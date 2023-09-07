去邊啊Do姐｜Tyson Yoshi「怪物」肌肉男跟Do姐玩盡奧地利｜線上看重溫
去邊啊Do姐丨Tyson Yoshi反差感大到畀DO姐叫：怪物
《 去邊啊DO姐 》今次去遠啲，飛到維也納！與DO姐同行嘅Tyson Yoshi向來畀人一種不羈嘅壞男孩印象，原來「I don’t smoke and I don’t drink」、滿身肌肉嘅佢平時只係食雞胸肉！同DO姐去旅行歎世界點會唔食好啲，又飲返兩杯咁丫，但呢啲全部都好似要攞佢命咁！最大鑊係仲要同DO姐跳華爾茲，走開hiphop同R&B路線嘅佢頂唔順大叫：「I need a break」，唔怪之得畀DO姐叫佢怪物啦！到底DO姐與怪物仲會發生咩趣事呢！
去邊啊Do姐丨Tyson Yoshi首次拍節目 大讚Do姐超早到「快狠準」
Tyson Yoshi早前專程飛到奧地利與Do姐（鄭裕玲）拍攝HOYTV《去邊啊Do姐》時，他表示感覺「OK呀，好Chill。我以為拍電視好耐㗎嘛，但點知可能同Do姐拍嘢嘅關係，好Pro呀，快狠準，輕鬆玩住就收工。」Tyson更透露「贏不過」Do姐，他曾試過早到半粒鐘，但都不及一向出名注重時間觀念的Do姐早到，他說：「準時係唔夠㗎！試過最早到係半粒鐘，但Do姐已經坐定定喺下面。」更直認有感到壓力，但即使有壓力都依然要堅持早到。
去邊啊Do姐丨Tyson：有咩甩漏Do姐都會救返我
Tyson更大讚Do姐專業又親切，「印象中佢氣場好勁㗎嘛，但我哋出發去唔同景點坐同一架車，就發現佢好Nice、好Chill，冇架子，呢一點我都好Surprised，今次拍得好舒服。」這是Tyson首次拍旅遊電視節目，他坦言過程中太專注於記旅遊景點資訊，令到不知道如何給反應，但幸好一路有Do姐「傍住」，他說：「有啲咩漏咗，Do姐都會救返我。」問到有否與Do姐一同做Gym？Tyson透露特地外出尋找奧地利靚Gym Room，因此無緣在運動上切磋：「Do姐都有做運動嘅，但Cardio（有氧運動）多啲囉！立眼見到酒店個Gym Room咁細就走咗啦，所以無緣一齊做。」
去邊啊Do姐丨第9集劇透奧地利
Do姐與嘉賓Tyson Yoshi 被維也納音樂之都的氛圍感染，也想翩翩地跳起維也納華爾茲。著名百年舞蹈學校的速成班，可以幫助他倆—尤其是Tyson—在衣香鬢影的舞會中脱穎而出嗎？告別華麗舞會，二人來到一扇小窗前，這裡號稱出售全世界最好的咖啡，在咖啡店林立的維也納，這扇小窗口竟然有這麽大口氣，Do姐與Tyson當然要來試個真偽。維也納人偏愛肉食，但全球僅有能摘星的素食餐廳卻在此紥根，餐廳賣的不只是高級素食料理，還有環保理念和責任，座上客Do姐與Tyson吃不吃這一套？
去邊啊Do姐丨第10集劇透奧地利
維也納是音樂之都，也是歐洲人文藝術的搖籃。Do姐和Tyson Yoshi 踏著音樂神童莫扎特、分離派畫家克林姆及精神分析之父弗洛依德的足跡，感受這片培育出無數曠世奇才的神奇土壤。莫扎特愛吃甚麼來滋養他的音樂細胞，克林姆如何以一吻留芳百世，弗洛依德靠飲哪種咖啡抖擻精神，Do姐和Tyson Yoshi都會去旁敲側擊尋找答案。
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