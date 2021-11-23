十月初五的月光｜莊思明恨做媽媽 爆父母開綠燈竟然唔介意女兒同楊明咁樣
文：東方新地｜圖：《十月初五的月光》截圖、[email protected]_chng
十月初五的月光｜莊思明演文初衰阿媽
莊思明在《十月初五的月光》飾演文初童年版的媽媽，因為文初生父張頴康不顧而去，為報復，莊思明用漂白水毒害文初，致令他從此不再說話﹗莊思明最後亦拋下文初在醫院，留下親生兒給Q姨（米雪飾）照顧﹗不過現實中的莊思明同角色大逆轉，好恨有生小朋友，仲話愈快愈好﹗
莊思明想生兩個
莊思明出席《十月初五的月光》首播活動時指身邊有朋友都做人媽媽，每次見到朋友的BB都覺得好得意，好想自己都生番一個，更表示想盡快做媽媽﹗不過楊明又點睇呢？莊思明指希望待楊明官司完結才去計劃人生大事，因為唔想心掛掛，又指同男友有共識﹗記者問到會否生B沖喜？莊思明直言兩、三年前曾有此想法，而父母亦不介意她生完B先結婚﹗ 其實莊思明早兩年前已講到嫁硬楊明，早前在訪問中又指自己最想生兩個小朋友，又指自己好趕時間，又透露雙方父母都想抱孫﹗
怕生BB後走樣 結婚唔夠靚
莊思明指早已父母嗰關，只是會擔心生完BB身形會走樣，之後結婚唔夠靚喎﹗講過身形走樣，莊思明爆楊明近排因狂食大閘蟹，所以肥咗十多磅，她又指男友面對官司好堅強，又否認之前有報道指她在法庭聞訊後爆喊，莊思明指自己心情一直好平靜﹗
相關文章：
新版《十月初五的月光》角色介紹 何依婷、胡鴻鈞、羅天宇三角戀
《十月初五的月光》成為經典神劇，2000年首播捧紅演「君好」的佘詩曼，更與張智霖成為最強幕前CP，無綫已落實開拍，並於2021年初舉行開鏡儀式，男女主角由新紮小花何依婷及出爐「最受歡迎男歌手」胡鴻鈞孭飛，而另一重要角色「司徒禮信」（當年馬浚偉飾），由早前憑貼地單元劇《香港愛情故事》入屋的羅天宇爭贏演出，起用年輕藝人令2000年神劇《十月初五的月光》經典重現。
新版《十月初五的月光》劇情大綱
八十年代，歌女朱莎嬌獨自帶着孿生女兒在流浮山生活，可惜一對女兒長大後卻為愛情決裂。莎華離家出走，莎莎難產逝世，莎嬌從此肩負照顧外孫女君好的重任，以及收養了啞巴小男孩文初。時光荏苒，君好生父祝展輝的出現，令莎嬌、莎華和君好這三代關係，再次陷入愛恨糾纏之中。文初、君好與年青有為的司徒禮信因緣分結為好友，漸漸讓兄妹間泛起超乎親情之愛，更牽進三角虐戀，無法抉擇，唯有以犧牲和無私奉獻，成就摯愛的幸福…
《十月初五的月光》開鏡胡鴻鈞被何依婷寸到冇得還口
