《反斗奇兵5》原班人馬四度回歸 再創經典回憶 容祖兒爆翠絲將有重大突破
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《反斗奇兵》系列陪伴觀眾走過30年，今集粵語配音版再度集齊張衛健、劉青雲與容祖兒三大重量級聲演陣容，第四度為胡迪、巴斯光年及翠絲發聲。三人合作多年竟然從未同框拍攝宣傳片，今次首度合體現場氣氛有如玩具派對般熱鬧，而容祖兒更率先爆出翠絲今集將有重大突破。
張衛健劉青雲容祖兒首次同框拍攝宣傳片
三位元祖級配音班底雖然在銀幕上並肩作戰多年，但現實中齊人拍攝竟是第一次。拍攝現場猶如一場「反斗」聚會，張衛健盡顯胡迪式機智幽默，連珠炮發帶動全場氣氛，與冷面笑匠劉青雲的巴斯式冷幽默一唱一和，加上全程笑聲不斷的容祖兒，三人彷彿將胡迪、巴斯與翠絲活生生帶到現實世界。張衛健更自認與胡迪一樣「反斗」，對角色駕輕就熟，第四度聲演已經輕鬆融為一體。
劉青雲分享動畫老少咸宜各有得著
第四度聲演巴斯光年的劉青雲，對角色和動畫系列都感情深厚。他透露自己亦會親身到戲院觀看動畫，發現大人和小朋友對電影的笑位和精彩之處各有不同喜好，而《反斗奇兵》正正勝在無論任何年齡都能投入其中。今集故事更希望透過玩具對抗「平板電腦莉莉」的情節，提醒觀眾「放低電話，著重人與人之間的溝通交流，重新找尋最重要的童心」。
容祖兒爆翠絲擔大旗當新首領兼有感情戲
容祖兒再度聲演的牛仔女翠絲，今集角色大幅升級，不但擔大旗當上玩具新首領，戲份亦大增。祖兒更神神秘秘大賣關子，透露翠絲今次「會有感情戲」，令人對她的精彩演繹充滿期待。翠絲由配角晉升為核心領袖，加上全新感情線的加持，勢必為系列帶來前所未有的角色深度。
網民期待三人聲演組合再創經典回憶
消息一出隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾對三位配音員的回歸感到興奮。有網民留言表示「聽咗佢哋把聲30年，已經係童年回憶嘅一部分」，亦有人大讚「劉青雲把聲配巴斯光年真係無人能取代」。部分網民更對翠絲的感情線充滿好奇，紛紛猜測對象會是哪個角色，表示「一定要入場睇粵語版支持」。
資料或影片來源：原文刊於新假期