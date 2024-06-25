《十大中文金曲》 Supper Moment久違重返香港舞台 網民狂負評：搖滾叛徒
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樂隊Supper Moment自2006年成立後推出唔少hit爆歌曲，更於2015年至2018年間連續4年奪得叱咤樂壇我最喜愛的組合獎，人氣可謂一時無兩！不過Supper Moment自2019聲勢有所下降，隨後他們於2022年5月宣布簽約內地唱片公司，並將發展的重心轉至廣東省。不過久未在香港表演的Supper Moment早前就在《第45屆十大中文金曲音樂盛典》擔任表演嘉賓，不過網民就清一色狂畀負評……
Supper Moment回歸炸爆舞台 連唱《橙海》《無盡》
《第45屆十大中文金曲音樂盛典》Supper Moment在演出時，先介紹Supper Moment想將音樂帶到世界各地，主音Sunny還分享對音樂圈的看法，表示曾於2013年在九展舉行演唱會。隨後Supper Moment演唱了《橙海》及《無盡》兩首歌曲。全場觀眾用手機的電筒照亮了會場，現場氣氛熱烈。然而，當演唱到《無盡》時，Sunny更一度high爆衝到台下。
網上一面倒負評：搖滾叛徒
不過網上直播時，網民的評價基本上一面倒的負面強調他們是「搖滾叛徒」「我覺得同gem一樣，人各有志，去左就唔好回頭」「唔講其他嘢 淨係講音樂 都唔覺得好聽」「專心揾人仔啦」「去照顧14億人好過啦」
雖然仍有評論指出他們的現場表現「無得輸」「支持sunny哥哥」「好正」「聽佢哋唱番呢首歌其實都幾感動」「真心全晚最好聽」
Supper Moment曾拍片回應外界指控：無錢點錄音？
Supper Moment在2021年曾拍片回應外界對他們的各種指控，包括被批評在TVB中扮演「小丑」，對社會議題保持沉默、違背初心、「搖滾叛徒」等指控。「啲人而家話我地剩係搵人仔呀！我都想搵港紙呀，加紙、美金、日圓都想搵！」「滾精神係咩？係反叛？係一定要反一啲制度？咁鬧我地『搖滾叛徒』都係另一種稱讚！連搖滾都背叛埋，咁真係無人夠我地搖滾！哈哈哈！」而對於他們北上開巡演，Sunny就表示「無錢點錄音？」
撰文：東方新地圖片來源：ig＠suppermoment、youtube＠RTHK 香港電台資料或影片來源：youtube＠RTHK 香港電台