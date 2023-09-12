去邊啊Do姐｜66歲鄭裕玲簽生死狀 挑戰人體極限登戰機：咩都試下
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鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》昨晚（11日）播出第6集，由洪嘉豪陪住Do姐一同探索德國，2人先在慕尼黑學做麵包，Do姐之後飛起嘉豪，獨自登上戰機飛越阿爾卑斯山，66歲挑戰人體極限！
起飛前簽生死狀 Do姐：咩都要試下
66歲的Do姐獨自去到德國國家飛機博物館，準備登上意大利製造的S-211輕攻擊型戰機。她上戰機的事前準備非常嚴謹，不但要上堂學習安全知識，例如遇到危險時會飛彈出機艙逃生的方法，之後再簽署「生死狀」。Do姐出發前為自己打氣：「人就活一次，咩都要試下。」準備好之後，Do姐在戰機機師的陪同之下一飛衝天，片片白雲在身邊極速掠過。穿過雲層後升上6500米高度，戰機朝阿爾卑斯山脈進發並橫越德國最高山峰，Do姐表示見到白茫茫一片，大呼：「好似仙境一樣！」
感受G Force成就解鎖
飛過楚格峰後，機師將戰機180度反轉再反轉，讓Do姐感受強勁G Force，Do姐指當時「個人唔郁得，Feel到所有嘢扯埋一邊」。雖然戰機的G Force令身體不適，但Do姐落機後心情勁靚指「開心做咗呢件事，人生做一次都應該嘅！」
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供