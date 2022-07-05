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原振俠｜與歲李嘉欣激罕同框 重溫51歲洪欣初出道美貌及近況

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無綫劇集《原振俠》為悼念倪匡而安排重播，原定安排播放的《難兄難弟則》順延播出。《原振俠》由黎明主演， 因為是洪欣與李嘉欣合演一劇而備受注目，劇中飾演藍綾一角，戲份不比大美人遜色，而且在首集更比李嘉欣更早登場！

《原振俠》重播洪欣飾演藍綾 出場早過李嘉欣

洪欣飾演的藍綾，是一名星相家，曾修讀天文學及藝術，在舞蹈團任職監督，於第12集被前男友金石（吳岱融飾演）抓走，並注射冷血殺人犯腦細胞，其後於第13集被海棠（王菲飾演）擊斃：

洪欣 原振俠 990年由陳欣健推薦入行，參與電視劇及電影演出，亦曾為無綫電視藝員之一，拍攝《魔刀俠情》及《原振俠》等電視劇。
洪欣1990年由陳欣健推薦入行，亦曾為無綫電視藝員之一，拍攝《魔刀俠情》及《原振俠》等電視劇。（圖片來源：東方新地）
洪欣 原振俠 洪欣飾演的藍綾是朱茵飾演雲彩的好友兼包租婆。
洪欣飾演的藍綾是朱茵飾演雲彩的好友兼包租婆。（圖片來源：tvb.com）
洪欣 原振俠 90年代的洪欣，20出頭，曾是少男偶像。
90年代的洪欣，20出頭，曾是少男偶像。（圖片來源：東方新地）
洪欣 原振俠 90年代的洪欣，曾在TVB劇集《原振俠》中飾演黎明的女友藍綾，劇中被王菲殺死，標緻樣貌不比同劇的李嘉欣遜色。
90年代的洪欣，曾在TVB劇集《原振俠》中飾演黎明的女友藍綾，劇中被王菲殺死，標緻樣貌不比同劇的李嘉欣遜色。（圖片來源：東方新地）

當年劇集中黃絹（李嘉欣）與藍綾（洪欣）都是原振俠所愛，劇迷都掀起「黃藍」之爭辯⋯⋯

洪欣 原振俠 51歲洪欣孖劉錫明直播帶貨　真面目走樣脹爆完全認唔出
51歲的洪欣亦不時在社交網放自製靚相靚片keep人氣，獲內地粉絲大讚是凍齡美魔女。（圖片來源：[email protected]洪欣）

51歲洪欣圓潤真面目被指「走晒樣」？

現年51歲的洪欣近年專注於內地發展，早前孖閨蜜「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉及朱茵登上真人騷《請吃飯的姐姐》後，在內地人氣持續高企，更獲邀參演不少綜藝節目。而洪欣亦好識做，不時會在社交網放自製靚相靚片keep人氣，獲內地粉絲大讚是凍齡美魔女。不過日前洪欣孖劉錫明直播帶貨搵真銀時，被網民指「走晒樣」，直播片中洪欣露出一對大眼袋，變得肥腫難分，不過亦有網友讚賞洪欣沒有過度修圖，以這個年紀算已算是不負美魔女之名。

洪欣 原振俠 51歲洪欣孖劉錫明直播帶貨　真面目走樣脹爆完全認唔出
洪欣早前孖閨蜜「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉及朱茵登上真人騷《請吃飯的姐姐》後在內地人氣持續高企。（圖片來源：[email protected]洪欣）
洪欣 原振俠 51歲洪欣孖劉錫明直播帶貨　真面目走樣脹爆完全認唔出
不過日前洪欣直播帶貨搵真銀時，被網民發現「走晒樣」！（圖片來源：抖音@洪欣）
洪欣 原振俠 51歲洪欣孖劉錫明直播帶貨　真面目走樣脹爆完全認唔出
洪欣露出一對大眼袋，殘樣現形之餘，亦變得肥腫難分。（圖片來源：抖音@洪欣）
洪欣 原振俠 51歲洪欣孖劉錫明直播帶貨　真面目走樣脹爆完全認唔出
內地網友直言洪欣真面目與她自家制靚相有很大出入，紛紛懷疑被「照騙」！（圖片來源：抖音@洪欣）

重溫21歲洪欣與27歲黎明合演情侶：

洪欣 原振俠 蔡少芬與洪欣識於微時，二人在初合作時，接受傳媒訪問已表明「唔會爭男朋友」，感覺情十分要好！
蔡少芬與洪欣識於微時，二人在初合作時，接受傳媒訪問已表明「唔會爭男朋友」，感覺情十分要好！（圖片來源：東方新地）

撰文：東方新地（部分內容轉載自SundayKISS）圖片來源：[email protected]洪欣、抖音@洪欣、[email protected]劉錫明、[email protected]李力持導演資料或影片來源：TVB (official)

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