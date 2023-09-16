去邊啊Do姐丨細貓應智越跟住Do姐齊做韓劇男女主角！線上看重溫

去邊啊Do姐-細貓第12-15集丨由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）跟住Do姐去旅行，齊齊玩轉歐亞，第12至15集將有「韓國通」細貓應智越帶Do姐玩轉首爾，點知要Do姐帶返轉頭？！