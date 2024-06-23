十大中文金曲

十大中文金曲｜現場直擊7大重點！中國女團表演被笑似春晚

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Keith

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香港電台第45屆「十大中文金曲」音樂盛典於今日（23日）晚上7時半於九龍灣國際展貿中心滙星隆重舉行。去年趣事多羅羅的「十大中文金曲」，今年又會有乜經典尷尬位呢，等我們帶大家一起現場直擊各大重點！

1）DJ Soda性感登場被嘲似大陸酒吧

今晚頒獎典禮的重頭戲一定就係來自韓國的DJ Soda的壓軸表演。向來愛作性感打扮的DJ Soda，今晚繼續大派福利，身穿一身超低胸白色晚裝，大曬傲人上圍。不過今晚DJ Soda的選曲偏舊，譬如有《帝女花》、《花花世界》、《夢伴》等，令網民都話雖然大飽眼福，但就有種大陸酒吧feel！

十大中文金曲 DJ Soda性感登場大派福利。（圖片來源：直播截圖）
DJ Soda性感登場大派福利。（圖片來源：直播截圖）
十大中文金曲 睇到網民都熱血沸騰。（圖片來源：直播截圖）
睇到網民都熱血沸騰。（圖片來源：直播截圖）
十大中文金曲 不過網民就覺得選曲麻麻。（圖片來源：直播截圖）
不過網民就覺得選曲麻麻。（圖片來源：直播截圖）
十大中文金曲 Yumi都睇得好開心。（圖片來源：直播截圖）
Yumi都睇得好開心。（圖片來源：直播截圖）
十大中文金曲 Jay Fung 盡地主之誼，同DJ Soda Selfie，其後Gin Lee仲加入一齊合照（圖片來源：直播截圖）
Jay Fung 盡地主之誼，同DJ Soda Selfie，其後Gin Lee仲加入一齊合照（圖片來源：直播截圖）

2）十大優秀歌手中4位缺席

去年頒獎典禮有多位「十優歌手」得獎者缺席，今年亦不例外，總共有4人缺席。今晚在眾多缺席的歌手之中，亦只有張敬軒預先錄影得獎感言。

十大中文金曲 除了張敬軒之外，其他得獎者都沒有拍片致謝。（圖片來源：直播截圖）
除了張敬軒之外，其他得獎者都沒有拍片致謝。（圖片來源：直播截圖）

今年10大優秀流行歌手，有6位去年得獎者「冧庄」，出局的是鄭欣宜、姜濤、柳應廷及衛蘭；新入圍係 AGA、魏浚笙、陳柏宇及曾比特。

10 大 優秀流行歌手大獎

2024

2023
炎明熹（缺席） 炎明熹
泳兒 泳兒
Gin Lee Gin Lee
馮允謙 馮允謙
JW 王灝兒 JW 王灝兒
MC 張天賦 MC 張天賦
AGA 江海迦（缺席） 鄭欣宜
魏浚笙（缺席） 姜濤
陳柏宇（缺席） 柳應廷
曾比特 衛蘭

今年炎明熹缺席香港電台頒獎禮、亦沒有拍攝得獎感言，令人意外，但大會仍有頒發「優秀流行歌手」給予Gigi。

3）JW王灝兒疑似偷睇歌詞

JW王灝兒今晚獲得「優秀流行歌手」，並上台唱出《13歲的天堂》。不過JW演唱期間，時不時望手板，網民都覺得JW似係偷望歌詞，偷睇得咁明顯，睇到網民都話好尷尬！

十大中文金曲 JW王灝兒疑似偷睇歌詞！（圖片來源：直播截圖）
JW王灝兒疑似偷睇歌詞！（圖片來源：直播截圖）

4）中國女團表演被笑似春晚

中國風電子女團SING女團今晚作為表演嘉賓出場，一出場就連跳兩首歌《上春山》、《寄明月》。雖然SING女團四人夠曬青春活力，但就被網民狠批表演似春晚節目：「真係春晚咁」、「搞唔掂 轉台」、「真係以為睇緊春晚」等。

