十大中文金曲

十大中文金曲記者會｜MIRROR COLLAR 冇影 欣宜成最大卡士

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香港電台今年撇甩無綫，獨自舉辦《廣播95年——十大中文金曲頒獎音樂會》，不過日前港台公布頒獎禮候選名單，有大量人氣歌手都被「封殺」未能入圍，引來好多歌迷不滿。今日（2月8日），港台舉行《十大中文金曲》揭幕記者會，現身的歌手名單，同樣星光暗淡，最大卡士只得鄭欣宜。

十大中文金曲 十大 mirror誓再現紅館 男團MIRROR近年人氣爆燈
鏡仔雖然有份入圍「優秀流行歌手大獎」，但並未有出席記者會。（圖片來源：ViuTV）
十大中文金曲 十大 mirror誓再現紅館 COLLAR
有歌曲入圍的COLLAR，亦未有現身。（圖片來源：[email protected]

《十大中文金曲》記者會 欣宜成最大卡士

港台舉行的《十大中文金曲》揭幕記者會，現身的歌手包括有：Ansonbean、CY Leo、CY陳宗澤、Gin Lee李幸倪、Jamie張天穎、JNYBeatz、JW王灝兒、Lolly Talk、Mike曾比特、PIX3L、Supper Moment、Yan Ting周殷廷、林欣彤、安俊豪、余宗遙（DEZ）、泳兒、姜麗文、施匡翹、洪助昇、張子丰、張蔓莎、陳明憙、陳葦璇、陳薔天、雲浩影、馮允謙、黃明德（Dark）、黃筠兒（Chloe）、黃劍文、鄭欣宜、頡臣、黎展峯、應智越、鄺星宇、顧定軒、蘇麗珊。

十大中文金曲 大合照時欣宜企最中間C位。
大合照時欣宜企最中間C位。（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 一眾歌手一齊嗌出「光輝廣播九十五載，開創金曲新時代」口號。
一眾歌手一齊嗌出「光輝廣播九十五載，開創金曲新時代」口號。（圖片來源：[email protected]

大量歌手齊齊被消失 譚詠麟劉德華有份同後生爭獎

港台今次共有6個獎項可以供網民投票，包括「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」，但之前有眼利網民發現被傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上，連橫掃多個嘅頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷人氣急升嘅陳柏宇、陳蕾、岑寧兒都齊齊消失，無法角逐「優秀流行歌手大獎」，反而「四大天王」嘅郭富城、劉德華，以及年過七十嘅譚詠麟就有份入圍。

十大中文金曲 十大 mirror誓再現紅館 傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上！
「優秀流行歌手大獎」的投票名單無林家謙，傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失在名單上！（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）

Supper Moment介紹《太科學》

《十大中文金曲》頒獎禮將於5月6日在紅館舉行，今日在記者會上，有份入圍「優秀流行歌手大獎」的MIRROR成員，以及有歌曲入圍的COLLAR，全部無出席，大會以元宇宙方式介紹各個候選單位，Supper Moment介紹元宇宙的兔女郎，原來是想帶出他們的歌曲《太科學》。

十大中文金曲 Supper Moment成為男子組合代表。
Supper Moment成為男子組合代表。（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 Supper Moment
Supper Moment（圖片來源：[email protected]

Lolly Talk對Ansonbean心心眼

Lolly Talk作為唯一現身的女團，排在Supper Moment之後上台，8位成員一齊按出一個心心眼的元宇宙圖案，各成員猜測是想要她們多和令她們心心眼的對象合作，並舉例指出Ansonbean，主持人則話曾比特都會令人心心眼。

十大中文金曲 Lolly Talk是唯一現身的女團。
Lolly Talk是唯一現身的女團。（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 8位成員對Ansonbean心心眼。
8位成員對Ansonbean心心眼。（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 Lolly Talk
Lolly Talk（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 Ansonbean
Ansonbean（圖片來源：[email protected]

欣宜獲贈V字圖案預告攞硬獎

之後到欣宜上台，被指將是「最優秀女歌手獎」大熱門的欣宜，按出了一個舉著V字手勢的太空人圖案，她猜測是想祝福她在接下來的演唱會或新的音樂作品上，都可以無邊無際無界限地發揮得好正，主持人則補充指是祝她可以一飛衝天。

十大中文金曲 欣宜穿著型格牛仔褲現身記者會。
欣宜穿著型格牛仔褲現身記者會。（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 欣宜
欣宜（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]、《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖

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