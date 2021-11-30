十月初五的月光｜何依婷被揭忽然富貴 秘搬豪宅貼錢請私人助手

何依婷入行4年就升呢做女一，在熱播的《十月初五的月光》重演佘詩曼的「君好」角色，早前又在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮，行緊事業運的她，曾在訪問中自嘲冇人追，亦唔識處理人際關係，疑似患上情緒失語症。不過何依婷最近被影到忽然富貴，原本住太子舊樓的她，秘密搬到擁維港煙花景的紅磡頂級豪宅「海名軒」，升呢後成個人唔同晒。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]羅天宇、[email protected]、東方新地資料庫