去邊啊Do姐｜洪嘉豪跟Do姐遊走德國奧地利｜線上看重溫
去邊啊Do姐丨洪嘉豪同DO姐及時行樂
跟住Do姐玩轉德國再去奧地利的洪嘉豪，今次先唔好問點解得洪嘉豪一個可以去完德國再去奧地利，跟住DO姐飲飲食食咁爽皮，有咁好嘅待遇就梗要有返咁上下建樹，一於要佢宣揚香港文化！首先代表屯門作客德國，跟住再畀埋個主角光環佢同DO姐上阿爾卑斯山busking，同當地人交流下音樂文化！呢次真係夠晒吐氣揚眉吐，衝出國際喇！唔知佢喺呢兩個國家仲有咩見聞呢。
去邊啊Do姐丨第5集劇透德國
洪嘉豪第一次遊德國，Do姐當然要先帶他深入德國文化的深處—黑森林，探索這德國境內最大森林山脈的寶貴天然和文化資源。由著名的特里堡瀑布作起點，Do姐和嘉豪見證森林內的櫻桃如何被釀成酒，然後櫻桃酒又怎樣被製成名揚天下的黑森林蛋糕。最終在黑森林品嚐地道黑森林蛋糕的當兒，Do姐和嘉豪每一口都吃到這地方的靈氣和歷史。
去邊啊Do姐丨第6集劇透德國
Do姐無包不歡，來到麵包大國德國，大啖德國麵包不在話下，為解開她的麵包情意結，她更拜師學做德國結麵包Pretzel，嘉豪當然樂於奉陪。食包食飽的Do姐，並沒有放慢腳步，誓要見證德國聞名遐邇的速度，德國車的馬力已滿足不了她，她要英姿颯颯地登上戰機，穿越德國南部的阿爾卑斯群山，甚至感受高空特技飛行的刺激—她究竟能不能成功在雲端寫下第一位港星坐戰機的傳奇？
去邊啊Do姐丨第7集劇透德國
慕尼黑作為德國南部第一大城市，處處是德國人work hard的成果，辛苦得來為啖食，Do姐和嘉豪走訪市內熱鬧的食品市場，觀摩一下慕尼黑人食的小情趣。日耳曼民族play hard的痕跡在慕尼黑亦處處可見，未及趕上十月啤酒節的狂歡，Do姐帶嘉豪去到充滿拜仁州色彩的百年啤酒花園，飲住啤酒食住豬手，嘆盡德國人「醺即是fun」的豪情。
去邊啊Do姐丨第8集劇透奧地利
論奧地利手信名物，莫扎特朱古力一定榜上有名。Do姐和嘉豪去到莫扎特出生地薩爾斯堡，在發明莫扎特朱古力的老店，一嚐其正宗滋味，並解開莫扎特朱古力與莫扎特關係之謎。來到《仙樂飄飄處處聞》的主要取景地，身為歌手的嘉豪怎能不引吭高歌？不過他今次要挑戰的是奥地利山歌，他有沒有被難到？
奥地利的水晶深為香港人熟悉，不料這裡還有個水晶世界，舖天蓋地的bling bling水晶自然令人目不暇給，但來自殿堂級藝術家及國際巨星的展品，才真正叫Do姐和嘉豪看傻了眼。
去邊啊Do姐｜花絮
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