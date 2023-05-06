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十大中文金曲︱賽前大熱姜濤馮允謙齊落空 MC張天賦出道2年奪歌王

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香港電台今晚於紅館舉行十大中文金曲頒獎禮，歌手紛紛缺席，令場面十分尷尬！由一開始頒發十優歌手時，已經唔齊人，一半都冇…出現嘅只有4位歌手馮允謙、李幸倪、JW及泳兒。至於大家最關心的歌王由邊位奪得呢？

姜濤 結果，MC張天賦擊敗賽前大熱的馮允謙和姜濤，成「新一代歌王」!
結果，MC張天賦擊敗賽前大熱的馮允謙和姜濤，成「新一代歌王」! （圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）

MC張天賦成全晚大贏家

頒獎禮尾聲，亦係全晚高潮位，就係頒發優秀流行男歌手、優秀流行女歌手、全球華人至尊金曲獎 ！結果，MC張天賦擊敗賽前大熱的馮允謙和姜濤，成「新一代歌王」! MC張天賦得悉奪得「最優秀流行男歌手大獎」時，非常緊張同驚喜，全程笑住走上台拿走大獎，MC張天賦以出道只有2年的年資奪得獎項打破記錄。

另外，MC再下一城，憑《老派約會之必要》奪得「全球華人至尊金曲獎」，連同十優歌手、《老派約會之必要》奪十大中文金曲，個人合共獲4個獎，成全晚大贏家！馮允謙奪3獎緊隨其後；女歌手方面，鄭欣宜跟泳兒同奪3獎平分秋色。

姜濤 MC張天賦得悉奪得「最優秀流行男歌手大獎」時，非常緊張同驚喜！
MC張天賦得悉奪得「最優秀流行男歌手大獎」時，非常緊張同驚喜！（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
姜濤 MC張天賦成全晚大贏家。
MC張天賦成全晚大贏家。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
姜濤 MC張天賦以出道只有2年的年資奪得獎項打破記錄。
MC張天賦以出道只有2年的年資奪得獎項打破記錄。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
姜濤 MC張天賦啲獎多到拎唔晒。
MC張天賦啲獎多到拎唔晒。（圖片來源：東方新地）

姜濤未能封王

當頒發「最佳樂隊／組合獎」時，金獎由人氣組合MIRROR獲得，不過亦未有出席拎獎。賽前熱傳人氣王姜濤成為「新一代歌王」。雖然今年姜濤只憑電影《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》一曲入圍，其影響力絕對不能忽視。不過最終姜濤沒有現身，只透過影片出現不夠一分鐘，令戰況火藥味更偏平淡，較為可惜！

姜濤 十大中文金曲 尷尬位 眾人期待的MIRROR亦沒有出現呢！
眾人期待的MIRROR亦沒有出現呢！（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
港台 十大中文金曲 十大中文金曲 雖然姜濤都有份獲得「優秀流行歌手大獎」但就未有到場領獎。
雖然姜濤都有份獲得「優秀流行歌手大獎」但就未有到場領獎。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
十大中文金曲 張敬軒 早前4月30日姜濤生日，大批姜濤粉絲為「姜濤誕」於「姜濤灣」搞生日應援活動，當日人山人海場面墟冚。
早前4月30日姜濤生日，大批姜濤粉絲為「姜濤誕」於「姜濤灣」搞生日應援活動，當日人山人海場面墟冚。（圖片來源：[email protected]_show）
張敬軒 姜濤早前憑《風雨不改》一曲入圍今年金像獎「最佳電影主題曲」，再入圍「十大中文金曲獎」候選。
姜濤早前憑《風雨不改》一曲入圍今年金像獎「最佳電影主題曲」，再入圍「十大中文金曲獎」候選。（圖片來源：東方新地）

鄭欣宜奪「最優秀流行女歌手」

至於女歌手方面，鄭欣宜及Gin Lee最有機會奪得「最優秀流行女歌手」。雖然外界一直封Gin Lee為「港台契女」，但今年她只有一首歌入圍，勝算較低；相反鄭欣宜今年在紅館開了3場個人演唱會，加上有《Glitterfalls》及《恐懼蠶食心靈》等2首5台冠軍歌，令外界都更加睇好鄭欣宜。最終結果是，鄭欣宜雖然未有出席頒獎禮，但仍成功勇奪「最優秀流行女歌手」。

姜濤 十大中文金曲 張敬軒 鄭欣宜今年舉行一連三場的紅館演唱會，被看好為「最優秀流行女歌手」的熱門。
鄭欣宜今年舉行一連三場的紅館演唱會，被看好為「最優秀流行女歌手」的熱門。（圖片來源：[email protected]
姜濤 張敬軒 Gin Lee早前同泳兒一齊出席《十大中文金曲》的記者招待會。
Gin Lee早前同泳兒一齊出席《十大中文金曲》的記者招待會。（圖片來源：[email protected]

馮允謙佔盡優勢未如願

創作歌手馮允謙今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。事關馮允謙今年所發表的5首歌《Freakin’ Nightmare》、《給缺席的人唱首歌》、《Take a breath》及《Me and the Moon》全打入「十大中文金曲獎」候選，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，光以歌曲成績而言，馮允謙奪「歌王」的機會可算是最大，可惜最後未能如願拎歌王！

十大中文金曲 張敬軒 創作歌手馮允軒今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。
創作歌手馮允謙今年亦佔盡優勢。（圖片來源：[email protected]
姜濤 張敬軒 馮允軒今年所發表的5首歌全打入「十大中文金曲獎」候選之餘，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，成績非常好！
馮允謙今年所發表的5首歌全打入「十大中文金曲獎」候選之餘，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，成績非常好！（圖片來源：[email protected]

張敬軒缺席頒獎典禮

憑作品《賽勒斯的愛》贏得5台冠軍歌的張敬軒，今年竟然不在港台公佈的「十優歌手」得獎名單中，惹來不少網民不滿，質疑賽果不公。不過就有消息指張敬軒今年是故意讓賽，除了因為今年張敬軒要忙拍戲之餘，又要忙舉辦個人世界巡迴演唱會，導致今年只派出《賽勒斯的愛》一首歌，決定婉拒出席港台及ViuTV《Chill Club》頒獎禮，讓歌手後輩們有更多得獎機會。

姜濤 十大中文金曲 張敬軒 張敬軒今年失落「十優歌手」，一度惹來網民爭議，認為賽果不公。
張敬軒今年失落「十優歌手」，一度惹來網民爭議，認為賽果不公。（圖片來源：[email protected]
姜濤 十大中文金曲 張敬軒 張敬軒今年非常忙碌，不但做「空中飛人」開世界巡迴演唱會，又要拍攝英皇新戲《超神經機械案下》。
張敬軒今年非常忙碌，不但做「空中飛人」開世界巡迴演唱會，又要拍攝英皇新戲《超神經機械案下》。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、RTHK32《十大中文金曲》截圖、[email protected]

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