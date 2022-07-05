原振俠｜與歲李嘉欣激罕同框 重溫51歲洪欣初出道美貌及近況

無綫劇集《原振俠》為悼念倪匡而安排重播，原定安排播放的《難兄難弟則》順延播出。《原振俠》由黎明主演， 因為是洪欣與李嘉欣合演一劇而備受注目，劇中飾演藍綾一角，戲份不比大美人遜色，而且在首集更比李嘉欣更早登場！