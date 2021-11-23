十月初五的月光｜播一集已經極多負評 矛頭直斥何依婷演技 網民意見反應兩極

2000年由佘詩曼、張智霖、馬浚偉以及薛家燕等主演的《十月初五的月光》是TVB經典神劇之一，除了因為角色夠突出之外，劇集談及澳門情懷亦是成為經典的主因之一，而且劇情又夠狗血，由張智霖獻唱的主題曲《祝君好》時至今日都人人識唱。而TVB最近亦推出了一部新版本的《十月初五的月光》，主演包括有何依婷、胡鴻鈞、羅天宇以及米雪等，與前作設定似足9成，然而第一集播出後已經劣評如潮。

撰文：東方新地 ｜圖片：《十月初五的月光》劇照、劇集截圖、香港討論區截圖