十月初五的月光｜28歲蔚雨芯Dry足3年冇拖拍 嘆難搵對象要雪卵
文：東方新地｜圖：[email protected]、微博@米雪LV
《十月初五的月光》蔚雨芯 自認男仔頭
有樣有身材、被封「魔鬼胸」的蔚雨芯（Rainky），在新版《十月初五的月光》中飾演性格敢愛敢恨的江依文，被指「為仔死為仔亡」，她直言現實中的自己和江依文不太相似，因自己性格較男仔頭，即使遷就男友也會有底線，屬於理智型女友。
曾愛情長跑6年
蔚雨芯自言最長一次拍拖有6年，她表示曾同對方出街，只係冇人影，所以這段情也沒甚麼人知道。她表示遇到過的都是好人，令她覺得好感恩，而分手的原因是因為性格難以磨合，以及對的時候冇出現對的人，好多時都只係擦肩而過。
25歲甩拖後單身至今
現年28歲的蔚雨芯表示現時已單身3年，她慨歎現時好難去鍾意別人，雖然曾經有過欣賞的男士出現，但了解後還是覺得不適合，最後感情未萌芽便已結束，因此她為以防萬一，已決定在通關後便去雪卵。
拒玩姊弟戀
蔚雨芯指其細佬已組織了家庭，她也有了兩個姪仔，已經覺得好滿足，因此對拍拖結婚的事只想順其自然。不過她也公開了自己的擇偶條件，包括要有上進心、年紀比她大、非圈中人，以及在拍拖前要先做起碼3個月的朋友，感受到大家都有意思才可以。
重溫蔚雨芯被指忽然富貴 澄清與大馬富男友無關
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，更被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗
蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點
28歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，入行九年搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢！
衣帽間設百萬手袋專櫃
除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖
蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎！屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年多冇拖拍，但唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人！