占士丁丁是誰？《中年好聲音3》大熱決賽7強選手 英國背景家庭起底
占士丁丁個人背景：從英國到香港熱情歌手
占士丁丁，39歲，來自英國布萊頓，是一位充滿音樂熱情的歌手，現居香港。他以磁性嗓音和多變的演唱風格聞名，擅長英文歌曲和中文流行曲。原來十多年前，占士丁丁在中國內地夜場酒吧和酒廊獻唱，於北京生活五年，獲得「No.1 MC Asian」的殊榮，並與世界排名前100的DJ合作。疫情迫使他返回英國後，他曾任職地盤工人，卻因TikTok爆紅，成為全英第一的「帶貨主播」。最終，他選擇回到熱愛的香港，參加《中年好聲音3》，用音樂追逐夢想。他的故事展現了從低谷到舞台的堅韌精神。
占士丁丁職業：英語教師、地盤工人與TikTok帶貨達人
占士丁丁的職業經歷多元，曾是一名英語教師，將語言精準與音樂情感結合，塑造獨特的演唱風格。他在中國內地擔任夜店MC長達八年，事業高光時收入可觀，甚至有伴舞團隊。2019年疫情後，他返回英國布萊頓，淪為月入僅1,000英鎊（約一萬港幣）的地盤工人，同時兼職超市工作，生活艱辛。後來，他憑藉TikTok搞笑影片爆紅，成為全英第一的帶貨主播，收入暴增五六倍。然而，他不甘於僅做直播，選擇回到香港，繼續追求舞台表演的夢想。他的職業轉變彰顯了對音樂的執著。
占士丁丁 MVP表現：情感真摯舞台王者
占士丁丁在《中年好聲音3》中尚未奪得MVP，但多次獲得高分與評審讚賞。特別是在第五回合演唱《Glimpse of Us》，他以90分成為該集第二高分，融入真實失戀經歷，感動全場。評審黃凱芹讚其「無可挑剔」，張佳添則感受到他真摯的「Sadness」與「Vulnerable」。此外，他在第七回合演唱《愛是永恆》時，連嚴格的張佳添也讚譽有加，顯示他在情感傳遞和舞台掌控上的卓越能力。
占士丁丁個人IG： danzworldofficial
占士丁丁《中年好聲音3》每回合晉級歌曲與評價
占士丁丁在《中年好聲音3》的表現穩定，憑藉多元曲風和情感投入，成功晉級多個回合。以下是他每回合的演出歌曲、得分及評價的詳細整理：
|回合
|歌曲
|得分
|評價
|第1回合
|《李香蘭》
|5燈晉級
|聲音磁性，舞台表現自信，成功吸引評審注意，取代張學友的經典畫面。
|第2回合
|《It’s My Life》
|5燈晉級
|搖滾風格展現個人魅力，評審肯定其聲音控制與舞台感染力。
|第3回合團戰
|《冷雨夜》
|75分
|團戰表現稍顯保守，分數偏低，但仍展現穩定唱功。
|第4回合分組合唱
|《揮著翅膀的女孩》/《Proud of You》
|86分
|與劉曉昆合作默契，英文歌曲表現突出，評審讚其和聲與情感表達。
|第5回合勁歌悲歌對決
|《Glimpse of Us》
|90分
|融入真實失戀經歷，情感真摯，黃凱芹讚「無可挑剔」，張佳添稱感受到「Sadness」與「Vulnerable」，獲第二高分。
|第6回合24強分組對決
|《Hello》
|88分
|穩定發揮，英文歌曲展現聲線優勢，評審認可其舞台魅力。
|第7回合20強晉級16強
|《愛是永恆》
|87分
|張佳添讚譽有加，展現深情演繹，網民爆料可能出局，具體評價待確認。
|第8回合16強晉級14強
|《You Raise Me Up》
|80分
|選唱勵志歌曲，展現情感深度，評價待節目播出確認。