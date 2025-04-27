占士丁丁是誰？《中年好聲音3》大熱決賽7強選手 英國背景家庭起底

《中年好聲音3》作為香港TVB的熱門音樂選秀節目，吸引了無數具備潛力的中年歌手參賽。其中，占士丁丁（Dan James）以其磁性嗓音和自信的舞台表現，成為《中年好聲音3》大熱決賽7強選手之一，觀眾矚目的焦點。本文將深入介紹占士丁丁的背景、職業、MVP表現，以及他在節目中的每回合晉級歌曲與評價，帶你全面了解這位才華洋溢的參賽者！