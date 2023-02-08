十大中文金曲記者會｜MIRROR COLLAR 冇影 欣宜成最大卡士

香港電台今年撇甩無綫，獨自舉辦《廣播95年——十大中文金曲頒獎音樂會》，不過日前港台公布頒獎禮候選名單，有大量人氣歌手都被「封殺」未能入圍，引來好多歌迷不滿。今日（2月8日），港台舉行《十大中文金曲》揭幕記者會，現身的歌手名單，同樣星光暗淡，最大卡士只得鄭欣宜。