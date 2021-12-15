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十月初五的月光｜羅天宇歷任女友個個索 堪稱「女神收割機」 一位為其契妹

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撰文：東方新地

在台慶劇《十月初五的月光》飾演舊版馬浚偉角色司徒禮信的羅天宇，角色設定老實有米又好仔，現實中羅天宇號稱「女神收割機」，皆因其歷任女友及緋聞女友都被巴打公認為女神，有一位更是其母的契女！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、[email protected]

十月初五的月光｜羅天宇演技零突破

羅天宇在台慶劇《十月初五的月光》飾演司徒禮信的，角色設定未見突破，要與胡鴻鈞飾演的文初爭女，但又未見有激情，結果劇集已到尾聲，兩位男主角都未見有突出表現。反之去年播出的《香港愛的故事》雖然不是重頭劇，不過首次擔正男一的羅天宇都好重視，當時開工適逢疫情爆發中，台前幕後歷盡艱辛，而羅天宇在拍攝時表現得份外認真，今年34歲先搏命發力都未算遲，最緊要係懂得珍惜機會，不過唔係講緊媾女方面呀！

羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
《香港愛情故事》在《萬千星輝頒獎禮2020》 獲得「最受歡短篇劇集」，龔嘉欣及白彪分憑此劇奪得「最愛歡迎電視女角色」以及「最佳男配角」，羅天宇則失落於飛躍男獎項，只有戥人高興﹗（圖片來源：[email protected]

羅天宇前度個個有好發展 Coffee床照流出戀情曝光

羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情，即是其他緋聞女友都只是鏡花水月？一齊睇睇羅天宇有幾猛料！

羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
有傳Coffee是羅天宇的初戀女友，被朋友公開二人床上親密照後才爆出曾經相戀。Coffee雖然經歷過殘廁gathering，離開無綫後成為爆紅瑜伽達人，18年與澳洲籍的銀行界圈外男友翟志榮結婚，同年生了囝囝，一家三口好幸福。（圖片來源：新傳媒圖片）

羅天宇啖阿媽契女苟芸慧

羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
華姐冠軍苟姑娘比羅天宇大四年，因為羅媽媽是苟芸慧的契媽，入行後二人即發展姊弟戀，並於西貢同居，戀情一直不被看好，加上受到無綫多番施壓，10年對外界指以事業為由分手，此後苟姑娘即上位，並於 18年嫁給富二代陸漢洋做少奶奶。（圖片來源：新傳媒圖片）

羅天宇咀靚湯認愛 半年後分手

羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
有「靚湯」之稱的湯洛雯與羅天宇拍拖四年，分手前半年才公開戀情，與羅天宇甩拖後即升呢做女一，成為當家花旦。（圖片來源：新傳媒圖片）
羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
在羅天宇30歲生日當天公布戀情，晒二人親嘴片認愛，不夠半年便告分手﹗（圖片來源：[email protected]

羅天宇孖陳瀅日本賞櫻

與湯洛雯分手後的羅天宇被爆孖陳瀅同遊日本賞櫻，羅天宇承認此事但就指同行還有其他朋友，並指同陳瀅是好朋友，自己當時單身﹗

羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
有傳陳瀅孖羅天宇到東京睇「富士芝櫻祭」，及後二人認同行但否認戀情﹗（圖片來源：[email protected]

羅天宇打波媾掂蘇皓兒？ 晒合照洩蜜

劇集《那些我愛過的人》做純情學生妹的26歲蘇皓兒（Chole），成功激增宅男粉絲，樣似永遠女神周慧敏，加埋一雙長腿成了她的最強武器，自從公布同王宗堯分手重新上市後，雄性動物都對她虎視眈眈，而素有「女神收割機」之稱的羅天宇，有高質女神，又點會走漏佢對法眼﹗之前羅天宇冧掂戴祖儀，原來只要一日未認愛，女係會繼續媾嘅，有傳羅天宇原來當時早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。

羅天宇 十月初五的月光 女神收割機
五官標緻的蘇皓兒，真・素顏一樣咁標青。（圖片來源：[email protected]_so）
羅天字 十月初五的月光 女神收割機
呢張十二人（灰衫張景淳匿喺周志文後）大合照，只有蘇皓兒一個女隊員，邊個同佢最close，一眼就知係羅天宇啦﹗企喺後排嘅明顯同佢保持距離，只有羅天宇獨享伴住女神的最佳位置。（圖片來源：[email protected]

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