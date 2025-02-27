27個卡通人物與藝人明星撞樣合集！許紹雄驚變ODE單眼佬 鄧梓峰勁似巴斯光年

與陌生人撞樣不出奇，但與卡通人物撞樣實在夠搞笑！一向有不少網友指出跟卡通人物與明星撞樣，如鄧梓峰被指與迪士尼《反斗奇兵》中的巴斯光年一樣樣，而Juno麥浚龍更被指激似寵物小精靈其中一隻，大家猜到嗎？今次為大家整理26個卡通人物與明星撞樣合集，相信一定能帶給大家驚喜。