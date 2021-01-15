翻拍《十月初五的月光》何依婷孖胡鴻鈞演「君好」「初哥哥」 羅天宇埋門爭贏演馬浚偉 主角造型曝光

《十月初五的月光》成為經神劇，當年一劇捧紅演「君好」的佘詩曼，更與張智霖成為最強幕前CP，無綫已落實今個月開拍，而男女主角由新紮小花何依婷及胡鴻鈞孭飛，而另一重要角色「司徒禮信」（馬俊偉飾），埋門由早前憑貼地單元劇《香港愛情故事》入屋的羅天宇爭贏演出，起用年輕藝人令2000 年神劇《十月初五的月光》經典重現。日前主角何依婷及胡鴻鈞等最新造型陸續曝光﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖、東方新地、東星圖片