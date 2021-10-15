高鈞賢、黃建東撻著富豪千金 隨時升呢億萬駙馬 盤點圈中夫憑妻貴男藝人
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片
1.袁偉豪
袁偉豪去年迎娶比自己小十歲的港姐張寶兒，張寶兒父親經營內地製衣工廠，在禮頓山擁有多個物業，一共擁有至少3億物業，張寶兒自然是億萬千金。袁偉豪與張寶兒去年底結婚前，被爆聯名以七千萬購入清水灣豪宅，有指張父出四千萬首期作嫁妝﹗袁偉豪與張寶兒自拍拖以來被指高攀女方，又被網民稱為張太，而袁偉豪自覺配得起張寶兒「我都唔係咁差」，張寶兒護夫指一直係老公養家。
2.黎諾懿
公屋出身的黎諾懿與落選港姐李潔瑩在2014年結婚，李潔瑩被揭其家族擁有5億美容院王國，相當有米。而李潔瑩也是Pretty House美容集團總經理和慧妍雅集成員。雖然被指唔使做，婚後黎諾懿繼續拍劇，去年疫情期間更化身做廚神搵真銀。
3.鄭俊弘
鄭俊弘與何雁詩拍拖兩年多，二人去年結婚。何雁詩爸爸是物流大王，何雁詩自細住市值5,000萬獨立屋，何爸爸在內地及海外多個城市都有分公司，身家估計超過6億。鄭俊弘娶了何雁詩，馬上升呢做6億駙馬。
4.吳家樂
吳家樂在2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚，二人有三名子女，一家五口十分溫馨。吳家樂外父周亦卿有「升降機大王」之稱，周亦卿去世後，外間估計遺下估計逾40億元身家待分配。其實現年49歲的吳家樂入行不經不覺都已27年，早年主力主持工作，近年多拍劇為主，在《城寨英雄》中飾演的「馮春美」一角，怪裡怪氣的演技，獲觀眾大讚。
5.林文龍
林文龍現已升呢亞洲電視數碼媒體副總裁，但還在無綫做演員的林文龍，當年無論名氣定身家都被指比不上當時女友郭可盈。郭可盈父親是傳奇富商郭達昌，以塑膠生意起家，其後經營出口貿易及汽車等生意，擁有多家上市公司，有傳家族生意有百億身家，2011年郭父離世後，有指身為家中二女的郭可盈淡出娛圈，接手幫忙管理家族生意﹗
6.歐陽震華
歐陽震華絕對是無綫的億萬駙馬元老級，1996年同傅老榕孫女傅潔嫻於加拿大秘密結婚，兩年後才公開婚訊，傅老榕是香港富麗華酒店創辦人，有指家族持有資產約80億。歐陽震華婚後如常努力拍劇，內地香港工作做不停，07年憑《賭場風雲》入圍第三十五屆國際艾美獎最佳男主角，成為該獎項首位提名的香港男藝人。
7.劉威煌
劉威煌（Ryan）14年秘密同有米老婆林佳琪（Sandy）結婚，有指太太是富家女，娘家在大陸經營礦業生意，家住半山區並持有多個物業，而Sandy本身有近億物業揸手，所以外界封Ryan做「億萬駙馬」。
隨時上岸代表：
8.楊明
雖然楊明與女友莊思明未結婚，但二人已似足老夫老妻，楊明多次公開表示娶硬莊思明，女方亦表明非明不嫁，不過至今還未有婚期。莊思明是拿督千金，有十億身家。女方父母開綠燈支持二人拍拖。雖然楊明現在有官司在身，但莊思明仍不離不棄，每次陪他出庭，患難見真情。
9.高鈞賢
香港先生冠軍高鈞賢在內地發展多年，去年回流返港簽邵氏，重過拍劇捱更抵夜的生活，但原來他志不在此。最近高鈞賢被傳媒影到與「億萬千金」吳玥彤在銅鑼灣撐枱腳，女友含住金鎖匙出世，高鈞賢做到豪門快婿打破腳都唔使憂啦！女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞姐都名落孫山。
10.黃建東
11年選港男入行的黃建東，在無綫劇《把關者們》同袁偉豪為查案扮HeHe令人留下深刻印象﹗40歲的黃建東最近被指同「40億千金」Jocelyn（蔡頌思）撻著，二人因合作舞台劇飾演夫妻而結緣，拍出愛火花﹗黃建東和Jocelyn被影到打扮平實貼地約會，隨時有機會成為繼黎諾懿、袁偉豪之後的無綫億萬駙馬﹗