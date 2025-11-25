40歲占士丁丁化身爆肌丁丁 朱古力腹肌震撼網民 背後奮鬥史超勵志

40歲英國歌手占士丁丁近日在社交平台大晒爆肌相，赤裸上身展示朱古力腹肌，肌肉線條分明令網民驚艷。這位《中年好聲音3》七強選手疑似健身後對鏡自拍，配文挑釁問粉絲「Not bad for 40 right?」，背後的奮鬥故事更令人動容。