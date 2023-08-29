去邊啊Do姐丨鄭裕玲新節目5大男神做旅伴 大爆林家謙係「色狼」
去邊啊Do姐丨鄭裕玲爆林家謙似色狼
節目首播在即，眾嘉賓於今日(8月28日)聚首一堂，在香港瑰麗酒店出席節目記者會，分享拍攝節目感受以及難忘經驗。在記者會中，Do姐更即場為五位男神解鎖，祝賀五位男神達成和Do姐去旅行的人生成就！今次是鄭裕玲離開娘家無綫後，首度出山拍電視節目，和五位男神分別玩轉歐洲、日本及韓國等地。Do姐發言時逐一點評五位旅伴，當中提到「最無厘正經旅伴」時更大爆林家謙不為人知的一面︰「林家謙個樣好似謙謙君子，去親邊度都問『可唔可以同我一間房』、『張床係咪我哋一齊瞓』、『可唔可以一齊浸溫泉』，色狼咁呀。」家謙則笑指只是想節省budget，讚自己精打細算。
去邊啊Do姐丨Jeffrey否定Do姐
當中，Do姐與一樣都是處女座的林家謙同遊日本，亦有玩轉德國再去奧地利的洪嘉豪，更有獲得Do姐譽為「韓國通」的細貓，不斷在日本「唔係」的Jeffrey ，Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外，仲會沿途大拋個人哲學理論，非常搞笑。以及在維也納展現出反差萌的肌肉男神Tyson Yoshi。
去邊啊Do姐丨男神們的另一面
首次和Do姐合作拍攝旅遊節目，五位男神不約而同地表示，可以和Do姐一起去旅行讓他們大開眼界，亦感謝Do姐對他們的包容及照顧。Do姐更透露在節目中，粉絲能夠看到男神們的另一面。
不怕新節目對撼TVB
至於在訪問時被指新旅遊節目會否是對撼娘家TVB？Do姐坦言沒有對不起娘家，並指已經離開，也說過想試多些東西和做想做的事，有合約時也是做到最好的。
不評價「三陳一蕭」港姐司儀
此外，以前港姐大騷都會有Do姐坐陣，被問有沒有留意今屆陳豪、蕭正楠、陳展鵬及陳山聰擔任港姐司儀的表現，她表示沒有看，不可以評論。四人演出時也有甩漏，更說過往也是看Do姐任港姐司儀？她則說：「真的很抬舉我，可惜我還未看，我看了之後再回答你。」
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