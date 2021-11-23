十月初五的月光｜播一集已經極多負評 矛頭直斥何依婷演技 網民意見反應兩極
撰文：東方新地 ｜圖片：《十月初五的月光》劇照、劇集截圖、香港討論區截圖
綜合網民三大「死因」
其實由TVB決定開拍到近日的宣傳期，大部分網民對此劇都不抱任何期望，主因是原作太難超越，甚至有人建議重播原版取而代之。結果劇集一出，新版《十月初五的月光》已經議論紛紛，批評的討論更佔大多數，而網民狠斥新版的「失敗」最主要是破壞經典，而「死因」主要可以分為「選角」、「劇情」以及「演技」三方面。
1)選角問題 – 金勝最離譜
原版「君好」一角由佘詩曼飾演，當年阿佘憑住既清純又帶幾分巴辣和倔強的氣質成功入屋，相反由何依婷飾演的「新版君好」卻被指「MK味濃」，遠不及當年；另外，網民又認為由胡鴻鈞飾演的文初顏值未及張智霖，但仍是其次，最難接近的是同樣都是「街坊Look」，張智霖當年的幾分戇直完勝胡鴻鈞的「招積」；但最惹網友生氣的原來是原版由唐文龍飾演的金勝，新版的郭子豪被批評「肥腫難分」，氣質與最初「爛仔格」的唐文龍相距太遠。另外部分原版的主要配角亦被淡化，例如原版由魯振順飾演的「順嫂」。
2)劇情問題 – 應抄唔抄，唔應抄就抄到足！
講明係新版《十月初五的月光》劇情當然係仿效前作再加以改裝，而新版亦的確以此為前題，故事背景、人物關係亦與原版相距不遠，只係Q姨（米雪飾）由君好阿媽變咗做阿婆、萬珠莎華（康華飾）變咗做Q姨個女、二世祖萬沛淇變咗性做鄺潔楹、海景叔賣豬肉乾變賣海味……等等以上改動雖然是為新版的不同而舖路，但由於前作太經典，難怪觀眾會先入為主將新舊做對比。不過，最激死網民的一個設定，是文初變啞巴的劇情，新舊的文初都係被強灌腐蝕性液體，加上受驚過度而失聲，而醫生亦暗示只係暫時性。網民就跳出盲點位，表示新舊版本的Q姨都係唔肯帶文初去睇醫生，由得佢啞好殘忍，當期望新版會有所改良時，卻抄到十足十。另一方面，網民又質疑新版Q姨歌女的角色在1988年已經式微，與原版1970年代的故事背景比較之下大失說服力。
3)演技太差 – 何依婷一開始就一人分飾三角被擺上枱
今次女主角何依婷可以話係委以重任，不單止要演君好一角，更要擔任自己的阿媽朱莎莎以及年輕版的朱莎華，三個人物的人物角色性格完全唔同，而由於朱莎莎和朱莎華一開始是感情要好的「雙胞胎」，在第一集何依婷經常自己和自己對戲，網民表示完全唔合格表情生硬兼「讀稿」，狠批「好出戲」。除此之外，胡鴻鈞飾演的文初又被指木口木面，做手語亦表達不出當年張智霖版本的情緒。年輕一輩演技都還可以「體諒」，但貴為演技派的米雪亦被網民狠批「冇驚喜」，米雪版的Q姨被指與現演《逆天奇案》無分別。
部分網民表示做人要公道
不過話又分兩頭，儘管新版《十月初五的月光》被大量網民狠批到一文不值破壞經典，但仍然有網民認為新作有新鮮感，加上新版才剛剛播出，儘管劇情抄足9成亦不能太快下定論。另一方面，由於角色關係與前作略有差異，按照「槓桿效應」的理論，新版《十月初五的月光》仍然有發展的空間，加上首集的收視創下近月劇集新高，錄得22.2點，證明觀眾對它仍然有期望。
即重溫何依婷一人分飾三角的表現：
一人分飾三角的確困難，有網民都表示何依婷飾演「朱莎華」最傳神。