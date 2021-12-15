十月初五的月光｜羅天宇歷任女友個個索 堪稱「女神收割機」 一位為其契妹
在台慶劇《十月初五的月光》飾演舊版馬浚偉角色司徒禮信的羅天宇，角色設定老實有米又好仔，現實中羅天宇號稱「女神收割機」，皆因其歷任女友及緋聞女友都被巴打公認為女神，有一位更是其母的契女！
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、[email protected]
十月初五的月光｜羅天宇演技零突破
羅天宇在台慶劇《十月初五的月光》飾演司徒禮信的，角色設定未見突破，要與胡鴻鈞飾演的文初爭女，但又未見有激情，結果劇集已到尾聲，兩位男主角都未見有突出表現。反之去年播出的《香港愛的故事》雖然不是重頭劇，不過首次擔正男一的羅天宇都好重視，當時開工適逢疫情爆發中，台前幕後歷盡艱辛，而羅天宇在拍攝時表現得份外認真，今年34歲先搏命發力都未算遲，最緊要係懂得珍惜機會，不過唔係講緊媾女方面呀！
羅天宇前度個個有好發展 Coffee床照流出戀情曝光
羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情，即是其他緋聞女友都只是鏡花水月？一齊睇睇羅天宇有幾猛料！
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羅天宇孖陳瀅日本賞櫻
與湯洛雯分手後的羅天宇被爆孖陳瀅同遊日本賞櫻，羅天宇承認此事但就指同行還有其他朋友，並指同陳瀅是好朋友，自己當時單身﹗
羅天宇打波媾掂蘇皓兒？ 晒合照洩蜜
劇集《那些我愛過的人》做純情學生妹的26歲蘇皓兒（Chole），成功激增宅男粉絲，樣似永遠女神周慧敏，加埋一雙長腿成了她的最強武器，自從公布同王宗堯分手重新上市後，雄性動物都對她虎視眈眈，而素有「女神收割機」之稱的羅天宇，有高質女神，又點會走漏佢對法眼﹗之前羅天宇冧掂戴祖儀，原來只要一日未認愛，女係會繼續媾嘅，有傳羅天宇原來當時早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。