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Chill Club頒獎典禮2023 ︱千里頒獎！駱振偉飛英國親手頒填詞人獎予黃偉文

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ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今晚舉行，大會在頒發「年度填詞人」頒獎時，頒獎地點竟然帶來意外驚喜！不少網民大讚呢個安排好有誠意同貼心！

千里頒獎 viutv 大家都估唔到駱振偉用呢個方法出現。
大家都估唔到駱振偉用呢個方法出現。（圖片來源：ViuTV截圖）
千里頒獎 viutv 駱振偉宣佈得獎人。
駱振偉宣佈得獎人。（圖片來源：ViuTV截圖）

駱振偉在英國頒獎予黃偉文

畫面一轉，突然移師到英國倫敦，並由駱振偉親身頒獎予身在英國的黃偉文（Wyman），令全場觀眾大感驚喜，而黃偉文更是連續三年奪得這個獎項。黃偉文對於今次可以有人為自己頒獎，非常感動！

黃偉文在倫敦現身拎獎，興奮表示「能夠將香港溫暖帶俾我，呢件事令我好感動。自己從來冇想過做填詞人，從 90 年代在中大社會工作系畢業，30 多年來有一件事耿耿於懷，享受咗社會資源，但冇從事相關幫人嘅專業。」

千里頒獎 viutv 駱振偉親身頒獎予身在英國的黃偉文，令全場觀眾大感驚喜。
駱振偉親身頒獎予身在英國的黃偉文，令全場觀眾大感驚喜。（圖片來源：ViuTV截圖）
千里頒獎 viutv 恭喜Wyman！
恭喜Wyman！（圖片來源：ViuTV截圖）

黃偉文：只要廣東歌需要我，我都會繼續努力

黃偉文哽咽地再講一件事，最近在街頭上碰見廣東話歌迷，「佢話你嘅作品有幫助呢件事係幫到我，我仲要另外有一個釋懷嘅感覺，其實我想講我要多謝你哋先真，因為你哋富裕咗我嘅職業生涯一個好重要嘅意義，你俾我知道過去做10年嚟我嚟呢個世界係做緊啲咩，所以未來嘅日子無論我喺邊度，只要廣東歌需要我，我都會繼續努力寫一啲大家需要嘅歌。」他又指，「每一次我聽住demo，拎起枝筆，我都係掛住你。多謝大家！」

千里頒獎 viutv 黃偉文哽咽地再講一件事。
黃偉文哽咽地再講一件事。（圖片來源：ViuTV截圖）
千里頒獎 viutv 黃偉文表示只要廣東歌需要我，我都會繼續努力！
黃偉文表示只要廣東歌需要我，我都會繼續努力！（圖片來源：ViuTV截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖

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