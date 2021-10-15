高鈞賢、黃建東撻著富豪千金 隨時升呢億萬駙馬 盤點圈中夫憑妻貴男藝人

香港先生冠軍高鈞賢斷正約會億萬富二代千金吳玥彤，不惜放棄內地市場全力留港瘟女﹗同期無綫新一代綠葉王建東被指媾掂40億千金蔡頌思﹗隨時升呢億萬駙馬，似乎邁向上岸又接近一大步﹗宏觀娛樂圈實例，「我不想努力了」不是夢﹗去年底，鄭俊弘、袁偉豪分別娶到有米老婆，盤點娛樂圈夫憑妻貴的男藝人﹗

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片