新版《十月初五的月光》在今年初舉行開鏡儀式，由時任無綫高層杜之克率領台前幕後一起祈求拍攝順利，何依婷和胡鴻鈞都是首次擔正做男女主角，何依婷之前曾為胡鴻鈞任MV女主角，而拍劇還是首是合作，何依婷投訴經常被胡鴻鈞欺負，二人一起接受訪問時，問到二人是否有默契，胡鴻鈞搞笑話同何依婷唔熟，被問到有否翻看舊版《十月初五的月光》，胡鴻鈞繼續玩嘢：「我有睇《機場特警》囉﹗要睇啲前輩（望住何依婷）演出，我仲有冇遺漏呀？」何依婷反擊：「唓﹗你睇女主角(蔡思貝）啫﹗」胡鴻鈞開始口窒窒：「你咪女主角囉﹗我捧你場﹗」何依婷話：「你捧女主角場之嘛﹗」主持人追問係邊個？胡鴻鈞為怕何依婷開名爆立即中止話題並轉換話題，登時好尷尬。
《十月初五的月光》劇情造型曝光
何依婷及胡鴻鈞、米雪、石修一起試造型，首擔演女一的何依婷坦言有壓力，會盡力去演，又笑指對手「初哥哥」胡鴻鈞在戲內戲外對她態度不一，笑言劇外經常欺負她。至於同樣首次孭重飛做男一的胡鴻鈞則透露為新劇去上堂學手語，並透露比相像中容易，因為手語跟日常生活有關，較易掌握﹗
新版《十月初五的月光》經典角色一個不留
新版《十月初五的月光》角色造型陸續曝光，除了男女主角換新血，其他經典角色一樣大革新，「Q姨」由米雪頂上，而萬眾期待的角色「萬朱莎華」，外界一直以為陳曼娜會再演飾這個極有氣勢的角色，可惜最後換上其他人，由姚嘉妮頂上，一身火紅裝扮的姚嘉妮接受訪問時，隨即「萬朱莎華」上身，不停重覆「我萬朱莎華就最講道理﹗」呢句經典對白。
宅男女神加盟《十月初五的月光》
新版《十月初五的月光》不但不在澳門取景，所有角色又全換新，更有不少新角色加入，全新角色包括有鄺潔楹飾演萬朱莎華的女兒，鄺潔楹話：「好開心可以拍到呢套曾經咁受歡迎嘅劇，更加開心係呢個角色嘅造型好靚，係女仔都想要嘅造型﹗全部都著呢啲好靚嘅短裙﹗」而鄺潔楹劇中的其中一個哥哥由伍富橋飾演，另一個同父異母哥哥「金勝」（當年由唐文龍飾演）由郭子豪飾演。與新加入蔚雨芯飾演情侶。另一個新加入角色是林穎彤，將會與前緋聞男友伍富橋在劇中飾演一對，由於出身低微，一直被萬朱莎華拆散。
《十月初五的月光》造型全曝光宅男女神加盟：
新版《十月初五的月光》演員包括胡鴻鈞、何依婷、米雪、石修、郭子豪、蔚雨芯、林偉鄺潔楹、仲有……..
翻拍二千年神劇《十月初五的月光》
二十一前的《十月初五的月光》，成為觀眾的集體回憶，劇集收視好、阿佘升呢女一、劇集主題曲更成為經典金曲，為了把經典重現，無綫拍板今年一月翻拍《十月初五的月光》，在選角方面棄一線小生花旦，原因是要貼近原作《十月初五的月光》時阿佘和張智霖當時的年齡，故只能在後起之秀選角，而17年港姐亞軍何依婷的處女劇已令觀眾留下深刻印象，又是近年大騷司儀的必然之選，被受力捧﹗故一開始已鐵定由她擔演佘詩曼的「君好」角色。
胡鴻鈞跑贏演「初哥哥」全因後生過周柏豪
至於張智霖飾演的「初哥哥」，曾有網民發起新版初哥哥人選投票，而36歲的周柏豪曾高踞榜上，據知周柏豪亦是無綫選角中名單其中一人，但最後落敗於胡鴻鈞手上，據知因為年齡問題，當年張智霖拍攝時僅28歲，無綫亦希望新版人選貼近原來角色，加上期望劇集歌曲能如當年唱到街知巷聞，現年30歲的胡鴻鈞不但符合條件，在兩輯劇集《降魔的》已成功入屋，亦成功令主題曲大hit，故最後落實由胡鴻鈞擔演新版「初哥哥」。
羅天宇獲高層欽點演馬俊偉「司徒禮信」
