去邊啊Do姐｜第3-4集：Jeffrey與Do姐尋富士山玩Glamping
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由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）一同結伴玩轉歐亞，第三集林家謙進入廁所後，出來的竟換成Jeffrey魏浚笙，與Do姐去尋找富士山！
去邊啊Do姐｜第3-4集：Jeffrey被Do姐認定是位「哲學家」
去邊啊Do姐｜第3集劇透
林家謙進入廁所， 出來的竟然換成Jeffrey。Jeffrey介紹東京新式公廁，但卻被廁所的符號標誌搞得頭昏腦脹。介紹公廁過後，Jeffrey與Do 姐決定要尋找富士山，尋找過程中被一間由獵人開辦的餐廳吸引，試他們自家製的啤酒及品嚐由他們狩獵的動物。 尋找富士山最後一站是Glamping，看不看到富士山不是重點，重點是Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」。
去邊啊Do姐｜第4集劇透
Jeffrey帶Do姐到生和菓子的百年老店，特別是在只有少數的師傅會在客人面前弄和菓子。他們二人之後更走入寺廟祈求越吃越瘦，發現一個能讓他們夢想成真，越吃越瘦的發芽玄米餐。 之後，他們更光顧池袋一間專吃不同米飯的專門店， Do姐、Jeffrey憑著味覺和感覺嘗試分辨不同的米種，到底他們挑戰成功，還是挑戰失敗呢？
去邊啊Do姐丨Jeffrey成日「唔係」否定Do姐
當中，Do姐與一樣都是處女座的林家謙同遊日本，亦有玩轉德國再去奧地利的洪嘉豪，更有獲得Do姐譽為「韓國通」的細貓，不斷在日本「唔係」的Jeffrey ，Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外，仲會沿途大拋個人哲學理論，非常搞笑。以及在維也納展現出反差萌的肌肉男神Tyson Yoshi。
去邊啊Do姐丨男神們的另一面
首次和Do姐合作拍攝旅遊節目，五位男神不約而同地表示，可以和Do姐一起去旅行讓他們大開眼界，亦感謝Do姐對他們的包容及照顧。Do姐更透露在節目中，粉絲能夠看到男神們的另一面。
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圖片來源：IG@do_do_cheng、HOYTV節目預告截圖