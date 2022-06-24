十八年後的終極告白2

十八年後的終極告白2.0｜陳山聰親認解決6名主角 「十八年前」秘密終曝光？

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《十八年後的終極告白2.0》話咁快就嚟到第十九集，在大結局之前，陳山聰將自己的罪行向譚俊彥全盤托出講足一集，更加將曹永廉溺水的真相以及「十八年前的秘密」大公開！

十八年後的終極告白2 原來真正的殺人狂，是由方志浩陳山聰 飾）喬裝的Sophia。
原來真正的殺人狂，是由方志浩（陳山聰 飾）喬裝的Sophia。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

方志浩共奪6命

勢估唔到，之前唔少網民估兇手係陳山聰，但監製王偉仁就話冇人估中，原因係估陳山聰並非「完全正確」，真正兇手係由陳山聰在劇中喬裝的Sophia先至啱！就喺第十九集，陳山聰透過對白，向被自己活埋的譚俊彥不斷解釋自己如何將身邊的人一一解決，包括推譚凱琪落樓、掐死阮兒、將打野戰的何啟南和趙希洛就地正法，原來就連之前被判定為溺葬的曹永廉，原來都是Sophia在背後布局隱藏真相；再加上劇情初段他與譚凱琪駕車撞到的曹永廉太太，陳山聰的角色總共奪去6命，名正言順的「殺人狂」。

十八年後的終極告白2 陳山聰 陳山聰男扮女裝突襲野戰中的趙希洛與何啟南。
將何啟南和趙希洛就地正法。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2.0 曹永廉之前做咁多嘢，一個跣腳咁就死咗。
一開始曹永廉是被報稱係坐大飛著草時因為地滑跣低撞頭再墮海溺葬。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 但其實係陳山聰先用棍將他擊至重傷，再用水淹布局隱藏真相。
但其實係陳山聰先用棍將他擊至重傷，再用水淹布局隱藏真相。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 阮兒因為見到陳山聰扑曹永廉後被滅口。
阮兒因為見到陳山聰扑曹永廉後被滅口。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 陳山聰不甘被要脅而解決譚凱琪。
陳山聰不甘被要脅而解決譚凱琪。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 仲有初段呢位曹永廉劇中太太。
仲有初段呢位曹永廉劇中太太。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

十八年前的秘密？

雖然個劇名就寫明係「十八年後的終極告白」，但其實劇集播咗18集，觀眾對十八年前發生過咩事，依然係一頭霧水！終於喺第19集有啲眉目！上文講到Sophia是陳山聰所喬裝的女人，但原來此Sophia的誕生，是源於方志浩在18歲時看過一部名為《Sophia的美麗傳說》的電影，自此愛上女裝打扮。譚俊彥回應一句：「咁鍾意做女人，做埋變性手術啦！」豈料陳山聰即時爆出金句：「無知！我係鍾意扮靚，鍾意著女人衫，唔係鍾意男人呀！」就係因為頻頻被發現喬裝成女人被發現，因而動了殺機！

十八年後的終極告白2
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2 大結局中，龔嘉欣以及鄧卓殷兩姊妹成關鍵。
大結局中，龔嘉欣以及鄧卓殷兩姊妹成關鍵。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

大結局劇透：

譚俊彥獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但譚俊彥需要得到龔嘉欣的幫助才可完成目標。陳山聰因事急着籌錢離開，只得求助譚俊彥，但陳山聰獅子開大口。兄弟最終利字當頭，反目成仇，龔嘉欣於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴尚謙，譚俊彥錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面……

十八年後的終極告白2 龔嘉欣：「我好後悔同你喺返埋一齊呀！」
龔嘉欣：「我好後悔同你喺返埋一齊呀！」（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）

即重溫第19集的精華片段：

女裝打扮的陳山聰被指似姚嘉妮。

十八年後的終極告白2 陳山聰 陳山聰就係之前提過桃紅色衫，豹紋鞋嘅「女人」。
（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
十八年後的終極告白2
（圖片來源：TVB.com）

撰文：東方新地圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖資料或影片來源：TVB (official)

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