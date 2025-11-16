「神仙姐姐」劉亦菲罕有拍劇｜搭檔李現《去有風地方》竟帶旺旅遊業？盤點12句療癒金句引爆共鳴！
劉亦菲李現組「療癒系CP」顏值爆燈
《去有風的地方》未播先轟動，全因有「神仙姐姐」劉亦菲坐鎮！近年主攻電影的她回歸劇集領域，劇中飾演因閨蜜離世而陷入低潮的許紅豆，造型依舊仙氣滿滿，不論是時尚完妝還是淡妝睡衣Look，都散發著慵懶魅力。而男主角則由「現男友」李現擔任，飾演從北京返鄉創業的暖男「村草」謝之遙，溫柔體貼的形象深得民心，劇中更有淋浴戲大騷完美胸肌及腹肌線條，畫面極度吸睛！兩人組成「療癒系CP」，單看預告已CP感十足，在雲南大理的絕美風景下，上演一場互相扶持、彼此慰藉的浪漫愛情故事，讓觀眾期待值爆錶。
《去有風地方》掀起旅遊熱潮 拍攝地雲南變打卡聖地
劇集威力驚人，播出後竟直接帶旺現實中的旅遊業！《去有風的地方》呈現出「世外桃源」般的慢活節奏，劇中主要拍攝地雲南、大理的美景成功俘虜觀眾，其中沙溪古鎮、鳳陽邑等地更瞬間成為網民必到的打卡聖地。有旅遊平台看準商機，結合明星效應推出劇集同款路線旅遊產品，內容豐富有趣，在短時間內已售出超過20,000份，成績相當驚人，可見劇集的影響力已超越影視層面，成功轉化為龐大經濟效益，創造出現實版的「有風」熱潮。
金牌導演丁梓光操刀 《中年好聲音3》陳芷盈獻唱主題曲
《去有風的地方》除了演員陣容強勁，幕後班底同樣是信心保證。劇集由曾執導《下一站是幸福》、《以家人之名》等高分作品的丁梓光擔任導演，其細膩的拍攝手法再次開創陸劇療癒系列的新高峰。而這次在香港播出的版本，主題曲《不如出走》更找來本地薑、《中年好聲音3》的參賽者陳芷盈主唱。被譽為「中三王菀之」的陳芷盈，其清亮而富穿透力的聲線，與劇集的「療癒」主題不謀而合，為劇集增添一份本地親切感，相信能讓香港觀眾更快投入劇情。
網民盤點12句療癒金句：「時間會治癒一切」引爆共鳴
劇集在內地豆瓣平台獲得8.8分超高評價，除了劇情和風景，劇中大量觸動人心的金句亦是關鍵。不少網民看後表示被台詞深深療癒，更整理出「12句療癒金句」，在網上瘋傳洗版，引爆集體共鳴。當中包括：「時間會帶走一切，也會治癒一切，最無情的是時間，最溫柔的也是時間。」、「我們心裡珍視的東西都是有重量的，要習慣帶著這個重量好好生活。」、「只要生活還在繼續，就會與人相遇，與感情相遇，與美好相遇。」等，句句戳中都市人的內心，為處於快節奏生活而焦慮的觀眾帶來溫柔的力量。