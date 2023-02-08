十大中文金曲記者會｜MIRROR COLLAR 冇影 欣宜成最大卡士
《十大中文金曲》記者會 欣宜成最大卡士
港台舉行的《十大中文金曲》揭幕記者會，現身的歌手包括有：Ansonbean、CY Leo、CY陳宗澤、Gin Lee李幸倪、Jamie張天穎、JNYBeatz、JW王灝兒、Lolly Talk、Mike曾比特、PIX3L、Supper Moment、Yan Ting周殷廷、林欣彤、安俊豪、余宗遙（DEZ）、泳兒、姜麗文、施匡翹、洪助昇、張子丰、張蔓莎、陳明憙、陳葦璇、陳薔天、雲浩影、馮允謙、黃明德（Dark）、黃筠兒（Chloe）、黃劍文、鄭欣宜、頡臣、黎展峯、應智越、鄺星宇、顧定軒、蘇麗珊。
大量歌手齊齊被消失 譚詠麟劉德華有份同後生爭獎
港台今次共有6個獎項可以供網民投票，包括「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」，但之前有眼利網民發現被傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上，連橫掃多個嘅頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷人氣急升嘅陳柏宇、陳蕾、岑寧兒都齊齊消失，無法角逐「優秀流行歌手大獎」，反而「四大天王」嘅郭富城、劉德華，以及年過七十嘅譚詠麟就有份入圍。
Supper Moment介紹《太科學》
《十大中文金曲》頒獎禮將於5月6日在紅館舉行，今日在記者會上，有份入圍「優秀流行歌手大獎」的MIRROR成員，以及有歌曲入圍的COLLAR，全部無出席，大會以元宇宙方式介紹各個候選單位，Supper Moment介紹元宇宙的兔女郎，原來是想帶出他們的歌曲《太科學》。
Lolly Talk對Ansonbean心心眼
Lolly Talk作為唯一現身的女團，排在Supper Moment之後上台，8位成員一齊按出一個心心眼的元宇宙圖案，各成員猜測是想要她們多和令她們心心眼的對象合作，並舉例指出Ansonbean，主持人則話曾比特都會令人心心眼。
欣宜獲贈V字圖案預告攞硬獎
之後到欣宜上台，被指將是「最優秀女歌手獎」大熱門的欣宜，按出了一個舉著V字手勢的太空人圖案，她猜測是想祝福她在接下來的演唱會或新的音樂作品上，都可以無邊無際無界限地發揮得好正，主持人則補充指是祝她可以一飛衝天。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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