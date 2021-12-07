十月初五的月光｜阮嘉敏放蕩富家女登場 遇舊男友餐廳就地正法

在《十月初五的月光》第十集正式登場的阮嘉敏，飾演不可一世的富家女黎曼玲，傲慢任性的她，被安排與沛堅(伍富橋)配婚，典型門當戶對但冇感情，兩家人相約餐廳會面認識，結果黎曼玲遇上舊情人，即時去廁所打場友誼波，更讓沛堅目睹一切，場面非常放蕩！