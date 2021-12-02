十月初五的月光｜姚嘉妮演萬朱莎華演技大爆發 老公林祖輝曾整喊黃子華

現年43歲的姚嘉妮近日在無綫新劇《十月初五的月光》飾演充滿霸氣又尖酸刻薄的萬朱莎華一角，多幕鬧交戲獲網友力讚演技大爆發，而她亦憑這個角色，入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角獎，劇中萬朱莎華和丈夫同床異夢，現實中姚嘉妮亦曾被傳出軌，其老公林祖輝是主持兼演員，同黃子華是多年好友，甚至曾經整喊黃子華！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_lai、[email protected]、《十月初五的月光》劇照、新傳媒照片庫