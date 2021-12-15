十月初五的月光｜羅天宇介意「女神收割機」稱號 強調只有主子陪瞓

羅天宇在《十月初五的月光》飾演馬俊偉當年的角色司徒禮信，拍劇時羅天宇與女主角何依婷一度傳出緋聞，由於羅天宇過往女友個個高質，更佔大多數是選美出身，羅天宇向有「女神收割機」之稱號，不少男士羨慕不已更封佢做偶像，不過羅天宇接受訪問時坦言好介意呢個猛料封號，仲話現在事業為重，唔會輕易展開新戀情﹗