去邊啊Do姐｜第3-4集：Jeffrey與Do姐尋富士山玩Glamping

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）一同結伴玩轉歐亞，第三集林家謙進入廁所後，出來的竟換成Jeffrey魏浚笙，與Do姐去尋找富士山！