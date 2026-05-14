《反斗奇兵5》原班人馬四度回歸 再創經典回憶 容祖兒爆翠絲將有重大突破

《反斗奇兵》系列陪伴觀眾走過30年，今集粵語配音版再度集齊張衛健、劉青雲與容祖兒三大重量級聲演陣容，第四度為胡迪、巴斯光年及翠絲發聲。三人合作多年竟然從未同框拍攝宣傳片，今次首度合體現場氣氛有如玩具派對般熱鬧，而容祖兒更率先爆出翠絲今集將有重大突破。