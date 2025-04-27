占士丁丁是誰？《中年好聲音3》大熱決賽7強選手 英國背景家庭起底

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《中年好聲音3》作為香港TVB的熱門音樂選秀節目，吸引了無數具備潛力的中年歌手參賽。其中，占士丁丁（Dan James）以其磁性嗓音和自信的舞台表現，成為《中年好聲音3》大熱決賽7強選手之一，觀眾矚目的焦點。本文將深入介紹占士丁丁的背景、職業、MVP表現，以及他在節目中的每回合晉級歌曲與評價，帶你全面了解這位才華洋溢的參賽者！

占士丁丁個人背景：從英國到香港熱情歌手

占士丁丁，39歲，來自英國布萊頓，是一位充滿音樂熱情的歌手，現居香港。他以磁性嗓音和多變的演唱風格聞名，擅長英文歌曲和中文流行曲。原來十多年前，占士丁丁在中國內地夜場酒吧和酒廊獻唱，於北京生活五年，獲得「No.1 MC Asian」的殊榮，並與世界排名前100的DJ合作。疫情迫使他返回英國後，他曾任職地盤工人，卻因TikTok爆紅，成為全英第一的「帶貨主播」。最終，他選擇回到熱愛的香港，參加《中年好聲音3》，用音樂追逐夢想。他的故事展現了從低谷到舞台的堅韌精神。

占士丁丁職業：英語教師、地盤工人與TikTok帶貨達人

占士丁丁的職業經歷多元，曾是一名英語教師，將語言精準與音樂情感結合，塑造獨特的演唱風格。他在中國內地擔任夜店MC長達八年，事業高光時收入可觀，甚至有伴舞團隊。2019年疫情後，他返回英國布萊頓，淪為月入僅1,000英鎊（約一萬港幣）的地盤工人，同時兼職超市工作，生活艱辛。後來，他憑藉TikTok搞笑影片爆紅，成為全英第一的帶貨主播，收入暴增五六倍。然而，他不甘於僅做直播，選擇回到香港，繼續追求舞台表演的夢想。他的職業轉變彰顯了對音樂的執著。

占士丁丁 背景 中年好聲音3 7強 原名 占士丁丁融入香港生活。（圖片來源：danzworldofficial）
占士丁丁融入香港生活。（圖片來源：danzworldofficial）

占士丁丁 MVP表現：情感真摯舞台王者

占士丁丁在《中年好聲音3》中尚未奪得MVP，但多次獲得高分與評審讚賞。特別是在第五回合演唱《Glimpse of Us》，他以90分成為該集第二高分，融入真實失戀經歷，感動全場。評審黃凱芹讚其「無可挑剔」，張佳添則感受到他真摯的「Sadness」與「Vulnerable」。此外，他在第七回合演唱《愛是永恆》時，連嚴格的張佳添也讚譽有加，顯示他在情感傳遞和舞台掌控上的卓越能力。

占士丁丁個人IG： danzworldofficial

占士丁丁《中年好聲音3》每回合晉級歌曲與評價

占士丁丁在《中年好聲音3》的表現穩定，憑藉多元曲風和情感投入，成功晉級多個回合。以下是他每回合的演出歌曲、得分及評價的詳細整理：

回合 歌曲 得分 評價
第1回合 《李香蘭》 5燈晉級 聲音磁性，舞台表現自信，成功吸引評審注意，取代張學友的經典畫面。
第2回合 《It’s My Life》 5燈晉級 搖滾風格展現個人魅力，評審肯定其聲音控制與舞台感染力。
第3回合團戰 《冷雨夜》 75分 團戰表現稍顯保守，分數偏低，但仍展現穩定唱功。
第4回合分組合唱 《揮著翅膀的女孩》/《Proud of You》 86分 與劉曉昆合作默契，英文歌曲表現突出，評審讚其和聲與情感表達。
第5回合勁歌悲歌對決 《Glimpse of Us》 90分 融入真實失戀經歷，情感真摯，黃凱芹讚「無可挑剔」，張佳添稱感受到「Sadness」與「Vulnerable」，獲第二高分。
第6回合24強分組對決 《Hello》 88分 穩定發揮，英文歌曲展現聲線優勢，評審認可其舞台魅力。
第7回合20強晉級16強 《愛是永恆》 87分 張佳添讚譽有加，展現深情演繹，網民爆料可能出局，具體評價待確認。
第8回合16強晉級14強 《You Raise Me Up》 80分 選唱勵志歌曲，展現情感深度，評價待節目播出確認。

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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