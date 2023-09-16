去邊啊Do姐丨細貓應智越跟住Do姐齊做韓劇男女主角！線上看重溫
去邊啊Do姐丨「韓國通」細貓應智越
有獲得Do姐譽為「韓國通」的細貓，細貓曾經喺當地讀書仲做過練習生，又精通韓文，Do姐諗住有佢carry啦！點知綜藝經驗尚淺嘅細貓淨係識講：「好飲、好食」，Do姐都忍唔住要傳授啲做綜藝節目嘅秘笈畀佢，今次真係唔知邊個carry邊個喇！畀DO姐帶住一齊做韓劇男女主角，情到濃時細貓仲sweet爆咁話：「DO姐係我嘅女主角！」WOO~ 想睇！想睇！
去邊啊Do姐｜第12集（9/19）韓國首爾：細貓應智越
最後一站韓國，Do姐化身導遊Do，帶領團友細觀賞韓國最高的建築Seoul Sky，趕時間的導遊Do讓細貓哭笑不得；Do姐隨後帶細貓首嘗Fine Dining，細貓更分享練習生生涯的飲食管理。之後，Do姐更受邀到試業中的沉浸式蟹宴，當他們首位食客，細貓邊吃邊讚嘆這是一場完美的視覺盛宴。
去邊啊Do姐｜第13集（9/20）韓國首爾：細貓應智越
熱愛煲韓劇的Do姐當然要親身試弄炸彈酒，並找來韓劇演員教他們如果調配炸彈酒。細貓更帶Do姐到打卡熱點 – 恩平韓屋村，怎料Do姐的重點竟然是投資韓屋村是否值得。最厲害的是聞名國際的Do姐受韓國MBC邀請上金信英所主持的電台節目《金信英的正午希望曲》，引來很多熱愛香港電影的網民留言。
去邊啊Do姐｜第14集（9/21）韓國首爾：細貓應智越
細貓帶Do姐到韓國人時下流行的四格漫畫，Do姐更大方示範有趣表情包教細貓如何做表情。流行文化少不了韓國的辣年糕，據韓國人所言「越是吃得辣，越是有型」，細貓與Do姐試食韓國最辣年糕，視辣無物的Do姐依然沒有絲毫感覺。之後，Do姐更與韓國男團AB6IX見面，AB6IX每位分員更分享自己最愛的韓國零食、訓練生出身的細貓更與AB6IX一同跳舞。
去邊啊Do姐｜第15集（9/22）韓國首爾：細貓應智越
Do姐一直視細貓為韓國通 – 人肉翻譯機，怎料在學習唧花蛋糕時，Do姐多次表示對細貓的翻譯充滿懷疑，自認手藝有天份的Do姐亦對自己的手藝開始懷疑。之後他們到了疫情後很流行的「韓國雙餸飯」小店，配菜種類五花八門， Do姐和細貓都表示吃起來有家的感覺。韓劇總是出現吃Pizza情節，吃Pizza也是Do姐的To-do list，首嘗一個pizza把所有韓國風味都吃進口內，兩位都大讚！
鄭裕玲拍旅遊節目粗心大意「引人犯罪」活力爆棚跳BlackPink
Do姐離巢後首個旅遊節目終於開播，早前就已在社交網透露同細貓應智越一起出發到首站韓國，Do姐到步後都不停於社交平台上傳花絮照。不過有網民就發現一向謹慎嘅Do姐今次竟然變得非常大意，背囊唔拉拉鏈周圍走。雖然韓國出名治安好，但不少網民都紛紛留言提醒Do姐要小心安全，以免遇上小偷。
Do姐拍片跳Jisoo新歌
Do姐一場去到韓國就當然要感受一下當地的流行文化、緊貼潮流。細貓身兼多職，繼翻譯師後成為Do姐私人排舞師，教Do姐跳BlackPink成員Jisoo的新歌Flower 꽃，Do姐玩得好開心，活力爆棚呀！網民大讚這個組合有活力：「多用途細貓，Do姐帶多啲佢出去玩，好鍾意睇你哋互動，好有活力呀」、「同小鮮貓肉一齊玩即刻醒神，青春返晒嚟」 等。
Do姐孖細貓超青春影貼紙相
Do姐早前在社交平台亦分享了一張兩人超青春的頭貼頭影貼紙相，並留言道：「我都唔知幾多年冇影貼紙相！多謝細貓同我玩！#你是綠葉我是花」，睇嚟Do姐非常滿意今次新拍檔細貓應智越。
細貓應智越韓國名牌大學畢業來頭猛
今次陪Do姐出發到韓國拍攝新節目的細貓應智越來頭都唔簡單。細貓應智越大學畢業於韓國名牌大學慶熙大學，並曾經在韓國當訓練生。2018年曾參加ViuTV《全民造星》，最後更獲得第七名的好成績。
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