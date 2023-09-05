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去邊啊Do姐｜第3-4集：Jeffrey與Do姐尋富士山玩Glamping

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由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）一同結伴玩轉歐亞，第三集林家謙進入廁所後，出來的竟換成Jeffrey魏浚笙，與Do姐去尋找富士山！

Do姐
（圖片來源：IG@do_do_cheng）

去邊啊Do姐｜第3-4集：Jeffrey被Do姐認定是位「哲學家」

去邊啊Do姐｜第3集劇透

林家謙進入廁所， 出來的竟然換成Jeffrey。Jeffrey介紹東京新式公廁，但卻被廁所的符號標誌搞得頭昏腦脹。介紹公廁過後，Jeffrey與Do 姐決定要尋找富士山，尋找過程中被一間由獵人開辦的餐廳吸引，試他們自家製的啤酒及品嚐由他們狩獵的動物。 尋找富士山最後一站是Glamping，看不看到富士山不是重點，重點是Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」。

去邊啊Do姐｜第4集劇透

Jeffrey帶Do姐到生和菓子的百年老店，特別是在只有少數的師傅會在客人面前弄和菓子。他們二人之後更走入寺廟祈求越吃越瘦，發現一個能讓他們夢想成真，越吃越瘦的發芽玄米餐。 之後，他們更光顧池袋一間專吃不同米飯的專門店， Do姐、Jeffrey憑著味覺和感覺嘗試分辨不同的米種，到底他們挑戰成功，還是挑戰失敗呢？

Do姐 Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」
Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）
Do姐 Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」
Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）
Do姐 Jeffrey同Do姐相當投契，Jeffrey在整個旅程氹到Do姐哈哈大笑
Jeffrey同Do姐相當投契，Jeffrey在整個旅程氹到Do姐哈哈大笑（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）

去邊啊Do姐丨Jeffrey成日「唔係」否定Do姐

當中，Do姐與一樣都是處女座的林家謙同遊日本，亦有玩轉德國再去奧地利的洪嘉豪，更有獲得Do姐譽為「韓國通」的細貓，不斷在日本「唔係」的Jeffrey ，Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外，仲會沿途大拋個人哲學理論，非常搞笑。以及在維也納展現出反差萌的肌肉男神Tyson Yoshi。

Do姐 Jeffrey成日「唔係」否定Do姐
Jeffrey成日「唔係」否定Do姐（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）
Do姐 Jeffrey成日「唔係」否定Do姐
Jeffrey成日「唔係」否定Do姐（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）
Do姐 Jeffrey成日「唔係」否定Do姐
Jeffrey成日「唔係」否定Do姐（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）
Do姐 Jeffrey成日「唔係」否定Do姐
Jeffrey成日「唔係」否定Do姐（圖片來源：HOYTV節目預告截圖）
Do姐 Jeffrey同Do姐大玩愛情劇偶遇情節
Jeffrey同Do姐大玩愛情劇偶遇情節（圖片來源：IG@do_do_cheng）

去邊啊Do姐丨男神們的另一面

首次和Do姐合作拍攝旅遊節目，五位男神不約而同地表示，可以和Do姐一起去旅行讓他們大開眼界，亦感謝Do姐對他們的包容及照顧。Do姐更透露在節目中，粉絲能夠看到男神們的另一面。

去邊啊Do姐 鄭裕玲 Do姐及5位男神與一眾HOY管理層祝賀《去邊啊Do姐》成功，左起為有線寬頻銷售及市場總監何哲圖先生、執行董事陸偉棋博士、執行董事李國恒先生、林家謙、洪嘉豪、鄭裕玲Do姐)、應智越 細貓)、Tyson Yoshi、有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克先生、香港有線娛樂有限公司總經理余詠珊、節目監製周子妮小姐。
Do姐及5位男神與一眾HOY管理層祝賀《去邊啊Do姐》成功，左起為有線寬頻銷售及市場總監何哲圖先生、執行董事陸偉棋博士、執行董事李國恒先生、林家謙、洪嘉豪、鄭裕玲(Do姐)、應智越 (細貓)、Tyson Yoshi、有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克先生、香港有線娛樂有限公司總經理余詠珊、節目監製周子妮小姐。（圖片來源：大會提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@do_do_cheng、HOYTV節目預告截圖

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