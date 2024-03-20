KOL卡姐扎扎跳騷震撼上圍畫面好邪惡 嘉盈都唔夠佢搶鏡
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人氣YouTube頻道熊仔頭（FHProductionHK）影片出名多高質靚女，最近「熊仔頭女郎」卡姐Rebecca人氣相當高，身材唔輸蝕畀嘉盈，日前卡姐在社交平台曬出去澳門水上樂園的泳照，big爆身材非常吸睛！
卡姐比堅尼上陣福利網民激讚
近期水上樂園已經成為靚女KOL的必爭之地，卡姐今次我就約埋熊仔頭好姊妹嘉盈同夢雨去玩，卡姐一身鮮橙色比堅尼上陣，魔鬼身材十分搶鏡，睇到網民讚口不絕，短短一日喪吸過萬個like！
卡姐扎扎跳騷震撼上圍畫面好邪惡
另外，卡姐展示貪玩本色，試盡水上樂園唔同遊樂設施，邊玩邊打卡！影片中，見到卡姐蹦蹦跳跳走嚟走去，又隨住音樂起舞，其震撼上圍題得更有動感，畫面非常邪惡！身邊嘅妹嘉盈同夢雨都唔夠佢搶鏡。
卡姐形象夠曬入屋 做熊仔頭生招牌
卡姐IG粉絲已逾16萬，身材出眾，經常有「福利」放送！卡姐曾經係YouTube頻道HIFIVE台柱之一，現時已轉到另一人氣YouTube頻道熊仔頭（FHProductionHK）做生招牌，無論係同「近南哥」拍拖、「男女法庭」、「FHFamily」劇場片等等，都經常見到卡姐出現，唔少網友大讚除咗樣靚之外，亦相當有喜感，形象夠曬入屋！
卡姐白色低胸裝福利正到暈
除咗幕前工作，卡姐又不時會在IG分享福利，深得一班宅男粉絲愛戴，近日卡姐曬出3張自拍靚相，穿上一件白色低胸裝示人，胸前還有一條幼帶圍住其澎湃上圍，相當養眼！靚相一出，網民紛紛留言「又靚左」「超正」「新年好食好住」「正到癲」，另外亦有眼利網民發現心口位置有紅印，不知是否皮膚敏感引致。
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圖片來源：IG@becalouest、FHProductionHK@YouTube