去邊啊Do姐｜洪嘉豪跟Do姐遊走德國奧地利｜線上看重溫

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）跟住Do姐去旅行，齊齊玩轉歐亞，第5至8集將有洪嘉豪跟住Do姐先探索德國境內最大森林山脈，仲同Do姐上阿爾卑斯山玩busking，之後再去埋奧地利，呢次真係夠晒吐氣揚眉吐，衝出國際喇！