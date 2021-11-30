十月初五的月光｜何依婷被揭忽然富貴 秘搬豪宅貼錢請私人助手
撰文：東方新地 圖片：[email protected]羅天宇、[email protected]、東方新地資料庫
何依婷時來運到
27歲的何依婷，17年成為港姐冠軍後星運暢通，被喻為「阿佘接班人」，受盡無綫力捧。雖然何依婷晉升為當家花旦，但其實收入依然有限，不過最近就被傅媒發現忽然變得超級富貴，今非昔比。
何依婷出身基層家庭
原來何依婷參選港姐時，因為不時晒名牌又周遊列國，曾被誤以為是富二代，後來有傳媒報道她曾住黃大仙公屋，入行後一直與家人同住太子舊樓。
突然換屋換車請助手
最近何依婷被傳媒發現生活質素大大提升，已秘密搬到紅磡區的頂級豪宅「海名軒」，該屋苑最細的單位都有千四呎，坐擁維港景色又睇到煙花，單位市值由3千萬至過億元不等，即使月租最平也要6萬，可見住客全部非富則貴。此外，何依婷更換上價值50萬的白色平治房車代步、成身名牌與母親去名店掃貨，更自掏腰包花2萬元請私人助手跟開工，排場十足。
指性格令異性止步
被封新一代無綫女神的何依婷，又點會冇男仔鍾意？不過她早前接受傳媒訪問時，竟表示性格造成命運，透露自己在圈中沒有要好的朋友，關係最好的朋友全都是圈外人，亦沒有裙下之臣追求，她更自嘲不擅長人際關係，就連其經理人都看不過眼，叫她出去多交朋友。
自認是宅女
何依婷表示，自己在鏡頭以外是個不折不扣的宅女，收工後的節目就是返屋企，經常唔願出街，身邊朋友全部是中學同學，不過大家又唔係成日見，她指可能與她是獨生女有關，性格有點孤僻。何依婷更透露最近看了一本關於情緒失語症的書，這個症狀的人表面大情大性，但如果有唔開心的情緒，是完全不懂去表達，就算別人主動關心她，都不願意去講，何依婷覺得自己正正就是呢類人。
何依婷拍《十月初五的月光》墮情網
羅天宇向來無寶不落，早前被指媾掂17年港姐亞軍何依婷，之前二人拍無綫新劇《十月初五的月光》，有傳拍劇時互生情愫，羅天宇為博女神一笑，曾為她夾公仔，早前更被目擊在燒烤煞科宴上，情不自禁偷偷拖手。
何媽媽棒打鴛鴦
有傳一直悉心栽培女兒的何媽媽知道何依婷與羅天宇撻著後，大為緊張，因為男方個底花成咁，恐怕會影響女兒的大好前途，所以不惜一切棒打鴛鴦，更出動人盯人戰術，阻止羅天宇埋身。
何依婷：只是拍劇朋友
何依婷與羅天宇合作拍劇幾個月互動甚多，而且劇中二人又有感情戲，撻著都唔出奇，不過何依婷回應戀情時竟然直呼冤枉否認，仲話同羅天宇唔係好熟，只是拍劇朋友，大家都是工作上好努力的人，不想同工作拍檔有不必要無謂的關係，至於羅天宇為她夾公仔，她解釋是劇集情節，工作後再冇私底下見過面，完全冇聯絡喎！
成功上位做女一
17年港姐亞軍何依婷 （Regina） ，曾在劇集 《機場特警》演 「絕世港女」KOL，著熱褲冧楊明摸大髀兼三點式倒奶洗車，演出搶晒鏡，快過一班特警搶閘出線。成功衝入上位花旦之列，全賴有真假兩個阿媽背後發功力谷，畢業後曾從事金融行業的何依婷，在何母鋪路鼓勵下參選港姐，參選期間又得高層樂易玲加持，成功獲獎跳入港姐搖籃，被點名力捧飛上枝頭，不過新一代索女神野心勃勃，上位不久已火速飛甩拍拖數年的圈外男友，目標為本，Regina當然明白做單身女王機會更加多！
何依婷修長索腿熱爆討論區
