去邊啊Do姐｜66歲鄭裕玲簽生死狀 挑戰人體極限登戰機：咩都試下

鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》昨晚（11日）播出第6集，由洪嘉豪陪住Do姐一同探索德國，2人先在慕尼黑學做麵包，Do姐之後飛起嘉豪，獨自登上戰機飛越阿爾卑斯山，66歲挑戰人體極限！