十月初五的月光｜姚嘉妮演萬朱莎華演技大爆發 老公林祖輝曾整喊黃子華
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_lai、[email protected]、《十月初五的月光》劇照、新傳媒照片庫
《十月初五的月光》姚嘉妮 演萬朱莎華爭女配角獎
新版《十月初五的月光》原本由陳曼娜飾演的反派萬朱莎華一角搵來姚嘉妮接棒，變身霸氣女強人，又經常手指指講出口頭禪「我萬朱莎華就最講道理嘅」，令網友大讚她的演出戲味十足又有女人味。劇中萬朱莎華和林偉飾演的丈夫萬世光同床異夢，現實中姚嘉妮亦曾被傳與跳舞老師AL出軌，當時姚嘉妮老公林祖輝曾表示絕對信任太太。
姚嘉妮愛林祖輝低調穩重
姚嘉妮在1998年19歲時參加亞洲小姐並獲得季軍，及後於2001年轉投無綫至今，雖然美貌與身材並重，不過姚嘉妮並無一心嫁入豪門，反而選擇了當時同為亞視藝人出身的林祖輝。兩人自1999年拍拖，2006年拉埋天窗，其後分別在2009年及2012年誕下一女一子。
姚嘉妮接受傳媒訪問時，表示當年喜歡作風相對低調、給人感覺穩重成熟的林祖輝，當時林祖輝三十出頭，比嘉妮年長十幾年，當然能夠畀到呢位小妹妹莫大安全感！
2006年拉埋天窗
姚嘉妮被林祖輝的成熟穩重吸引，而林祖輝據稱當年喺太太選亞姐時已對其一見鍾情，之後力追伊人。嘉妮又大讚老公為人忠直，唔會去呃人，又有唔少關係好長久的朋友，就好似黃子華咁。兩人拍拖七年後，於2006年拉埋天窗。
姚嘉妮擁長洲人樂天個性
劇中姚嘉妮飾演的萬朱莎華充滿霸氣又尖酸刻薄，現實中姚嘉妮就指自己是個大情大性、直腸直肚的人，即使遇到煩惱，都應該嘻嘻哈哈去面對！姚嘉妮原來年少時住在長洲，當時佢隨便著對拖鞋就出街，周末就瞓喺沙灘上，從小到大都不重視物質生活，明白到金錢係唔可以買到快樂。
黃子華視林祖輝為恩人
林祖輝演藝路上沒有大紅大紫，但算是個高學歷一族，佢中學就讀傳統名校九龍華仁書院，畢業於香港大學文學院，主修經濟及哲學，之後又修讀了媒體管理碩士，難怪與同樣哲學系出身的黃子華如此投契！
黃子華在2018年的棟篤笑騷《金盆𠺘口》中，曾表示當年自己第一次開棟篤笑時，因擔心銷情慘淡而到處貼街招宣傳，當年幸得祖輝仗義幫忙，期間講到哽咽。子華完騷後一入後台，就見到對方原來嚟咗捧場，子華激動到挨喺祖輝肩膊爆喊！
有報道更指出當年係祖輝幫子華去紅館攞表，申請文化中心個場地，佢哋又一齊度棟篤笑個名，而在2003年，子華公演《無炭用》時撞正「沙士」，祖輝仲幫手喺門外派口罩畀觀眾入場，真係好兄弟！
原來黃子華同林祖輝相識已逾30年，1988年二人在商台都有份主持節目《咪前7先鋒》，大家認得子華嗎？！