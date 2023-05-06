十大中文金曲︱賽前大熱姜濤馮允謙齊落空 MC張天賦出道2年奪歌王
MC張天賦成全晚大贏家
頒獎禮尾聲，亦係全晚高潮位，就係頒發優秀流行男歌手、優秀流行女歌手、全球華人至尊金曲獎 ！結果，MC張天賦擊敗賽前大熱的馮允謙和姜濤，成「新一代歌王」! MC張天賦得悉奪得「最優秀流行男歌手大獎」時，非常緊張同驚喜，全程笑住走上台拿走大獎，MC張天賦以出道只有2年的年資奪得獎項打破記錄。
另外，MC再下一城，憑《老派約會之必要》奪得「全球華人至尊金曲獎」，連同十優歌手、《老派約會之必要》奪十大中文金曲，個人合共獲4個獎，成全晚大贏家！馮允謙奪3獎緊隨其後；女歌手方面，鄭欣宜跟泳兒同奪3獎平分秋色。
姜濤未能封王
當頒發「最佳樂隊／組合獎」時，金獎由人氣組合MIRROR獲得，不過亦未有出席拎獎。賽前熱傳人氣王姜濤成為「新一代歌王」。雖然今年姜濤只憑電影《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》一曲入圍，其影響力絕對不能忽視。不過最終姜濤沒有現身，只透過影片出現不夠一分鐘，令戰況火藥味更偏平淡，較為可惜！
鄭欣宜奪「最優秀流行女歌手」
至於女歌手方面，鄭欣宜及Gin Lee最有機會奪得「最優秀流行女歌手」。雖然外界一直封Gin Lee為「港台契女」，但今年她只有一首歌入圍，勝算較低；相反鄭欣宜今年在紅館開了3場個人演唱會，加上有《Glitterfalls》及《恐懼蠶食心靈》等2首5台冠軍歌，令外界都更加睇好鄭欣宜。最終結果是，鄭欣宜雖然未有出席頒獎禮，但仍成功勇奪「最優秀流行女歌手」。
馮允謙佔盡優勢未如願
創作歌手馮允謙今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。事關馮允謙今年所發表的5首歌《Freakin’ Nightmare》、《給缺席的人唱首歌》、《Take a breath》及《Me and the Moon》全打入「十大中文金曲獎」候選，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，光以歌曲成績而言，馮允謙奪「歌王」的機會可算是最大，可惜最後未能如願拎歌王！
張敬軒缺席頒獎典禮
憑作品《賽勒斯的愛》贏得5台冠軍歌的張敬軒，今年竟然不在港台公佈的「十優歌手」得獎名單中，惹來不少網民不滿，質疑賽果不公。不過就有消息指張敬軒今年是故意讓賽，除了因為今年張敬軒要忙拍戲之餘，又要忙舉辦個人世界巡迴演唱會，導致今年只派出《賽勒斯的愛》一首歌，決定婉拒出席港台及ViuTV《Chill Club》頒獎禮，讓歌手後輩們有更多得獎機會。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！