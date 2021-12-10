十月初五的月光｜鄺潔楹演奸角夠乞人憎 即將被賜死？ 原版男角係呢位
原版《十月初五的月光》中萬朱莎華的二世祖細仔沛祺原本由劉永健飾演，新版角色連性別都換埋，搵來上位小花鄺潔楹飾演萬朱莎華的刁蠻細女沛琪，但據知沛琪在新版劇集中同原版的沛祺一樣，都係無好下場，將會在同樣的集數中，被編劇用不同的方法賜死！
文：東方新地｜圖：《十月初五的月光》劇照及截圖、無綫娛樂新聞台截圖、[email protected]、微博@劉永健sammy
《十月初五的月光》鄺潔楹 即將被賜死
萬朱莎華在舊版《十月初五的月光》中生了兩名兒子沛堅及沛祺，在新版中則誕下一仔一女，原本的沛祺變成細女沛琪，由鄺潔楹飾演。對於飾演萬朱莎華的女兒，鄺潔楹曾表示：「好開心可以拍到呢套曾經咁受歡迎嘅劇，更加開心係呢個角色嘅造型好靚，係女仔都想要嘅造型！全部都著呢啲好靚嘅短裙！」
因被叫哈比人狂怒
鄺潔楹在劇中演繹身為刁蠻千金的沛琪，獲得不少觀眾讚賞，其中她綁架金勝女友江依文（蔚雨芯飾）時，因為對方稱呼她為哈比人，而狂怒掌摑對方一幕，更引發觀眾爆笑。而到了劇集結局篇，因為對司徒禮信（羅天宇）求而不得，逐漸令沛琪陷入癲狂狀態，更對君好（何依婷飾）欲除之而後快。
原版兩兄弟一同車禍身亡
在舊版《十月初五的月光》的劇情中，劉永健飾演的沛祺是祝君好的二表哥、江依文的男友，於第19集與兄長萬沛堅一同在車禍中身亡。而在新版劇情中，鄺潔楹飾演的沛琪，據知死期同樣在第19集。
為除去君好而身陷險境
在第18集（12月15日）中，萬世光（林偉飾）被仇家派刀手追斬，沛琪因此臉部受傷，令她大受打擊。在第19集（12月16日）中，沛琪因為受傷而更加依賴禮信，在母親萬朱莎華的歪理灌輸下，她欲除去君好，卻在和君好發生激烈爭吵時，意外導致失火，有指沛琪就是在這時意外身亡！
劉永健因劇與唐文龍成好兄弟
劉永健是著名動作電影導演劉家榮的兒子，自1995年加入無綫已獲得不少演出機會，最令人印象深刻是在《十月初五的月光》飾演的「二世祖」萬沛祺，他亦因此角色而與飾演金勝的唐文龍成為好友。在2011年離開無綫後，劉永健曾淡出幕前，與唐文龍合作開居酒屋做老闆，直至2019年，劉永健獲ViuTV邀請，拍檔周家蔚主持清談節目《友枱VIP》，才再度現身幕前。