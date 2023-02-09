十大中文金曲｜港台稱雖有自己播歌同選舉標準 但絕無封殺歌手
十大中文金曲｜林家謙歌曲從無登港台三甲 唔入圍好正常
林家謙、陳柏宇及陳蕾等熱門歌手，齊齊無份入圍引起外界嘩然，港台助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華以及《十大中文金曲》大會總監李錦明尋日（8日）喺記者會釐清外界質疑，又強調全部都是按照港台自己的機制去挑選：「我哋唔存在封殺嘅，大家都明啦，每個台都有自己嘅一啲標準，我哋都歷史悠久，我哋有播歌嘅標準，又有我哋選舉嘅標準，所以都冇存在係唔係封殺嘅問題。」
李錦明續回應林家謙點解出局：「因為佢（林家謙）嘅歌未有上到三甲，所以就未能夠成為候選名單。」
十大中文金曲｜COLLAR屬上屆新人無得玩
《十大中文金曲》大會總監李錦明指按港台機制，COLLAR屬上屆新人。根據港台投票網站顯示，本屆選舉期為2022年2月5日至今年的2月10日。COLLAR因為係1月出道，喺港台的機制便成為上屆新人。
十大中文金曲｜港台堅稱自己同無綫關係良好
去年港台與TVB合體搞《香港金曲頒獎典禮》，今年突然分道揚鑣，李慶華強調港台與TVB關係良好：「今年係我哋95周年，所以有特別嘅意義，好多人都問點解同TVB停咗（合作），咁冇理由搵第二個機構去幫你慶祝95周年生日㗎！所以我哋一早安排好今年自己搞返《十大中文金曲》。」
至於下年會否再同TVB合體，他表示：「我哋同TVB嘅合作一向都好好，亦唔只係喺音樂方面嘅合作，並不存在不和。」
十大中文金曲｜COLLAR慘「被消失」 無得入圍新人獎
網民對新人獎嘅候選名單抱怨最大！事關大量當紅歌手都榜上無名，無辦法擠身入圍名單，例如COLLAR，網民質疑港台「圍威喂」。原來根據選舉準則，歌手要角逐新人獎就必須於選舉期內，首次推出個人主唱華語或粵語歌曲，同需經在香港首次發行嘅唱片發布，或經唱片公司授權網站供樂迷合法下載；最重要係歌曲於選舉期內，要曾登上「中文歌曲龍虎榜」；並經由唱片公司提名，均自動成為候選新人。
睇返紀錄，COLLAR去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，兩首歌也有入圍角逐「十大中文金曲獎」；可能其公司無幫COLLAR報名，令佢地無法角逐新人獎的原因。
十大中文金曲｜大把歌手齊齊被消失譚詠麟劉德華有份同後生爭獎
登入港台嘅投票網站，見到有6個獎項可以投票：「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。
但有眼利網民發現被傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上，連橫掃多個嘅頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷人氣急升嘅陳柏宇、陳蕾、岑寧兒都齊齊消失，無法角逐「優秀流行歌手大獎」，反而「四大天王」嘅郭富城、劉德華，仲有年過七十嘅譚詠麟都有份入圍，重量級前輩齊齊同後生爭獎咁話！
十大中文金曲｜港台狠飛無綫後大批歌手承諾出席 傳MIRROR會齊人蒲頭
港台今年隆重其事，《十大中文金曲頒獎禮》誓於5月6日假紅館大搞，港台已向唱片公司廣發邀請，消息指大派歌手都答應出席，同去年和無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》，星光暗淡嘅場面完全兩回事。有傳MIRROR將於5月出席港台嘅頒獎禮，係佢地自演唱會事故後，首度合體再登紅館舞台，對自爆有創傷後遺症嘅「鏡仔」來說，紅館舞台絕對係一大考驗！
鏡粉一向出名投票最有效率，頒獎禮消息一出已經唔少fc為偶像拉票，相信不少獎項絕大機會成MIRROR嘅囊中物。
十大中文金曲｜港台頒獎禮向來口碑保證 惟舊年同無綫合辦被狂插
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》係去年由無綫同港台首次合辦，取代過去無綫《勁歌金曲頒獎典禮》及港台的《十大中文金曲頒獎音樂會》，當時MIRROR因綵排演唱會而缺席，另外有大量歌手不在港無法出席。網民話成個頒獎典禮都有TVB《流行經典50年》的風格，直指仲衰過新城頒獎禮，仲有當紅嘅歌手全部缺席，如林家謙，張敬軒，MC張天賦等等，全然唔見人影，出席歌手數目應該係有史以嚟頒獎典禮最少的一次！當時偲有鏡頭捕捉到菊梓喬疑似悶到瞓著，同以往港台《十大中文金曲頒獎音樂會》星光熠熠嘅場景截然不同！
常見問題
《十大中文金曲頒獎音樂會》何時舉行？於那裡舉行？
港台宣布將於5月在紅館隆重舉行《廣播95年-十大中文金曲頒獎音樂會》，有傳大量熱門歌手齊齊被封殺無份入圍，即睇入圍名單⋯⋯詳情請看
COLLAR為何被消失無得入圍新人獎？
《十大中文金曲》大會總監李錦明解釋指按港台機制⋯⋯詳情請看
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