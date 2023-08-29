去邊啊Do姐丨鄭裕玲新節目5大男神做旅伴 大爆林家謙係「色狼」

去邊啊Do姐丨鄭裕玲（Do姐）主持HOY TV新的旅遊節目《去邊啊Do姐》將於9月4日首播 ，聯同五位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越(細貓)，一齊去旅行！帶領觀眾玩轉歐亞兩地，發掘隱世景點！