PartTime Girl Friend）的16歲中學生，由於一出場就跳樓昏迷，成功令觀眾留下深刻印象。

十八年後的終極告白2 17年鄧卓殷香港大學學士畢業，當時手拿的其中一束花便是媽媽手造的，一直留著﹗而鄧卓殷大學畢業時所穿的露趾卡其色高踭鞋，四年後的今日碩士畢業都是穿上同一對鞋﹗
17年鄧卓殷香港大學學士畢業，當時手拿的其中一束花便是媽媽手造的，一直留著﹗而鄧卓殷大學畢業時所穿的露趾卡其色高踭鞋，四年後的今日碩士畢業都是穿上同一對鞋﹗（圖片來源：[email protected] amber.tcy）

鄧卓殷舊照曝光 被網民質疑整容邵子風抽水

有人就喺討論區貼咗多張Amber中學時期的舊照，相中的她同依家似乎有啲唔同樣，皮膚唔止較黝黑，連五官都發生一點變化，以前Amber對眼睛係單眼皮，個鼻就係豬膽鼻，依家就有對雙眼皮嘅電眼，個鼻唔止變得小巧而且鼻樑高咗㖭！有網民話佢女大18變，但也有網民懷疑佢有「後天加工」之嫌。事後Amber出席公開活動講到舊照被翻炒，個樣唔同晒，當時佢回應：「睇番舊相好驚訝，但我只箍過牙，相中我冇修眉冇化妝。」

十八年後的終極告白2 圖片來源：連登討論區
（圖片來源：連登討論區）
十八年後的終極告白2 連網絡紅人邵子風都抽水，設計出前後對比圖
連網絡紅人邵子風都抽水，設計出前後對比圖，更指相信對方冇整容。（圖片來源：邵子風Facebook）

睇吓啲Amber嘅中學時期舊相，唔知大家覺得有冇唔同呢？

十八年後的終極告白2 圖片來源：連登討論區
（圖片來源：連登討論區）
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鄧卓殷去年被爆暗撻郭子豪

鄧卓殷早年因為拍攝綜藝節目《娛樂大家》而與郭子豪暗撻成功，雖然一度被誤會是小三，但及後已澄清感情瓜葛。二人拍拖初期非常保密大玩地下情，但直至近日公開關系，經常在社交平台放閃晒愛，更有指二人已見晒家長兼談婚論嫁，鄧卓殷隨時做豪門小奶奶！

郭子豪豪住半山獨立屋 開通父親全力支持

家境富裕的郭子豪，入行不久已可過獨立生活，搬離家人同住的康樂園獨立屋，自己租住半山龍城堡獨立屋，又揸Audi名車出入代步，好富貴。更幸運有個思想開通父親，搞製衣生意的郭父，未有要求兒子繼承衣缽，還大力支持兒子加入娛樂圈工作，給他極大自由度。

十八年後的終極告白2 自小家住康樂園獨立屋，但入行不久郭子豪租住大埔半山龍城堡獨立屋有自己私人天地。
自小家住康樂園獨立屋，但入行不久郭子豪租住大埔半山龍城堡獨立屋有自己私人天地。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
十八年後的終極告白2 郭子豪 出入揸80萬Audi代步。
出入揸80萬Audi代步。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

常見問題

《十八年後2》結局的走向？

據知今晚 Amber 將繼續演技大爆發，劇情未來兩集更會高潮迭起⋯⋯即睇劇情劇透

《十八年後2》趙希洛會死嗎？

《十八年後2》結局週的劇情非常緊湊，Joyce （趙希洛飾）的復仇計劃亦會出現令人意想不到的結局⋯⋯即睇劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：劇集截圖、TVB提供、[email protected] amber.tcy、連登截圖、新傳媒資料庫資料或影片來源：TVB (official)

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