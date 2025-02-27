27個卡通人物與藝人明星撞樣合集！許紹雄驚變ODE單眼佬 鄧梓峰勁似巴斯光年
編輯：肥翔、肥龍 ｜圖片：新傳媒圖片庫、東方新地 ｜撰文：Koey@Central
藝人 VS 卡通人物 明星撞樣大合集
《Chiikawa》系列：
許紹雄 VS ODE單眼佬《Chiikawa》
最近風靡全球嘅chiikawa中嘅ODE單眼佬，就被指與許紹雄（Benz雄）十分相似。不過2者拍埋一齊睇時，就一定要講一句真係好相似！
《反斗奇兵》 系列：
鄧梓峰 VS 巴斯光年《反斗奇兵》
差啲忘記鄧梓峰的真實名字…鄧光年…巴斯梓峰…媽呀好混亂呀！
鄧梓峰同巴斯光年合照成為一時熱話！
樊少皇 VS 彈弓狗
樊少皇一雙超深雙眼皮加上黑皮膚是否跟《反斗奇兵》裡的彈弓狗很相似？
林子祥 VS 薯蛋頭叔叔《反斗奇兵》 VS 蔣志光
如果要選一人飾演薯蛋頭叔叔，小編投蔣志光一票！
《反斗奇兵》 系列：
魯芬 VS 烏蘇拉
魯芬一向是玩得之人，在她生前更多次Cosplay成《美人魚》裡的烏蘇拉，完全不介意化身醜角，更瞓身下水拍攝，十分專業！
當魯芬遇上謝安琪，有否覺得似曾相識？
黃智賢 VS 獅子王
不少網民表示一直看著獅子王都覺得牠好像一個人，原來是黃智賢！
歐美動畫系列：
李家鼎 VS 魔法精靈 VS 黃伊汶
又一場世紀對決，李家鼎和黃伊汶那個更像Troll Toy呢？
陶傑 VS Millhouse Mussolini Van Houten《阿森一族》
雖然陶傑不算是藝人，但這樣的神似度也令小編忍不住要把他列出！
林盛斌 VS BOB《迷你兵團》
Bello！同樣叫阿Bob，林盛斌的圓臉跟笑容都和《迷你兵團》的Bob一模一樣！唯一只是差了一對Color Con！
米雪 VS 《超級無敵掌門狗》Wendolene Ramsbottom
大家還記得溏心風暴時期的米雪嗎？她當時的Bob頭簡直是她的象徵！加上淺藍色眼影，這不就是《超級無敵掌門狗》裡的冬菇頭女士嗎？
日本動漫系列：
徐濠縈 VS龍珠菲利
徐濠縈身為時尚達人，向來喜歡挑戰不同造型，小編幫阿徐染個紫色髮色再加上黑色唇膏，想不到跟龍珠裡的反派角色菲利有幾分相似！
亦有人說阿徐似《老夫子》裡的「飛仔」～
賴巴《機動戰士高達》 VS 劉丹 VS 大總統《鋼之鍊金術師》
八字鬍一向是劉丹的象徵，在不少電視迷心中留下深刻印象。當大家看高達和鋼鍊時，有沒有覺得賴巴和大總統似曾相識呢？
鄧萃雯 VS 賴斯黛《鋼之鍊金術師》
同樣是《鋼之鍊金術師》，鄧萃雯這一身造型簡直把賴斯黛一角神還原！不知道造型師是否在《鋼鍊》中取得靈感呢？
元華 VS 結他他老伯《咕嚕咕嚕魔法陣》
《咕嚕咕嚕魔法陣》是不少90後的兒時回憶，當中結他他老伯的一句「吱吱喳～Boom Boom Ba～」相信大家也耳熟能詳！看到元華的髮型和眼神會否令你勾起回憶？
本地薑系列：
曾志偉 VS 大番薯《老夫子》
提起本地漫畫又怎能不提《老夫子》呢！當中主要角色大番薯不論身型和髮型都跟曾志偉像倒模一樣，尤其是他的一個大肚腩！
王祖藍 VS 胖妹 《多啦A夢》
王祖藍在IG上載了一張搞怪的相，看到祖藍比以前胖了不少，不到兩個鐘已經有大批網民留言，表示完全就是胖妹，不論髮型還是五官都有幾分相似，非常趣怪。
芝麻街系列：
陳曼娜 VS 芝麻街 Big Bird
整個系列裡最神似的「陳曼娜 VS Big Bird」莫屬了！不論是她的髮型、化妝，以至她給觀眾們吱吱喳喳的形象都把Big Bird神還原！小編再為她調調色、塗塗口紅，相似度直迫90%！
戴耀明 VS 芝麻街 Bert
同樣是芝麻街朋友，綠葉演員戴耀明的面型跟髮型也很像Bert呢！只差一條「一字眉」！
寵物小精靈系列：
秦煌 VS 卡比獸《寵物小精靈》
《Pokemon GO》在去年再次掀起《寵物小精靈》的熱潮，你又有否發現秦煌一雙睡眼和龐大身型很像卡比獸呢？
岑麗香 VS 波波球
香香甜美的外型是否跟波波球一樣可愛？
大呆獸 VS 馬國明
網民覺得呆萌的馬國明很像大呆獸…
但小編覺得他還是跟「O嘴樹熊」最像樣！
麥浚龍 VS菊石獸
Juno這一身造型是取靈感自菊石獸？一副黑超簡直是畫龍點睛啊！
林雪 VS 火爆猴
林雪經常飾演「嬲爆爆」的角色，加上鼻孔外露，跟火爆猴的外型有幾分相似。
歐美明星系列：
Emma Stone VS 魔雪奇緣Anna
Emma Stone穿起一身粉紫色上衣，加上一條辮子，令小編立刻想起《魔雪奇緣》裡的Anna公主，不知道迪士尼會否奇慮邀請她拍攝真人版《Frozen》呢？
Jake Gyllenhaal VS魔髮奇緣 Flynn Rider
同樣是迪士尼動畫，《魔髮奇緣》裡的Flynn Rider跟飾演《斷背山》牛仔的美國男星Jake Gyllenhaal十分相像！尤其是他的一堂濃眉和笑容！