《十月初步五的月光》中既是張智霖的情敵又是兄弟的「司徒禮信」（馬俊偉飾），據知本來外形討好又入屋的《愛回家》「朱凌凌」吳偉豪呼聲較高，其餘考慮名單還包括何廣沛及丁子朗，但角色最後落在羅天宇，原因是他和龔嘉欣主演的《香港愛情故事》中彈起，演技及床技都令觀眾受落，獲高層一致推舉他擔演，羅天宇埋門鍊贏吳偉豪等人，負責神還原馬俊偉一角。記者向羅天宇求證時，他直認已落實接拍「司徒禮信」一角，並指開始做功課翻看《十月初五的月光》，並指新版《十月初五的月光》以該劇作藍本，但不會完全一樣，並透露因疫情關係，不會到澳門取景。
「Q姨」薛家燕由米雪頂上
而另一重要角色「Q姨」（朱莎嬌）薛家燕，在2015年電影版都演出同一角色，故劇組一直屬意繼續由家燕姐擔演，不過因為家燕姐有另一劇撞期，故忍痛推此劇，最後由同樣好戲的米雪演出「Q姨」，有好戲前輩坐陣，有信心保證﹗
何依婷演絕世港女豁出去成功上位
現年25歲無綫上位小花何依婷，除了外表甜美更加有觀眾緣，17年參選香港小姐成大熱佳麗，一直領先的她，雖然最終因頂級評判鄭裕玲將兩票給雷莊𠒇，令她只能屈居亞軍，不過民望早就跑贏冠軍雷莊𠒇備受力捧，18年何依婷更簽約成為無綫親生女。
何依婷參選港姐時獲高層點名讚
參選時已得高層樂易玲點名力讚，指睇住她進步及好有自信，何依婷的確不負眾望，除了天資聰穎更聽話肯博，首次擔重戲的《機場特警》，她為演活絕世港女角色更加豁出去，在劇中不單著熱褲姣爆被楊明摸大髀，演網紅的她為向網民找數更三點式倒奶洗車毫不錫身，成功出位搶晒fo。據知情者透露：「無綫班上位花旦，唔係離巢就係嫁人生仔，呢兩年真係花旦凋零， TVB好緊張要捧新小花接棒，本來形勢大好嘅馮盈盈，又掛住瘟仔後勁不繼，無綫捧人更著重聽話同有觀眾緣，Regina （何依婷）外表甜美而且勝在身材勻稱，最難得係佢拍《機場特警》就算做絕世港女，都冇令人討厭，反而好受宅男歡迎，做港女都咁入屋，無綫幾個高層都開晒名讚佢，仲點名話捧佢做阿佘第二！」
用回原有故事新版嚴選Fresh面孔
由於當年《十月初五的月光》叫好叫座，今次無綫再拍新版，會沿用原有的整個故事，而在《十月初五的月光》周旋於阿佘之間的張智霖、馬浚偉及唐文龍，無綫亦嚴選主角演出，據知文初（初哥哥）一角已屬意由現時一位當紮影星兼歌手出演，而備受無綫力捧的何廣沛、丁子朗亦是演主角司徒禮信人選之列，大隻仔郭子豪則演昔日令唐文龍受關注的「金勝」，還有當年演靈魂人物 Q姨的薛家燕，據知今次都有份參與演出一角。據知情者透露：「《十月初五的月光》係金牌編劇寶華姐（陳寶華）嘅作品，故事圍繞澳門十月初五街發生，雖然睇落故事好簡單，但係男女主角嘅糾結愛情有好多催淚位，據知會保留呢啲感人情節，始終套劇已經係廿年前作品，好多年輕人都可能冇睇過，無綫再拍就係希望用新手法拍攝，用一班 Fresh面孔，再次將呢個感人故事帶給觀眾，Regina知道會擔正女一角色都好緊張，呢排已經喺屋企狂煲呢套劇，參考阿佘演出再從中摸索。」當年佘詩曼出道也曾被彈演技幼嫩，拍該劇演技大爆發走紅，何依婷有大台 Backup，做阿佘2.0發圍絕對有機！
經典神劇《十月初五的月光》虐心戲感人