十大中文金曲｜現場直擊7大重點！中國女團表演被笑似春晚
1）DJ Soda性感登場被嘲似大陸酒吧
今晚頒獎典禮的重頭戲一定就係來自韓國的DJ Soda的壓軸表演。向來愛作性感打扮的DJ Soda，今晚繼續大派福利，身穿一身超低胸白色晚裝，大曬傲人上圍。不過今晚DJ Soda的選曲偏舊，譬如有《帝女花》、《花花世界》、《夢伴》等，令網民都話雖然大飽眼福，但就有種大陸酒吧feel！
2）十大優秀歌手中4位缺席
去年頒獎典禮有多位「十優歌手」得獎者缺席，今年亦不例外，總共有4人缺席。今晚在眾多缺席的歌手之中，亦只有張敬軒預先錄影得獎感言。
今年10大優秀流行歌手，有6位去年得獎者「冧庄」，出局的是鄭欣宜、姜濤、柳應廷及衛蘭；新入圍係 AGA、魏浚笙、陳柏宇及曾比特。
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10 大 優秀流行歌手大獎
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2024
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2023
|炎明熹（缺席）
|炎明熹
|泳兒
|泳兒
|Gin Lee
|Gin Lee
|馮允謙
|馮允謙
|JW 王灝兒
|JW 王灝兒
|MC 張天賦
|MC 張天賦
|AGA 江海迦（缺席）
|鄭欣宜
|魏浚笙（缺席）
|姜濤
|陳柏宇（缺席）
|柳應廷
|曾比特
|衛蘭
今年炎明熹缺席香港電台頒獎禮、亦沒有拍攝得獎感言，令人意外，但大會仍有頒發「優秀流行歌手」給予Gigi。
3）JW王灝兒疑似偷睇歌詞
JW王灝兒今晚獲得「優秀流行歌手」，並上台唱出《13歲的天堂》。不過JW演唱期間，時不時望手板，網民都覺得JW似係偷望歌詞，偷睇得咁明顯，睇到網民都話好尷尬！
4）中國女團表演被笑似春晚
中國風電子女團SING女團今晚作為表演嘉賓出場，一出場就連跳兩首歌《上春山》、《寄明月》。雖然SING女團四人夠曬青春活力，但就被網民狠批表演似春晚節目：「真係春晚咁」、「搞唔掂 轉台」、「真係以為睇緊春晚」等。
5）菊梓橋Deep V谷胸上台
前「星夢一姐」菊梓喬今晚獲得「最佳中文唱片獎」，身穿一身Deep V黑色服裝的菊梓橋，一上台就驚艷全場，網民都大讚菊梓橋身材夠曬好！
6. MIRROR全面食白果
去年人氣組合MIRROR憑《We All Are 》獲得十大金曲獎，又得到「最佳樂隊/組合」金獎。雖然去年12子未有出席領獎，但就有拍片致謝。不過今年MIRROR竟全面食白果，不但連組合獎銅獎都無，就連個人競逐，包括姜濤、Jer等人都全面出局。
7）炎明熹缺席、陳蕾都連續兩年被消失
今年由Gin Lee奪得女歌手獎項，人氣爆燈的陳蕾就連續兩年未有獎項，不少網民都替陳蕾感到不值。至於近期被傳出被TVB雪藏的炎明熹，雖然得到十大優秀歌手獎，亦未有出席，只得主持以一句「我相信大家都好關注佢續約問題」來輕輕帶過！
|十大中文金曲得獎名單（按頒獎次序排序）
|2024年得獎名單
|2023年得獎名單
|魔氈
|Mike 曾比特
|葉落冰川
|泳兒
|回憶半分鐘
|雲浩影
|報復式浪漫
|馮允謙
|只要你不尷尬
|洪嘉豪
|人啊人
|陳奕迅
|為何嚴重到這樣
|Dear Jane
|Dum Dum
|Gin Lee 李幸倪
|隱形遊樂場
|張敬軒
|飛鳥俠
|布志綸
|給你幸福所以幸福
|馮允謙
|好想約你
|Gigi 炎明熹
|遺忘了初心的我們
|魏浚笙
|留一天與你喘息
|Ian 陳卓賢
|懷舊是一種品味
|陳柏宇
|Glitterfalls
|鄭欣宜
|企好
|Gin Lee
|We All Are
|MIRROR
|世一
|MC 張天賦
|老派約會之必要
|MC 張天賦
|全球華人至尊金曲獎
|2024
|2023
|世一
– MC 張天賦
|老派約會之必要
– MC 張天賦
|優秀流行華語歌曲獎
|2024
|2023
|又十年
-張學友
|為你寫下這首情歌
– 五月天
|新人獎
|2024
|2023
|金獎：sica
銀獎：Windy 詹天文
銅獎：林智樂
優異獎：梁樂童、Nancy Kwai[註 4]、乙女新夢
|最有前途男新人獎
金獎：魏浚笙
銀獎：Jeremy 李駿傑
銅獎：CY 陳宗澤最有前途女新人獎
金獎：Cloud 雲浩影
銀獎：張蔓莎
銅獎：蘇麗珊