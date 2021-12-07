十月初五的月光｜林穎彤演慘情汪海琳 重演經典搶婚戲 戲外翻撻舊愛
文：東方新地 圖：無綫娛樂新聞台截圖、《十月初五的月光》劇照、[email protected]林穎彤、東方新地圖片庫
林穎彤演汪海琳性感試婚紗
林穎彤（Bella）與伍富橋去年尾分手，當時二人取消關注社交網，點知未到半年就要在幕前做情侶，據林穎彤講兩人的戲份，「一時慘、一時好甜蜜」，認真考演技！
林穎彤仆傷腳伍富橋「課金」享齊人之福
在這一幕的探班花絮中，三角戀劇情去到教堂婚禮高潮戲份，林穎彤要著住婚紗狂奔，仲要在鏡頭前反覆仆幾次，據報仲跌到腳傷！相反男方伍富橋就好輕鬆，娶得阮嘉敏仲得到對方幕前獻吻，佢自己都話係因為「課金收買導演」才能享齊人之福。
【汪海琳】由林穎彤代替汪琳
娛樂新聞台報導：林穎彤拍十月初五的月光傷腳
新劇「十月初五的月光」拍攝中，今日去拍攝現場探班。見到林穎彤著住婚紗狂奔，原來佢要為自己幸福著想，仲要跪地結果就受傷了！林穎彤仲透露要同一位置再傷多一次，聽到都覺得痛呀！
伍富橋飾演萬沛堅，係何依婷表哥； 至於林穎彤飾演的汪海琳，就係佢嘅初戀情人。
劇情重溫：第10集講到萬朱沙華質疑汪海琳無資格入豪門：
拍劇重新翻撻
去年10月林穎彤（Bella）與有錢仔伍富橋分手時，將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，一度引起熱話，之後林穎彤公開表示與伍富橋再冇聯絡。不過二人因拍新劇《十月初五的月光》日見夜見，林穎彤還是覺得條橋是最好的，於是低調翻撻。
林穎彤凍結戀情大半年
林穎彤與伍富橋經過大半年的冷靜期，早前被踢爆秘密翻撻，二人之前為新劇《十月初五的月光》拍攝外景，伍富橋出動靚車管接送，二人在劇中是演情侶，促使他們再次走在一起，拍劇時更寓工作於拍拖。
林穎彤早已漏口風
其實早於劇集《十月初五的月光》舉行記者會時，林穎彤已明顯對分手一事轉口風，她表示打算拍完套劇，就會重新follow伍富橋的社交網，仲話會畀時間大家再了解一下。在《十月初五的月光》中，林穎彤飾演的癡情女汪海琳，在官方的探班花絮片中，有一幕戲講到Bella要著住婚紗狂奔，好慘情仲要跪地，劇中新郎哥就是伍富橋，開拍之時二人已分手，不過開拍後已經再一齊喇！