去邊啊Do姐｜Tyson Yoshi「怪物」肌肉男跟Do姐玩盡奧地利｜線上看重溫

去邊啊Do姐第9-10集｜由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）跟住Do姐去旅行，齊齊玩轉歐亞，第9至10集將有Tyson Yoshi跟住Do姐歎世界，仲要同DO姐跳華爾茲！