十月初五的月光｜落實台慶月推出 胡鴻鈞 何依婷上位爭視帝視后
撰文：東方新地 ｜圖片：《十月初五的月光》監製陳志江微博、無綫娛樂新聞台截圖、東方新地
《十月初五的月光》最新CP
當年的《十月初五的月光》一劇捧紅演「君好」的佘詩曼，更與張智霖成為最強幕前CP，今年初無綫舉行開鏡儀式，正式開拍，男女主角由何依婷及胡鴻鈞孭飛，而另一重要角色「司徒禮信」（當年馬俊偉飾），則由憑貼地單元劇《香港愛情故事》入屋的羅天宇爭贏演出，起用年輕藝人令2000 年神劇《十月初五的月光》經典重現。
監製確認《十月初五的月光》成為台慶劇
據消息指，《十月初五的月光》將於11月22日晚上8時30分播出，成為無綫11月台慶月的重點劇集，而此劇監製陳志江亦在自己的社交網證實這個消息，宣布《十月初五的月光》將於下月與觀眾見面。
男女主角上位好時機
新版《十月初五的月光》如箭在弦，男女主角例必人氣急升，甚至有機會問鼎今年的視帝視后獎項。女主角何依婷首次做女一就有上位機會，不過她接受傳媒訪問時就表示不敢奢望太多，亦不想與前輩佘詩曼比較，總之盡力做好自己就問心無愧。至於男主角胡鴻鈞，今年他的對手將會有《星空下的仁醫》中的馬國明與鄭嘉穎，以及《換命真相》的譚俊彥，胡鴻鈞覺得自己拎視帝機會好微，笑指自己未夠班，有機會演到不同角色已心滿意足。
《十月初五的月光》劇情造型曝光
何依婷及胡鴻鈞、米雪、石修拍攝前一起試造型，首擔演女一的何依婷坦言有壓力，會盡力去演，又笑指對手「初哥哥」胡鴻鈞在戲內戲外對她態度不一，笑言劇外經常欺負她。至於同樣首次孭重飛做男一的胡鴻鈞則透露為新劇去上堂學手語，並透露比相像中容易，因為手語跟日常生活有關，較易掌握﹗
經典角色一個不留
新版《十月初五的月光》角色造型陸續曝光，除了男女主角換新血，其他經典角色一樣大革新，「Q姨」由米雪頂上，而萬眾期待的角色「萬朱莎華」，外界一直以為陳曼娜會再演飾這個極有氣勢的角色，可惜最後由姚嘉妮頂上，一身火紅裝扮的姚嘉妮接受訪問時，隨即「萬朱莎華」上身，不停重覆「我萬朱莎華就最講道理﹗」呢句經典對白。
宅男女神加盟《十月初五的月光》
新版《十月初五的月光》不但不在澳門取景，所有角色又全換新，更有不少新角色加入，全新角色包括有鄺潔楹飾演萬朱莎華的女兒，鄺潔楹話：「好開心可以拍到呢套曾經咁受歡迎嘅劇，更加開心係呢個角色嘅造型好靚，係女仔都想要嘅造型﹗全部都著呢啲好靚嘅短裙﹗」而鄺潔楹劇中的其中一個哥哥由伍富橋飾演，另一個同父異母哥哥「金勝」（當年由唐文龍飾演）由郭子豪飾演。與新加入蔚雨芯飾演情侶。另一個新加入角色是林穎彤，將會與前緋聞男友伍富橋在劇中飾演一對，由於出身低微，一直被萬朱莎華拆散。
《十月初五的月光》造型全曝光：
新版《十月初五的月光》演員包括胡鴻鈞、何依婷、米雪、石修、郭子豪、蔚雨芯、林偉鄺潔楹、仲有……..