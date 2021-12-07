十月初五的月光｜阮嘉敏放蕩富家女登場 遇舊男友餐廳就地正法
在《十月初五的月光》第十集正式登場的阮嘉敏，飾演不可一世的富家女黎曼玲，傲慢任性的她，被安排與沛堅(伍富橋)配婚，典型門當戶對但冇感情，兩家人相約餐廳會面認識，結果黎曼玲遇上舊情人，即時去廁所打場友誼波，更讓沛堅目睹一切，場面非常放蕩！
撰文：東方新地｜圖片：無綫授權照片、無綫片段截圖、[email protected]
十月初五的月光 阮嘉敏挑機林穎彤
入行五年的阮嘉敏，曾為《東張西望》性感女神之一，不過自去年8月阮嘉敏因為免疫系統問題致皮膚敏感和體重不斷下降而暫別《東張》，相隔數月病癒加入新版《十月初五的月光》拍攝工作，劇中飾演的黎曼玲是富豪之女，被配婚給萬世光和朱莎華之子沛堅(伍富橋)，與林穎彤飾演的汪海琳爭仔。
十月初五的月光 阮嘉敏 遇舊情人淫心起
劇情講到兩家人相約餐廳會面，首次見面的沛堅和黎曼玲打個招呼後，都未開餐，黎曼玲便向男侍應打個眼色，然後聲稱上廁所跟隨在後，原來黎與男侍應為舊相好，即場廁所位就地正法，呢幕阮嘉敏高潮眼突出，連連登巴打都嗌正爆。
阮嘉敏 谷胸嫁沛堅
第十一集，爆點誓必落在海琳及沛堅的感情線上，上周五，海琳因「蠔豉妹」出身慘遭萬朱莎華數落，內心一公升眼淚的海琳原本決意分手、斬纜沒有將來的愛情，但經沛堅苦苦哀求，二人決定玩失蹤兼私奔。奸到出汗的萬朱莎華竟主動向Q姨(米雪飾)表達悔意，聲稱一切阻力均來自萬世光，並謂會努力幫忙沛堅及海琳結婚，不過海琳不但未能順利抵達婚禮現場，更會遇上生命危險；另一邊廂，一心想著迎娶海琳的沛堅，教堂上所見的並非海琳而是穿婚紗的黎曼玲，沛堅滿臉錯愕，海琳則情緒激動，並一度爆喊至跌坐地上。