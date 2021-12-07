十月初五的月光｜林穎彤演慘情汪海琳 重演經典搶婚戲 戲外翻撻舊愛

無綫翻拍舊作《十月初五的月光》，林穎彤飾演的癡情女汪海琳，有一幕戲講佢要著住婚紗狂奔，原來今晚第12集(12月7日)，佢要為自己幸福著想，戲份慘情仲要跪地，結果就受傷了！林穎彤接受採訪時仲話，要同一位置跌好多次，最慘仲係劇中新郎哥係現實中嘅前度伍富橋，難怪cut機後繼續喊到收唔到聲，真係「由內而外再到內」咁痛呀！