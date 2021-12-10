十月初五的月光｜28歲蔚雨芯Dry足3年冇拖拍 嘆難搵對象要雪卵

現年28歲的蔚雨芯近日在無綫劇《十月初五的月光》中飾演潑辣又爛賭的江依文，與飾演金勝的郭子豪有不少對手戲，經常要大喊大叫，獲觀眾大讚演得入型入格，日前她接受傳媒訪問時，提到自己已單身3年，她慨歎現在已好難搵到適合的對象，因此計劃在通關後即去雪卵，以防萬一！