《十大中文金曲》 Supper Moment久違重返香港舞台 網民狂負評：搖滾叛徒

樂隊Supper Moment自2006年成立後推出唔少hit爆歌曲，更於2015年至2018年間連續4年奪得叱咤樂壇我最喜愛的組合獎，人氣可謂一時無兩！不過Supper Moment自2019聲勢有所下降，隨後他們於2022年5月宣布簽約內地唱片公司，並將發展的重心轉至廣東省。不過久未在香港表演的Supper Moment早前就在《第45屆十大中文金曲音樂盛典》擔任表演嘉賓，不過網民就清一色狂畀負評……

