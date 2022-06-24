十八年後的終極告白2.0｜陳山聰親認解決6名主角 「十八年前」秘密終曝光？
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《十八年後的終極告白2.0》話咁快就嚟到第十九集，在大結局之前，陳山聰將自己的罪行向譚俊彥全盤托出講足一集，更加將曹永廉溺水的真相以及「十八年前的秘密」大公開！
方志浩共奪6命
勢估唔到，之前唔少網民估兇手係陳山聰，但監製王偉仁就話冇人估中，原因係估陳山聰並非「完全正確」，真正兇手係由陳山聰在劇中喬裝的Sophia先至啱！就喺第十九集，陳山聰透過對白，向被自己活埋的譚俊彥不斷解釋自己如何將身邊的人一一解決，包括推譚凱琪落樓、掐死阮兒、將打野戰的何啟南和趙希洛就地正法，原來就連之前被判定為溺葬的曹永廉，原來都是Sophia在背後布局隱藏真相；再加上劇情初段他與譚凱琪駕車撞到的曹永廉太太，陳山聰的角色總共奪去6命，名正言順的「殺人狂」。
十八年前的秘密？
雖然個劇名就寫明係「十八年後的終極告白」，但其實劇集播咗18集，觀眾對十八年前發生過咩事，依然係一頭霧水！終於喺第19集有啲眉目！上文講到Sophia是陳山聰所喬裝的女人，但原來此Sophia的誕生，是源於方志浩在18歲時看過一部名為《Sophia的美麗傳說》的電影，自此愛上女裝打扮。譚俊彥回應一句：「咁鍾意做女人，做埋變性手術啦！」豈料陳山聰即時爆出金句：「無知！我係鍾意扮靚，鍾意著女人衫，唔係鍾意男人呀！」就係因為頻頻被發現喬裝成女人被發現，因而動了殺機！
大結局劇透：
譚俊彥獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但譚俊彥需要得到龔嘉欣的幫助才可完成目標。陳山聰因事急着籌錢離開，只得求助譚俊彥，但陳山聰獅子開大口。兄弟最終利字當頭，反目成仇，龔嘉欣於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴尚謙，譚俊彥錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面……
即重溫第19集的精華片段：
女裝打扮的陳山聰被指似姚嘉妮。