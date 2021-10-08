十月初五的月光｜落實台慶月推出 胡鴻鈞 何依婷上位爭視帝視后

《十月初五的月光》成為經典神劇，今年初更被翻拍，無綫大膽起用新紮小花何依婷及「最受歡迎男歌手」胡鴻鈞孭飛做男女主角，最新消息已落實安排在11月台慶月播出，即是何依婷與胡鴻鈞甚有機會衝視帝視后寶座。

撰文：東方新地 ｜圖片：《十月初五的月光》監製陳志江微博、無綫娛樂新聞台截圖、東方新地