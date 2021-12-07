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十月初五的月光｜林穎彤演慘情汪海琳 重演經典搶婚戲 戲外翻撻舊愛

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撰文：東方新地

無綫翻拍舊作《十月初五的月光》，林穎彤飾演的癡情女汪海琳，有一幕戲講佢要著住婚紗狂奔，原來今晚第12集(12月7日)，佢要為自己幸福著想，戲份慘情仲要跪地，結果就受傷了！林穎彤接受採訪時仲話，要同一位置跌好多次，最慘仲係劇中新郎哥係現實中嘅前度伍富橋，難怪cut機後繼續喊到收唔到聲，真係「由內而外再到內」咁痛呀！

文：東方新地 圖：無綫娛樂新聞台截圖、《十月初五的月光》劇照、[email protected]林穎彤、東方新地圖片庫

伍富橋被迫娶阮嘉敏。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）
劇中伍富橋被迫娶阮嘉敏。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）
林穎彤喊住衝入教堂搶婚。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）
林穎彤喊住衝入教堂搶婚。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）
婚禮當日，海琳、君好等人遲遲未到教堂，沛堅遍尋不果，終從莎華(姚嘉妮)口中驚悉殘酷真相……莎嬌(米雪)質問莎華背後目的，並狠摑莎華。
婚禮當日，海琳、君好等人遲遲未到教堂，沛堅遍尋不果，終從莎華(姚嘉妮)口中驚悉殘酷真相……莎嬌(米雪)質問莎華背後目的，並狠摑莎華。

林穎彤演汪海琳性感試婚紗

林穎彤（Bella）與伍富橋去年尾分手，當時二人取消關注社交網，點知未到半年就要在幕前做情侶，據林穎彤講兩人的戲份，「一時慘、一時好甜蜜」，認真考演技！

Bella飾演的汪琳教堂前仆親，痛哭未能搶婚（娛樂新聞台截圖）
林穎彤飾演的汪海琳教堂前仆親，痛哭未能搶婚。（娛樂新聞台截圖）
Bella痛哭。（圖片來源：十月初五的月光截圖）
林穎彤痛哭。（圖片來源：十月初五的月光截圖）

林穎彤仆傷腳伍富橋「課金」享齊人之福

在這一幕的探班花絮中，三角戀劇情去到教堂婚禮高潮戲份，林穎彤要著住婚紗狂奔，仲要在鏡頭前反覆仆幾次，據報仲跌到腳傷！相反男方伍富橋就好輕鬆，娶得阮嘉敏仲得到對方幕前獻吻，佢自己都話係因為「課金收買導演」才能享齊人之福。

（娛樂新聞台截圖）
伍富橋笑指自己畀錢收買了導演。（娛樂新聞台截圖）
導演叫咗Cut仍然喊到收唔到聲，入戲好深。（娛樂新聞台截圖）
導演叫咗Cut，林穎彤仍然喊到收唔到聲，入戲好深。（娛樂新聞台截圖）
Run, Bella Run（娛樂新聞台截圖）
Run, Bella Run！（娛樂新聞台截圖）
（娛樂新聞台截圖）
林穎彤喊得好慘。（娛樂新聞台截圖）
（無綫娛樂新聞台截圖）
林穎彤眼淚係真，唔係用眼藥水。（無綫娛樂新聞台截圖）

【汪海琳】由林穎彤代替汪琳

林穎彤飾演燉奶妹，燉奶。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）
林穎彤取代汪琳飾演燉奶妹，擅長燉奶。（圖片來源：十月初五的月光@TVB截圖）

娛樂新聞台報導：林穎彤拍十月初五的月光傷腳

新劇「十月初五的月光」拍攝中，今日去拍攝現場探班。見到林穎彤著住婚紗狂奔，原來佢要為自己幸福著想，仲要跪地結果就受傷了！林穎彤仲透露要同一位置再傷多一次，聽到都覺得痛呀！

伍富橋飾演萬沛堅，係何依婷表哥； 至於林穎彤飾演的汪海琳，就係佢嘅初戀情人。

劇情重溫：第10集講到萬朱沙華質疑汪海琳無資格入豪門：

21年前的《十月初五的月光》汪海琳一角由汪琳飾演，現年已經43歲，係一女之母。
21年前的《十月初五的月光》汪海琳一角由汪琳飾演，近年育有一子一女，現年已經43歲。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）

拍劇重新翻撻

去年10月林穎彤（Bella）與有錢仔伍富橋分手時，將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，一度引起熱話，之後林穎彤公開表示與伍富橋再冇聯絡。不過二人因拍新劇《十月初五的月光》日見夜見，林穎彤還是覺得條橋是最好的，於是低調翻撻。

林穎彤
28歲的林穎彤去年10月與伍富橋分手。（圖片來源：[email protected]林穎彤）
林穎彤
林穎彤與伍富橋外形合襯，近幾年在無綫keep住有合作。（圖片來源：[email protected]林穎彤）

林穎彤凍結戀情大半年

林穎彤與伍富橋經過大半年的冷靜期，早前被踢爆秘密翻撻，二人之前為新劇《十月初五的月光》拍攝外景，伍富橋出動靚車管接送，二人在劇中是演情侶，促使他們再次走在一起，拍劇時更寓工作於拍拖。

林穎彤
林穎彤與伍富橋因為拍劇已冰釋前嫌兼復合。（圖片來源：東方新地圖片庫）
林穎彤
二人不時相約行山親親大自然，拍拖的活動非常健康。（圖片來源：東方新地圖片庫）

林穎彤早已漏口風

其實早於劇集《十月初五的月光》舉行記者會時，林穎彤已明顯對分手一事轉口風，她表示打算拍完套劇，就會重新follow伍富橋的社交網，仲話會畀時間大家再了解一下。在《十月初五的月光》中，林穎彤飾演的癡情女汪海琳，在官方的探班花絮片中，有一幕戲講到Bella要著住婚紗狂奔，好慘情仲要跪地，劇中新郎哥就是伍富橋，開拍之時二人已分手，不過開拍後已經再一齊喇！

林穎彤
林穎彤去年出席活動，曾一臉愁緒公開分訊，表示與伍富橋性格不合，仲眼眨淚光、強顏歡笑，更指伍富橋文靜，她活潑。被問到有否第三者介入，林穎彤稱未準備拍拖，但會考慮圈外對象。([email protected]林穎彤)

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