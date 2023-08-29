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去邊啊Do姐丨鄭裕玲新節目5大男神做旅伴 大爆林家謙係「色狼」

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去邊啊Do姐丨鄭裕玲（Do姐）主持HOY TV新的旅遊節目《去邊啊Do姐》將於9月4日首播 ，聯同五位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越(細貓)，一齊去旅行！帶領觀眾玩轉歐亞兩地，發掘隱世景點！

去邊啊Do姐 鄭裕玲 《去邊啊Do姐》逢星期一至五晚上8時30分於77台HOY TV播映，由Do及5位男神帶大家玩轉歐亞兩地。
《去邊啊Do姐》逢星期一至五晚上8時30分於77台HOY TV播映，由Do及5位男神帶大家玩轉歐亞兩地。（圖片來源：大會提供）

去邊啊Do姐丨鄭裕玲爆林家謙似色狼

節目首播在即，眾嘉賓於今日(8月28日)聚首一堂，在香港瑰麗酒店出席節目記者會，分享拍攝節目感受以及難忘經驗。在記者會中，Do姐更即場為五位男神解鎖，祝賀五位男神達成和Do姐去旅行的人生成就！今次是鄭裕玲離開娘家無綫後，首度出山拍電視節目，和五位男神分別玩轉歐洲、日本及韓國等地。Do姐發言時逐一點評五位旅伴，當中提到「最無厘正經旅伴」時更大爆林家謙不為人知的一面︰「林家謙個樣好似謙謙君子，去親邊度都問『可唔可以同我一間房』、『張床係咪我哋一齊瞓』、『可唔可以一齊浸溫泉』，色狼咁呀。」家謙則笑指只是想節省budget，讚自己精打細算。

去邊啊Do姐 鄭裕玲 Do姐點評五位旅伴，當中更大爆林家謙不為人知的一面︰「去親邊度都問『可唔可以同我一間房』」
Do姐點評五位旅伴，當中更大爆林家謙不為人知的一面︰「去親邊度都問『可唔可以同我一間房』」（圖片來源：大會提供）
去邊啊Do姐 鄭裕玲 家謙則笑指只是想節省budget，讚自己精打細算。
家謙則笑指只是想節省budget，讚自己精打細算。（圖片來源：IG@terencelam0903）

去邊啊Do姐丨Jeffrey否定Do姐

當中，Do姐與一樣都是處女座的林家謙同遊日本，亦有玩轉德國再去奧地利的洪嘉豪，更有獲得Do姐譽為「韓國通」的細貓，不斷在日本「唔係」的Jeffrey ，Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外，仲會沿途大拋個人哲學理論，非常搞笑。以及在維也納展現出反差萌的肌肉男神Tyson Yoshi。

去邊啊Do姐 鄭裕玲 Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外
Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外（圖片來源：IG@jeffreyngai）

去邊啊Do姐丨男神們的另一面

首次和Do姐合作拍攝旅遊節目，五位男神不約而同地表示，可以和Do姐一起去旅行讓他們大開眼界，亦感謝Do姐對他們的包容及照顧。Do姐更透露在節目中，粉絲能夠看到男神們的另一面。

去邊啊Do姐 鄭裕玲 Do姐及5位男神與一眾HOY管理層祝賀《去邊啊Do姐》成功，左起為有線寬頻銷售及市場總監何哲圖先生、執行董事陸偉棋博士、執行董事李國恒先生、林家謙、洪嘉豪、鄭裕玲Do姐)、應智越 細貓)、Tyson Yoshi、有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克先生、香港有線娛樂有限公司總經理余詠珊、節目監製周子妮小姐。
Do姐及5位男神與一眾HOY管理層祝賀《去邊啊Do姐》成功，左起為有線寬頻銷售及市場總監何哲圖先生、執行董事陸偉棋博士、執行董事李國恒先生、林家謙、洪嘉豪、鄭裕玲(Do姐)、應智越 (細貓)、Tyson Yoshi、有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克先生、香港有線娛樂有限公司總經理余詠珊、節目監製周子妮小姐。（圖片來源：大會提供）

不怕新節目對撼TVB

至於在訪問時被指新旅遊節目會否是對撼娘家TVB？Do姐坦言沒有對不起娘家，並指已經離開，也說過想試多些東西和做想做的事，有合約時也是做到最好的。

不評價「三陳一蕭」港姐司儀

此外，以前港姐大騷都會有Do姐坐陣，被問有沒有留意今屆陳豪、蕭正楠、陳展鵬及陳山聰擔任港姐司儀的表現，她表示沒有看，不可以評論。四人演出時也有甩漏，更說過往也是看Do姐任港姐司儀？她則說：「真的很抬舉我，可惜我還未看，我看了之後再回答你。」

去邊啊Do姐 鄭裕玲 香港小姐2023 司儀 香港小姐 完場接受訪問就承認有甩漏。
Do姐表示沒有看陳豪、蕭正楠、陳展鵬及陳山聰擔任港姐司儀的表現，不可以評論。（（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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