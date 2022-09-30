千頌C千字文鬧爆MIRROR經理人 兩大實例＋9重點力怒斥花姐目中無人

最近有傳MIRROR自從演唱會事故休團後，MIRROR將會在10月全面復出。不少鏡粉都十分期待12子復出的同時，亦有不少網民批評ViuTV未有對演唱會中所發生的大型事故進行正式交代感到不滿。傳媒人千頌C今日（9月30）發千字文鬧爆ViuTV極其無品，更以9大點力斥花姐及其團隊目中無人！