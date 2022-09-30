千頌C千字文鬧爆MIRROR經理人 兩大實例＋9重點力怒斥花姐目中無人
千頌C發千字文 力斥花姐目中無人
今日傳媒人千頌C在社交平台上發出千字文鬧爆MIRROR經理人花姐和ViuTV。千頌C在文中批評ViuTV和Makervillie公關手法大有問題，他力斥主辦單位在演唱會意外發生兩個月後，依然沒有就事件正式交代，甚至漠視一班Dancer的要求，令事情一直未能夠得到解決。
兩大實例怒轟經理人團隊
千頌C在文中亦大爆曾經收到朋友爆料，表示花姐曾一度無理剎停廣告拍攝。他表示在MIRROR未爆紅之前曾經簽下某個品牌的代言合約，當品牌方將所有宣傳物資準備好之後，花姐卻頓時要求剎停該品牌廣告的拍攝，原因竟然是因為花姐的一句「我唔想」！
第一方面，千頌C又表示曾經有傳媒朋友向他埋怨，表示曾經刊登其中一位鏡仔睇樓的相片後收到一名自稱是「MIRROR經理人」的投訴，內容如下：「你地未經我地同意刊登XXX照片，間接宣傳樓盆（正字為「盤」），你地應該立即delete，我地公司亦會作法律追究。」經發掘之下，發現對方是MIRROR其中一位經理人，令人感覺「好大嘅官威」。
批評花姐公關手段差過新人
此外，千頌C更批評ViuTV、Makerville和MIRROR經理人花姐等人的公關技巧「至差過新入行公關」。他憶述曾經有傳媒朋友向自己爆料，指某名MIRROR成員曾在傳媒影到在公眾場合睇樓盤，MIRROR的經理人以強硬態度無理地要求對方刪除報道。
網民反應一面倒
千頌C在社交網站的千字文一出，馬上引起廣泛網民的討論。網民的反應亦一面倒，不少網民都表示ViuTV的處理手法令人心寒，更有網民表示花姐「不學無術」、「不專業」等。
千頌C力斥MIRROR經理人全文：
1：Mirror演唱會意外事隔兩月，除咗代表Mirror復出在即，鏡粉正磨拳擦掌，準備煲Viu嘅四部自家劇之外；亦代表責無旁貸嘅主辦單位Makerville，無就事件正式交代已經兩個月。
2：當然，ViuTV、Makerville嘅角度，或者抱住「香港人好善忘」嘅信念，只要唔提，事情就會丟淡；加上鏡粉已餓咗兩個月，到復出之日大家或者已想娛樂至上，擺低件事。不過，Makerville如意算盤打唔響，呢兩個月，阿Mo爸爸李牧師keep住出代禱信兼拒收1000萬；dancer不停要求有交代、要求被正視、要求獲尊重，令件事完唔到。
3：水退先知邊個冇著褲，今次危機，完全曝露ViuTV、Makerville嘅無公關嘅公關手法，令ViuTV、以至Mirror都陷入低潮。正常情況下，如果呢個時候，有舊客仲願意喺咁唔清唔楚嘅情況下，confirm復出之後嘅campaign，就算未去到雪中送炭嘅程度，策略上都做到「幫你做勢」效果，呢啲客，都算係咁啦。不過實情係，花姐為首嘅經理人團隊未必會感恩。
4：話說最近有朋友同我呻，咁有個品牌，喺鏡仔未真係勁紅嘅時候，已經簽咗代言約，份約就未完嘅。個品牌見到話Mirror諗住復出，就諗住夾間餐廳做個promotion，放返鏡仔代言產品嘅promotion material。好啦，咁個品牌就問晒經理人啦，咁當時經理人就咩都OK晒嘅，所以餐廳期就mark晒，product 就度晒，連宣傳物資都開機印緊啦。
5：點知，有日餐廳就收到通知，所有野要剎停，原因係經理人表示：「我唔想」，然後？沒然後，因為已經冇其他解釋。
6：首先，呢個係尊重嘅問題，一早應承咗個客，個客就開工，到最後一句「我唔想」，令所有人嘅功夫都浪費晒，連一個令人條氣順啲嘅理由都唔作一個；二係管理嘅問題，Makerville假假地都係上市公司旗下，Mirror復出都係公司近來嘅頭等大事，所有部署suppose唔係應該一早諗過度過？係覺得有問題、未諗清楚嘅，就唔應該一早應承個客啦。經理人團隊英文係management，但咁冇management skill嘅management team，說穿了就係唔專業。
7：對客已經唔專業，應付media甚至差過新入行公關。試過有一個鏡仔喺公眾場合睇樓，當時唔少傳媒都影到，亦當報道咁報出街。之後有其中一間media朋友，當日就好嬲咁同我講，話佢哋收到一個不知名人士inbox：「我係Mirror經理人，你地未經我地同意刊登XXX照片，間接宣傳樓盆（正字為「盤」），你地應該立即delete，我地公司亦會作法律追究。」
朋友話：「無名無姓，卡片都冇張，佢話佢係李澤楷都得啦。再者，香港都冇俏像權，咁唔想人影到，你咪包佢衣食住行，佢咪唔使出街買啦。條友，真係唔識架喎。」
最後，作為記者嘅佢哋當然有尋根究底嘅精神，呢位不知名人士係真係其中一個經理人，而朋友最後亦有嘗試向母公司PCCW集團公關了解。同樣，由於經理人嘅唔專業、冇公關，拖埋母公司後腿，令佢哋要幫手執屎。
8：鏡仔紅，經理人就算幾唔專業，有幾目中無人，作為客、合作單位、甚至fans要受氣都會忍；但依家品牌出事，如果經理人依然固我，繼續擺出一副「吹咩」嘅高高在上姿態，鏡仔就算幾努力，都好易俾經理人嘅惡劣工作態度拖後腿，好記得半年前有個廣告界朋友，曾經好唔開心咁同我講過，「有得揀，我真係好唔想夾嗰班經理人。」
9：另外，政府調查紅館事故的工作小組suppose今日要完成調查，好似冇咩聲氣嘅？
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