原本擔任兒童節目《 Think Big天地》主持的何依婷，年前被安排加入《學是學非》做是非精開始受注目，首度拍劇又拍到《機場特警》一個出位角色，甫出場即同楊明有一場火熱摸大髀戲，因而熱爆討論區，擁有修長索腿兼煞食甜美笑容，令何依婷加晒分，即使做「絕世港女」一樣唔討厭，更令一班宅男睇得肉緊神魂顛倒，跪求女神有更多突破演出。
何依婷聽阿媽話 參選港姐放眼世界
原來索女神上位路，要多得兩個阿媽背後力谷。悉心栽培愛女成材的何媽媽，教出一個品學兼優女兒，以一級榮譽生畢業於香港城市大學商學院的何依婷，學業成績名列前茅，曾經獲獎學金到美國史丹福大學、英國列斯大學做交換生，畢業後更考入名列四大的律師樓工作，做金融之花收入穩定，不過何依婷卻在阿媽鼓勵下辭職而去參選港姐，逆轉人生。據知情者透露：「Regina好乖女，自細已經好聽媽咪話，就算升學揀邊科都會同媽咪有商有量，何媽媽思想好開明，好鼓勵個女放眼世界，所以一路都好鼓勵個女去選港姐，覺得呢個係女仔夢寐以求，一個不可多得嘅經驗，反而係Regina自己唔夠自信，直到入咗律師樓工作，個人信心大咗，再加上媽咪不停推動，鼓勵佢趁年輕把握機會去試，話輸贏唔重要，最重要係唔好畀自己將來後悔，有阿媽大力支持，最後Regina決定一試！」
樂易玲曾公開點名讚 高層點頭容許港姐騷身材
除了擁有女神條件，天資聰穎的何依婷，受訓期間已有突出表現，口齒伶俐加上甜美笑容加分，參選成功進入十強，更獲TVB藝人媽咪、高層樂易玲厚愛，當時樂小姐在十強記者會上，就開腔唯一點名力讚何依婷有進步兼充滿自信，得高層加持，何依婷愈戰愈勇，最終不負厚愛成功摘下亞軍名銜而加入無綫發展，近期更獲樂易玲點名力捧。據知情者透露：「樂小姐睇人有一定眼光，佢覺得Regina除咗外形條件好，本身亦好有潛質，可以喺多方面發展， Regina簽約TVB之後，樂小姐亦不時會提點Regina，而且無綫向來開劇，監製同高層都會一齊商討角色同選角，今次《機場特警》搵Regina做港女KOL，絕對係一支好籌，有好多發揮機會，因為個角色夠寫實，容易引起共鳴，角色出位又唔會乞人憎，最緊要班高層點晒頭畀港姐出身嘅Regina喺劇中騷身材，幾乎由頭帶到尾，成績當然事半功倍，角色受歡迎係預期之內。」
上位即飛窮男友 公開放盤等機會
首度拍劇便能將港女角色演得入型入格，何依婷除了演戲潛質優越，原來亦戲如人生，本身同樣目標為本，亦曾加入《學是學非》開始上位，即同拍拖數年的窮男友斬纜。據何依婷好友說：「自細有阿媽教路， Regina目標好清晰，佢唔會嘥時間去做唔等洗嘅嘢，入行之後工作多咗，阿媽亦勸佢珍惜機會搏殺，唔好只掛住拍拖，佢睇法都一樣，上年開始上位，索性同男友分手，仲成日出嚟公開話單身，目的咪係想等更好機會埋身！」前途一片光明，何依婷亦搵阿媽陪裝身，日前在電視城工作完畢，即急急駕車到又一城會合媽咪行街，大力支持女兒在娛樂圈發展的何媽媽，為免女兒畀狂蜂浪蝶埋身，更以人盯人戰術監控，完全掌控女兒所有行蹤，當日母女在商場行了個多小時，主攻化妝護膚品後一齊離開，力谷女兒有更強戰鬥力的何媽媽，確實用心良苦！
「所謂」保母言論 遭阿Bob訓斥「無禮貌」
曾經做過一輪兒童節目《 Think Big天地》主持的 何依婷，18年接受《兄弟幫》訪問時，就不慎暴露港女真性情。節目中分享參選港姐感受時說：「參選港姐時會有好多『所謂』保母同好多人睇住我哋班女仔…」之後更謂：「入到 TVB見到個個都要Say Hello，個個都要尊重，連掃地嗰個都要同佢講早晨。唔可以得罪佢哋，如果唔係，唔知有咩下場…」此話一出，主持人阿 Bob立即當眾教訓一 番：「 同人打招呼係基本禮貌，唔單止喺TVB，喺外面見到掃地姐姐都可以 Say Hello」。