十大中文金曲 中國風電子女團SING女團又唱又跳兩首歌。（圖片來源：直播截圖）
中國風電子女團SING女團又唱又跳兩首歌。（圖片來源：直播截圖）
十大中文金曲 雖然4位成員都好清純，但網民就話表演好似春晚。（圖片來源：直播截圖）
雖然4位成員都好清純，但網民就話表演好似春晚。（圖片來源：直播截圖）

5）菊梓橋Deep V谷胸上台

前「星夢一姐」菊梓喬今晚獲得「最佳中文唱片獎」，身穿一身Deep V黑色服裝的菊梓橋，一上台就驚艷全場，網民都大讚菊梓橋身材夠曬好！

十大中文金曲 菊梓橋Deep V超搶鏡。（圖片來源：直播截圖）
菊梓橋Deep V超搶鏡。（圖片來源：直播截圖）

6. MIRROR全面食白果

去年人氣組合MIRROR憑《We All Are 》獲得十大金曲獎，又得到「最佳樂隊/組合」金獎。雖然去年12子未有出席領獎，但就有拍片致謝。不過今年MIRROR竟全面食白果，不但連組合獎銅獎都無，就連個人競逐，包括姜濤、Jer等人都全面出局。

十大中文金曲 MIRROR 12子今年食白果！（圖片來源：IG@mirror.weare）
MIRROR 12子今年食白果！（圖片來源：IG@mirror.weare）

7）炎明熹缺席、陳蕾都連續兩年被消失

今年由Gin Lee奪得女歌手獎項，人氣爆燈的陳蕾就連續兩年未有獎項，不少網民都替陳蕾感到不值。至於近期被傳出被TVB雪藏的炎明熹，雖然得到十大優秀歌手獎，亦未有出席，只得主持以一句「我相信大家都好關注佢續約問題」來輕輕帶過！

十大中文金曲 被傳遭TVB雪藏的炎明熹今年缺席《十大中文金曲》頒獎典禮。（圖片來源：IG@yiminghay）
被傳遭TVB雪藏的炎明熹今年缺席《十大中文金曲》頒獎典禮。（圖片來源：IG@yiminghay）
十大中文金曲得獎名單（按頒獎次序排序）
2024年得獎名單 2023年得獎名單
魔氈 Mike 曾比特 葉落冰川 泳兒
回憶半分鐘 雲浩影 報復式浪漫 馮允謙
只要你不尷尬 洪嘉豪 人啊人 陳奕迅
為何嚴重到這樣 Dear Jane Dum Dum Gin Lee 李幸倪
隱形遊樂場 張敬軒 飛鳥俠 布志綸
給你幸福所以幸福 馮允謙 好想約你 Gigi 炎明熹
遺忘了初心的我們 魏浚笙 留一天與你喘息 Ian 陳卓賢
懷舊是一種品味 陳柏宇 Glitterfalls 鄭欣宜
企好 Gin Lee We All Are MIRROR
世一 MC 張天賦 老派約會之必要 MC 張天賦
全球華人至尊金曲獎
2024 2023
世一
– MC 張天賦		 老派約會之必要
– MC 張天賦
優秀流行華語歌曲獎
2024 2023
又十年
-張學友		 為你寫下這首情歌
– 五月天
新人獎
2024 2023
金獎：sica
銀獎：Windy 詹天文
銅獎：林智樂
優異獎：梁樂童、Nancy Kwai[註 4]、乙女新夢		 最有前途男新人獎
金獎：魏浚笙
銀獎：Jeremy 李駿傑
銅獎：CY 陳宗澤最有前途女新人獎
金獎：Cloud 雲浩影
銀獎：張蔓莎
銅獎：蘇麗珊
十大中文金曲 上屆MC 張天賦憑《老派約會之必要》勇奪全球華人至尊金曲獎！又得到男歌手獎，今年再度成為出席領獎的大贏家。（圖片來源：香港電台）
上屆MC 張天賦憑《老派約會之必要》勇奪全球華人至尊金曲獎！又得到男歌手獎，今年再度成為出席領獎的大贏家。（圖片來源：香港電台）

撰文：東方新地圖片來源：直播截圖

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