原振俠｜與歲李嘉欣激罕同框 重溫51歲洪欣初出道美貌及近況
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無綫劇集《原振俠》為悼念倪匡而安排重播，原定安排播放的《難兄難弟則》順延播出。《原振俠》由黎明主演， 因為是洪欣與李嘉欣合演一劇而備受注目，劇中飾演藍綾一角，戲份不比大美人遜色，而且在首集更比李嘉欣更早登場！
《原振俠》重播洪欣飾演藍綾 出場早過李嘉欣
洪欣飾演的藍綾，是一名星相家，曾修讀天文學及藝術，在舞蹈團任職監督，於第12集被前男友金石（吳岱融飾演）抓走，並注射冷血殺人犯腦細胞，其後於第13集被海棠（王菲飾演）擊斃：
當年劇集中黃絹（李嘉欣）與藍綾（洪欣）都是原振俠所愛，劇迷都掀起「黃藍」之爭辯⋯⋯
51歲洪欣圓潤真面目被指「走晒樣」？
現年51歲的洪欣近年專注於內地發展，早前孖閨蜜「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉及朱茵登上真人騷《請吃飯的姐姐》後，在內地人氣持續高企，更獲邀參演不少綜藝節目。而洪欣亦好識做，不時會在社交網放自製靚相靚片keep人氣，獲內地粉絲大讚是凍齡美魔女。不過日前洪欣孖劉錫明直播帶貨搵真銀時，被網民指「走晒樣」，直播片中洪欣露出一對大眼袋，變得肥腫難分，不過亦有網友讚賞洪欣沒有過度修圖，以這個年紀算已算是不負美魔女之名。
重溫21歲洪欣與27歲黎明合演情侶：
撰文：東方新地（部分內容轉載自SundayKISS）圖片來源：[email protected]洪欣、抖音@洪欣、[email protected]劉錫明、[email protected]李力持導演資料或影片來源：TVB (official)
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