十月初五的月光｜羅天宇介意「女神收割機」稱號 強調只有主子陪瞓
羅天宇成男士們偶像
34歲羅天宇08年參加《香港先生》奪得少年組冠軍而入行，在《愛回家》演馬子仁一角入屋，但之後卻未再有代表作，直至去年和龔嘉欣擔正《香港愛情故事》夠貼地而受關注，不過點都不及其感情生活多姿多采，羅天宇無論前度定緋聞女友個個都好高質素，有「女神收割機」之稱，羅天宇坦言好抗拒此稱號，又指外界一直對他誤會太深，他不想外界以為經常換女朋友，更表示每晚只有兩隻貓陪瞓，身邊冇女，只是外界諗多咗﹗
羅天宇對何依婷冇feel
拍攝《十月初五的月光》時羅天宇與何依婷又傳緋聞，羅天宇接受訪問時指呢次好無奈，自知易惹緋聞，但呢單緋聞令他好介意，更指被屈感覺不好受，他笑指日後見到何依婷都要保持距離，最好坐對角位，免得再傳緋聞，羅天宇更斬釘截鐵指與何依婷完全唔過電，但就大讚對方演技好快投入，兼有話喊即喊之技能﹗羅天宇又表示難得近排工作機會多，會更加珍惜機會故會以事業為主，暫時無意展開新戀情﹗
羅天宇靠阿媽執三攤終成功做男一
《香港愛情故事》做男一的港男羅天宇，被稱為「含住金鎖匙出世」，自小生父出走，他跟母姓改嫁，生活無憂凡事有阿媽鋪路，曾在《愛‧回家》飾演馬子仁一角而為觀眾熟悉，惟至今未有其他代表作，媾女成績比事業更為出色，與Coffee（林芊妤）、苟芸慧及湯洛雯拍過拖，又斷正為無綫女神戴祖儀車出車入，做其御用司機。
女友戴祖儀上位中除被拋離 羅天宇屋企有米唔憂做
羅天宇被斷正多次約會，又經常揸車接送戴祖儀返無綫開工，不過二人為保形象keep住地下情。眼見戴祖儀備受力捧拍劇、做主持又唱歌，羅天宇母親不甘兒子被新女拋離，出手為仔爭取演出機會，劇集《香港愛情故事》開拍前，男主角一改再改，由張振朗變楊明再變羅天宇，羅母為仔打盡人情牌，得咗！
羅天宇兩年冇劇拍 終於知衰
羅天宇是人生勝利組的表表者，08年參選香港先生獲得少年組冠軍，有指其母羅俐雅（Barbi Law）與不少圈中人稔熟，當中包括無綫高層，當年搭通天地線，令羅天宇順利入行做明星，雖然機會不斷，但羅天宇並未盡全力向上爬，拍完處境劇《愛‧回家》入晒屋，他竟然兩年冇劇拍，日日游手好閒，羅天宇被外界指無心工作，媾女大過天。
羅天宇為圓母夢做藝人 靠阿媽終執三攤做男一
近年羅天宇對工作重拾熱誠，不過角色與演技都未有太大突破，據知情者透露：「羅媽媽後生時都入過無綫訓練班，但讀咗一半就冇讀，所以好想個仔幫佢圓埋個明星夢，好想見到個仔走紅。再加上Joey當時女友戴祖儀係力捧花旦，入行時間咁短已經彈起，再係咁佢哋距離只會愈嚟愈遠，羅媽媽喺背後幫Joey講盡好話，所以好多監製都會畀面，有好角色都搵佢。」去年出街的無綫開愛情小品劇集《香港愛的故事》，最初男主角屬張振朗，而女主角就係龔嘉欣，後來因為張振朗無檔期換上楊明，但最後卻落在羅天宇身上。