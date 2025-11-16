「神仙姐姐」劉亦菲罕有拍劇｜搭檔李現《去有風地方》竟帶旺旅遊業？盤點12句療癒金句引爆共鳴！

「神仙姐姐」劉亦菲近年罕有回歸劇集界，明晚（17日）起播出的新劇《去有風的地方》將搭檔「現男友」李現，上演一場治癒系戀愛。劇集在內地播出時已引爆熱潮，微博相關話題閱讀量高達234.58億次，抖音話題播放量亦達152.80億次，究竟這套劇有何魔力，竟能帶旺整個雲南旅遊業？