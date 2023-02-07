港台拋無綫單拖搞《十大》 大派歌手即俾面撐場 MIRROR誓現紅館同譚詠麟爭獎
COLLAR慘「被消失」 無得入圍新人獎
網民對新人獎嘅候選名單抱怨最大！事關大量當紅歌手都慘「被消失」，無辦法擠身入圍名單，例如COLLAR、趙祥誠一樣消失，網民質疑港台「圍威喂」。原來根據選舉準則，歌手要角逐新人獎就必須於選舉期內，首次推出個人主唱華語或粵語歌曲，同需經在香港首次發行嘅唱片發布，或經唱片公司授權網站供樂迷合法下載；最重要係歌曲於選舉期內，要曾登上「中文歌曲龍虎榜」；並經由唱片公司提名，均自動成為候選新人。
睇返紀錄，COLLAR去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，而兩首歌都有入圍角逐「十大中文金曲獎」；可能其公司無幫COLLAR報名，先係佢地無法角逐新人獎的原因。
大把歌手齊齊被消失譚詠麟劉德華有份同後生爭獎
登入港台嘅投票網站，見到有6個獎項可以投票：「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」
但有眼利網民發現被傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上，連橫掃 多個嘅頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷人氣急升嘅陳柏宇、陳蕾、岑寧兒都齊齊消失，無法角逐「優秀流行歌手大獎」，反而「四大天王」嘅郭富城、劉德華，年過七十嘅譚詠麟就有份入圍，份量級前輩齊齊同後生爭獎咁話！
港台狠飛無綫後大批歌手承諾出席 傳MIRROR會齊人蒲頭
港台今年隆重其事，《十大中文金曲頒獎禮》誓於5月6日假紅館大搞，港台已向唱片公司廣發邀請，消息指大派歌手都答應出席，同去年和無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》，星光暗淡嘅場面完全兩回事。有傳MIRROR將於5月出席港台嘅頒獎禮，係佢地自演唱會事故後，首度合體再登紅館舞台，對自爆有創傷後遺症嘅「鏡仔」來說，紅館舞台絕對係一大考驗！
鏡粉一向出名投票最有效率，頒獎禮消息一出已經唔少fc為偶像拉票，相信不少獎項絕大機會成MIRROR嘅囊中物。
港台頒獎禮向來口碑保證 惟舊年同無綫合辦被狂插
《香港金曲頒獎典禮2021/2022》係去年由無綫同港台首次合辦，取代過去無綫《勁歌金曲頒獎典禮》及港台的《十大中文金曲頒獎音樂會》，當時MIRROR因綵排演唱會而缺席，另外有大量歌手不在港無法出席。網民話成個頒獎典禮都有TVB《流行經典50年》的風格，直指仲衰過新城頒獎禮，仲有當紅嘅歌手全部缺席，如林家謙，張敬軒，MC張天賦等等，全然唔見人影，出席歌手數目應該係有史以嚟頒獎典禮最少的一次！當時偲有鏡頭捕捉到菊梓喬疑似悶到瞓著，同以往港台《十大中文金曲頒獎音樂會》星光熠熠嘅場景截然不同！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
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