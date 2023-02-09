十大中文金曲｜港台稱雖有自己播歌同選舉標準 但絕無封殺歌手

香港電台去年同無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》，結果劣評如潮，大批歌手缺席，簡直星光暗淡。日前港台新春團拜，廣播處長張國財宣布港台5月將獨自舉辦《廣播95年——十大中文金曲頒獎音樂會》，即係狠拋無綫。而上周六(4日）港台就喺社交專頁貼出投票網站，但睇返港台嘅候選名單，似乎大量歌手都被「封殺」未見入圍，惹來好多歌迷不滿！就此事港台嘅助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華，尋日記者會（8日）就作出咗回應，唔知樂迷收唔收貨。