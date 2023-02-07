港台拋無綫單拖搞《十大》 大派歌手即俾面撐場 MIRROR誓現紅館同譚詠麟爭獎

香港電台去年同無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》，結果劣評如潮，大批歌手缺席，簡直星光暗淡。日前港台新春團拜，廣播處長張國財宣布港台5月將獨自舉辦《廣播95年——十大中文金曲頒獎音樂會》，即係狠拋無綫咁話。而上周六(4日)港台就喺社交專頁貼出投票網站，投票活動主題係「廣播九十五周年十大中文金曲」，截止日期為本月18日。但係睇返港台頒獎嘅候選名單，似乎大量歌手都被「封殺」未見入圍，惹來好多歌迷不滿！