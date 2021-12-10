十月初五的月光｜鄺潔楹演奸角夠乞人憎 即將被賜死？ 原版男角係呢位

原版《十月初五的月光》中萬朱莎華的二世祖細仔沛祺原本由劉永健飾演，新版角色連性別都換埋，搵來上位小花鄺潔楹飾演萬朱莎華的刁蠻細女沛琪，但據知沛琪在新版劇集中同原版的沛祺一樣，都係無好下場，將會在同樣的集數中，被編劇用不同的方法賜死！