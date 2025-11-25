40歲占士丁丁化身爆肌丁丁 朱古力腹肌震撼網民 背後奮鬥史超勵志
廣告
40歲英國歌手占士丁丁近日在社交平台大晒爆肌相，赤裸上身展示朱古力腹肌，肌肉線條分明令網民驚艷。這位《中年好聲音3》七強選手疑似健身後對鏡自拍，配文挑釁問粉絲「Not bad for 40 right?」，背後的奮鬥故事更令人動容。
占士丁丁40歲爆肌震撼網民
占士丁丁在個人社交平台上載健身後自拍照，相中可見他赤裸上身對鏡拍攝，結實的胸肌和粒粒分明的朱古力腹肌成為焦點。這位來自英國的歌手肌肉線條極為分明，看得出平時在健身方面下了不少苦功，40歲的年紀仍能保持如此健美的身材，確實令人刮目相看。他更在貼文中自信地問道「Not bad for 40 right?」，展現對自己身材的滿意。
網民激讚身材如30歲
占士丁丁的爆肌相一出，立即引來大批網民留言讚賞。有網民留言「not 40 old is 30 something age」，認為他的身材根本不像40歲，更像30多歲的年輕人。另有粉絲大讚「over good for 40」，對他的身材管理表示佩服。更有網民留言「Dan 2.0 in progress….」，暗示他正朝著更完美的體態進發，可見其健身成果獲得廣泛認同。
《中年好聲音3》七強選手追夢路
占士丁丁是《中年好聲音3》的七強選手，來自英國的他現正留港發展音樂事業。在節目中他展現出色的歌唱實力，成功打入七強行列，為觀眾帶來多首動聽歌曲。這位中年歌手在舞台上的表現備受讚賞，不但歌藝了得，連台風也相當專業，證明年齡並非追夢的障礙。他在香港的發展漸見起色，繼續為大家獻唱好歌。
曾做地盤工維持生計堅持音樂夢
占士丁丁的音樂路並非一帆風順，為了繼續追逐音樂夢想，他曾經歷過相當艱難的時期。據了解，他曾經從事一份月薪僅1,000英鎊（約10,000港幣）的地盤工作，勉強維持基本生計。這份工作雖然辛苦，但他仍然堅持不放棄音樂理想，一邊工作一邊繼續創作和練習。如今他在《中年好聲音3》中嶄露頭角，可謂守得雲開見月明，其堅持不懈的精神確實值得敬佩。
圖片來源：IG@danzworldofficial、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期